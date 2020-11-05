https://ria.ru/20201105/otstavka-1583197361.html
Омский губернатор отправил в отставку главу регионального Минздрава
Омский губернатор отправил в отставку главу регионального Минздрава
Губернатор Омской области Александр Бурков отправил в отставку главу регионального Минздрава Ирину Солдатову. Об этом глава региона сообщил в Instagram. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T16:02
2020-11-05T16:02
2020-11-05T17:28
омская область
общество
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков отправил в отставку главу регионального Минздрава Ирину Солдатову. Об этом глава региона сообщил в Instagram.По словам губернатора, главная задача — делать все, чтобы такие инциденты не повторялись.Вечером 27 октября к зданию областного Минздрава в Омске приехали две машины скорой помощи с пациентами в тяжелом состоянии, а затем к ним присоединилась и третья, без пациентов. Так медики хотели привлечь внимание чиновников к тому, что больницы отказываются принимать пациентов из-за нехватки мест. Вскоре больных госпитализировали в Городскую больницу скорой медицинской помощи № 2.После этого Минздрав Омской области и Росздравнадзор начали служебную проверку. Бурков, который сам перенес COVID-19, отказался от реабилитации и начал регулировать ситуацию в ручном режиме. На следующий день после инцидента он отстранил от работы замминистра здравоохранения Анастасию Малову, отвечающую за оказание скорой помощи, а позже пообещал и другие кадровые решения.На ситуацию обратили внимание и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал губернаторов незамедлительно реагировать на "непозволительные ситуации" в сфере здравоохранения.Кроме того, в соцсетях регулярно появляются жалобы местных жителей на отсутствие мест в больницах, на нехватку врачей и лекарств для лечения коронавируса, гриппа и простуды.Ирина Солдатова стала министром здравоохранения Омской области 2 апреля. Она сменила на этом посту Дмитрия Вьюшкова, который возглавлял Минздрав с декабря 2018-го.По специальности Солдатова врач-неонатолог, она профессор РНИМУ имени Пирогова. Ранее она была экспертом тематической площадки ОНФ "Здравоохранение" и руководила проектом "За доступную и качественную медицину в первичном звене".
https://ria.ru/20201029/kovid-1581992250.html
https://ria.ru/20201105/mediki-1583111608.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, общество
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости.
Губернатор Омской области Александр Бурков отправил в отставку главу регионального Минздрава Ирину Солдатову. Об этом глава региона сообщил в Instagram
.
"Это решение взвешенно, принималось по итогам анализа текущего состояния областной системы здравоохранения после нашей проверки и проверки Росздравнадзора после инцидента 27 октября", — пояснил он.
По словам губернатора, главная задача — делать все, чтобы такие инциденты не повторялись.
Вечером 27 октября к зданию областного Минздрава в Омске приехали две машины скорой помощи с пациентами в тяжелом состоянии, а затем к ним присоединилась и третья, без пациентов. Так медики хотели привлечь внимание чиновников к тому, что больницы отказываются принимать пациентов из-за нехватки мест. Вскоре больных госпитализировали в Городскую больницу скорой медицинской помощи № 2.
После этого Минздрав Омской области и Росздравнадзор начали служебную проверку. Бурков, который сам перенес COVID-19, отказался от реабилитации и начал регулировать ситуацию в ручном режиме. На следующий день после инцидента он отстранил от работы замминистра здравоохранения Анастасию Малову, отвечающую за оказание скорой помощи, а позже пообещал и другие кадровые решения.
На ситуацию обратили внимание и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал губернаторов незамедлительно реагировать на "непозволительные ситуации" в сфере здравоохранения.
Кроме того, в соцсетях регулярно появляются жалобы местных жителей на отсутствие мест в больницах, на нехватку врачей и лекарств для лечения коронавируса, гриппа и простуды.
Ирина Солдатова стала министром здравоохранения Омской области 2 апреля. Она сменила на этом посту Дмитрия Вьюшкова, который возглавлял Минздрав с декабря 2018-го.
По специальности Солдатова врач-неонатолог, она профессор РНИМУ имени Пирогова. Ранее она была экспертом тематической площадки ОНФ "Здравоохранение" и руководила проектом "За доступную и качественную медицину в первичном звене".