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Омский губернатор отправил в отставку главу регионального Минздрава
Омский губернатор отправил в отставку главу регионального Минздрава
Губернатор Омской области Александр Бурков отправил в отставку главу регионального Минздрава Ирину Солдатову. Об этом глава региона сообщил в Instagram. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T16:02
2020-11-05T17:28
омская область
общество
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков отправил в отставку главу регионального Минздрава Ирину Солдатову. Об этом глава региона сообщил в Instagram.По словам губернатора, главная задача — делать все, чтобы такие инциденты не повторялись.Вечером 27 октября к зданию областного Минздрава в Омске приехали две машины скорой помощи с пациентами в тяжелом состоянии, а затем к ним присоединилась и третья, без пациентов. Так медики хотели привлечь внимание чиновников к тому, что больницы отказываются принимать пациентов из-за нехватки мест. Вскоре больных госпитализировали в Городскую больницу скорой медицинской помощи № 2.После этого Минздрав Омской области и Росздравнадзор начали служебную проверку. Бурков, который сам перенес COVID-19, отказался от реабилитации и начал регулировать ситуацию в ручном режиме. На следующий день после инцидента он отстранил от работы замминистра здравоохранения Анастасию Малову, отвечающую за оказание скорой помощи, а позже пообещал и другие кадровые решения.На ситуацию обратили внимание и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал губернаторов незамедлительно реагировать на "непозволительные ситуации" в сфере здравоохранения.Кроме того, в соцсетях регулярно появляются жалобы местных жителей на отсутствие мест в больницах, на нехватку врачей и лекарств для лечения коронавируса, гриппа и простуды.Ирина Солдатова стала министром здравоохранения Омской области 2 апреля. Она сменила на этом посту Дмитрия Вьюшкова, который возглавлял Минздрав с декабря 2018-го.По специальности Солдатова врач-неонатолог, она профессор РНИМУ имени Пирогова. Ранее она была экспертом тематической площадки ОНФ "Здравоохранение" и руководила проектом "За доступную и качественную медицину в первичном звене".
https://ria.ru/20201029/kovid-1581992250.html
https://ria.ru/20201105/mediki-1583111608.html
омская область
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60
омская область, общество

Омский губернатор отправил в отставку главу регионального Минздрава

16:02 05.11.2020 (обновлено: 17:28 05.11.2020)
 
© Фото : БК55Ирина Солдатова
Ирина Солдатова - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Фото : БК55
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков отправил в отставку главу регионального Минздрава Ирину Солдатову. Об этом глава региона сообщил в Instagram.

"Это решение взвешенно, принималось по итогам анализа текущего состояния областной системы здравоохранения после нашей проверки и проверки Росздравнадзора после инцидента 27 октября", — пояснил он.

По словам губернатора, главная задача — делать все, чтобы такие инциденты не повторялись.
Вечером 27 октября к зданию областного Минздрава в Омске приехали две машины скорой помощи с пациентами в тяжелом состоянии, а затем к ним присоединилась и третья, без пациентов. Так медики хотели привлечь внимание чиновников к тому, что больницы отказываются принимать пациентов из-за нехватки мест. Вскоре больных госпитализировали в Городскую больницу скорой медицинской помощи № 2.
После этого Минздрав Омской области и Росздравнадзор начали служебную проверку. Бурков, который сам перенес COVID-19, отказался от реабилитации и начал регулировать ситуацию в ручном режиме. На следующий день после инцидента он отстранил от работы замминистра здравоохранения Анастасию Малову, отвечающую за оказание скорой помощи, а позже пообещал и другие кадровые решения.
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На ситуацию обратили внимание и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал губернаторов незамедлительно реагировать на "непозволительные ситуации" в сфере здравоохранения.
Кроме того, в соцсетях регулярно появляются жалобы местных жителей на отсутствие мест в больницах, на нехватку врачей и лекарств для лечения коронавируса, гриппа и простуды.
Ирина Солдатова стала министром здравоохранения Омской области 2 апреля. Она сменила на этом посту Дмитрия Вьюшкова, который возглавлял Минздрав с декабря 2018-го.
По специальности Солдатова врач-неонатолог, она профессор РНИМУ имени Пирогова. Ранее она была экспертом тематической площадки ОНФ "Здравоохранение" и руководила проектом "За доступную и качественную медицину в первичном звене".
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