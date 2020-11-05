https://ria.ru/20201105/pandemiya-1583183457.html

Главный эпидемиолог Греции рассказал, когда закончится пандемия COVID-19

Главный эпидемиолог Греции рассказал, когда закончится пандемия COVID-19

Главный эпидемиолог Греции Сотирис Циодрас считает, что пандемия коронавируса COVID-19 закончится только с появлением безопасной и эффективной вакцины, она... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T14:56

2020-11-05T14:56

2020-11-05T14:56

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

кириакос мицотакис

греция

в мире

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АФИНЫ, 5 ноя - РИА Новости. Главный эпидемиолог Греции Сотирис Циодрас считает, что пандемия коронавируса COVID-19 закончится только с появлением безопасной и эффективной вакцины, она ожидается в конце этого – начале следующего года. Премьер Греции Кириакос Мицотакис пообещал первым сделать прививку от коронавируса после появления вакцины.Циодрас участвует в брифинге вместе с премьером, который объявил о введении общего локдауна в Греции на три недели и новых ограничениях.Ученый сказал, что публикация результатов исследования трех "несущих надежду" вакцин ожидается в ноябре или декабре.Мицотакис сказал, что сделает первым прививку, когда появится вакцина."Конечно, что мы должны будем убедить наших сограждан, что вакцина является безопасной. Я первым – думаю, что и профессор тоже – мы пойдем и сделаем прививку вместе с нашими семьями, чтобы доказать, что вакцина абсолютно безопасна", - сказал премьер.

греция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, кириакос мицотакис, греция, в мире