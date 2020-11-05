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Распространение нового коронавируса
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Главный эпидемиолог Греции рассказал, когда закончится пандемия COVID-19
Главный эпидемиолог Греции рассказал, когда закончится пандемия COVID-19
Главный эпидемиолог Греции Сотирис Циодрас считает, что пандемия коронавируса COVID-19 закончится только с появлением безопасной и эффективной вакцины, она... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T14:56
2020-11-05T14:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
кириакос мицотакис
греция
в мире
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АФИНЫ, 5 ноя - РИА Новости. Главный эпидемиолог Греции Сотирис Циодрас считает, что пандемия коронавируса COVID-19 закончится только с появлением безопасной и эффективной вакцины, она ожидается в конце этого – начале следующего года. Премьер Греции Кириакос Мицотакис пообещал первым сделать прививку от коронавируса после появления вакцины.Циодрас участвует в брифинге вместе с премьером, который объявил о введении общего локдауна в Греции на три недели и новых ограничениях.Ученый сказал, что публикация результатов исследования трех "несущих надежду" вакцин ожидается в ноябре или декабре.Мицотакис сказал, что сделает первым прививку, когда появится вакцина."Конечно, что мы должны будем убедить наших сограждан, что вакцина является безопасной. Я первым – думаю, что и профессор тоже – мы пойдем и сделаем прививку вместе с нашими семьями, чтобы доказать, что вакцина абсолютно безопасна", - сказал премьер.
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коронавирус covid-19, кириакос мицотакис, греция, в мире

Главный эпидемиолог Греции рассказал, когда закончится пандемия COVID-19

14:56 05.11.2020
 
© РИА Новости / Геннадий МельникМинистр культуры и спорта Греции Лина Мендони и президент Музея Акрополя Димитрис Падермалис
Министр культуры и спорта Греции Лина Мендони и президент Музея Акрополя Димитрис Падермалис - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Геннадий Мельник
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АФИНЫ, 5 ноя - РИА Новости. Главный эпидемиолог Греции Сотирис Циодрас считает, что пандемия коронавируса COVID-19 закончится только с появлением безопасной и эффективной вакцины, она ожидается в конце этого – начале следующего года. Премьер Греции Кириакос Мицотакис пообещал первым сделать прививку от коронавируса после появления вакцины.
Циодрас участвует в брифинге вместе с премьером, который объявил о введении общего локдауна в Греции на три недели и новых ограничениях.

"Мы надеемся, что наши меры сработают и прекратится подпитка вируса. У нас есть критерии, чтобы следить, как работают меры. Ограничительные меры сократят распространение вируса. Я думаю, что пандемия прекратится только вместе с вакциной. Результаты по получению эффективной и безопасной вакцины мы получим в конце этого года – в начале следующего", - сказал Циодрас.

Ученый сказал, что публикация результатов исследования трех "несущих надежду" вакцин ожидается в ноябре или декабре.
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"Уже большие академические и торговые организации, которые исследуют вакцины на третьей фазе испытаний перед их одобрением, имеют хорошие результаты на первой и второй фазах. Мы надеемся, что результаты для этих первых трех вакцин будут положительными", - сказал Циодрас.

Мицотакис сказал, что сделает первым прививку, когда появится вакцина.
"Конечно, что мы должны будем убедить наших сограждан, что вакцина является безопасной. Я первым – думаю, что и профессор тоже – мы пойдем и сделаем прививку вместе с нашими семьями, чтобы доказать, что вакцина абсолютно безопасна", - сказал премьер.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Кириакос МицотакисГрецияВ мире
 
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