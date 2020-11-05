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У жителей Новгородской области появился "социальный паспорт"
У жителей Новгородской области появился "социальный паспорт"
Сегодня в Новгородской области предоставляется около 100 мер социальной поддержки населения. Большинство из них носят заявительный характер, то есть для... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T08:00
2020-11-05T10:42
хорошие новости
хорошие новости
новгородская область
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Сегодня в Новгородской области предоставляется около 100 мер социальной поддержки населения. Большинство из них носят заявительный характер, то есть для получения услуги за ней необходимо обратиться. При этом не все люди знают о положенных им льготах и выплатах.Решить проблему этой "неизвестности" поможет мобильное приложение "Социальный паспорт Новгородской области", с помощью которого каждый человек сможет не только узнать, на какую меру социальной поддержки он может рассчитывать, но и сразу ее оформить.Один за всех"Социальный паспорт Новгородской области" представляет собой приложение, построенное на популярных платформах для мобильных устройств.Оно позволит местным жителям ознакомиться с действующими мерами социальной поддержки, предоставляемыми в регионе, а также подобрать услуги в соответствии с возрастом, составом семьи, среднедушевым доходом и принадлежностью к льготной категории.Кто отвечает?В приложении также будет размещен блок "Часто задаваемые вопросы", где жители региона смогут найти подготовленные специалистами ответы. Кроме того, они и сами смогут задать вопрос об интересующей их мере поддержки и получить квалифицированный ответ, который придет на указанный адрес электронной почты.Поддерживать связь и консультировать местных жителей через приложение будет подведомственное учреждение Министерства труда и социальной защиты населения Новгородской области ГОАУ "Новгородской областной центр "Семья".
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хорошие новости, новгородская область

У жителей Новгородской области появился "социальный паспорт"

08:00 05.11.2020 (обновлено: 10:42 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр КряжевДевушка с мобильным телефоном в парке
Девушка с мобильным телефоном в парке - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Сегодня в Новгородской области предоставляется около 100 мер социальной поддержки населения. Большинство из них носят заявительный характер, то есть для получения услуги за ней необходимо обратиться. При этом не все люди знают о положенных им льготах и выплатах.
Решить проблему этой "неизвестности" поможет мобильное приложение "Социальный паспорт Новгородской области", с помощью которого каждый человек сможет не только узнать, на какую меру социальной поддержки он может рассчитывать, но и сразу ее оформить.

"Целью разработки мобильного приложения является повышение уровня информирования о существующих мерах социальной поддержки", — рассказали корреспонденту "Хороших новостей" в управлении информационной политики администрации губернатора Новгородской области.

Один за всех

"Социальный паспорт Новгородской области" представляет собой приложение, построенное на популярных платформах для мобильных устройств.
Оно позволит местным жителям ознакомиться с действующими мерами социальной поддержки, предоставляемыми в регионе, а также подобрать услуги в соответствии с возрастом, составом семьи, среднедушевым доходом и принадлежностью к льготной категории.

"Граждане смогут самостоятельно узнавать и подбирать для себя меры государственной поддержки из существующего перечня мер. Посредством информационного блока граждане будут получать актуальную информацию и разъяснения по некоторым мерам государственной поддержки, консультации и обзоры, справки о тенденциях развития социальной поддержки в регионе и в Российской Федерации в целом", — рассказали в управлении информационной политики администрации губернатора Новгородской области.

Кто отвечает?

В приложении также будет размещен блок "Часто задаваемые вопросы", где жители региона смогут найти подготовленные специалистами ответы. Кроме того, они и сами смогут задать вопрос об интересующей их мере поддержки и получить квалифицированный ответ, который придет на указанный адрес электронной почты.
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Проверить готовность к экстренной ситуации поможет мобильное приложение
Поддерживать связь и консультировать местных жителей через приложение будет подведомственное учреждение Министерства труда и социальной защиты населения Новгородской области ГОАУ "Новгородской областной центр "Семья".
 
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