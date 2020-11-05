https://ria.ru/20201105/pasport-1582857321.html

У жителей Новгородской области появился "социальный паспорт"

У жителей Новгородской области появился "социальный паспорт"

Сегодня в Новгородской области предоставляется около 100 мер социальной поддержки населения. Большинство из них носят заявительный характер, то есть для... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T08:00

2020-11-05T08:00

2020-11-05T10:42

хорошие новости

хорошие новости

новгородская область

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Сегодня в Новгородской области предоставляется около 100 мер социальной поддержки населения. Большинство из них носят заявительный характер, то есть для получения услуги за ней необходимо обратиться. При этом не все люди знают о положенных им льготах и выплатах.Решить проблему этой "неизвестности" поможет мобильное приложение "Социальный паспорт Новгородской области", с помощью которого каждый человек сможет не только узнать, на какую меру социальной поддержки он может рассчитывать, но и сразу ее оформить.Один за всех"Социальный паспорт Новгородской области" представляет собой приложение, построенное на популярных платформах для мобильных устройств.Оно позволит местным жителям ознакомиться с действующими мерами социальной поддержки, предоставляемыми в регионе, а также подобрать услуги в соответствии с возрастом, составом семьи, среднедушевым доходом и принадлежностью к льготной категории.Кто отвечает?В приложении также будет размещен блок "Часто задаваемые вопросы", где жители региона смогут найти подготовленные специалистами ответы. Кроме того, они и сами смогут задать вопрос об интересующей их мере поддержки и получить квалифицированный ответ, который придет на указанный адрес электронной почты.Поддерживать связь и консультировать местных жителей через приложение будет подведомственное учреждение Министерства труда и социальной защиты населения Новгородской области ГОАУ "Новгородской областной центр "Семья".

https://ria.ru/20201016/prilozhenie-1580013658.html

новгородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, новгородская область