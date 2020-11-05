https://ria.ru/20201105/otryv-1583237279.html
Байден сократил отрыв от Трампа в Пенсильвании
Байден сократил отрыв от Трампа в Пенсильвании
Отрыв президента-республиканца Дональда Трампа от демократа Джо Байдена в ключевом штате Пенсильвания сократился, свидетельствуют данные подсчетов. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T18:07
2020-11-05T18:07
2020-11-05T18:28
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
пенсильвания
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Отрыв президента-республиканца Дональда Трампа от демократа Джо Байдена в ключевом штате Пенсильвания сократился, свидетельствуют данные подсчетов.У Трампа там сейчас 50,5 процента голосов, у Байдена — 48,4 процента. В абсолютном выражении отрыв кандидата от республиканцев составляет примерно 36,5 тысячи голосов.Сколько бюллетеней будет в конечном счете подано в Пенсильвании, неизвестно.Штат имеет 20 выборщиков, победа Байдена здесь будет равносильна его избранию на пост президента.При этом ранее штаб Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане и Пенсильвании, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета. Также там потребовали пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин.Сейчас у Трампа есть 214 голосов выборщиков, у Байдена — 264. Для победы необходимо набрать 270.
https://ria.ru/20201105/vybory-1583179341.html
пенсильвания
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, пенсильвания, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости.
Отрыв президента-республиканца Дональда Трампа
от демократа Джо Байдена
в ключевом штате Пенсильвания сократился, свидетельствуют данные подсчетов.
У Трампа там сейчас 50,5 процента голосов, у Байдена — 48,4 процента. В абсолютном выражении отрыв кандидата от республиканцев составляет примерно 36,5 тысячи голосов.
Сколько бюллетеней будет в конечном счете подано в Пенсильвании, неизвестно.
Штат имеет 20 выборщиков, победа Байдена здесь будет равносильна его избранию на пост президента.
При этом ранее штаб Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане и Пенсильвании, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета. Также там потребовали пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин.
Сейчас у Трампа есть 214 голосов выборщиков, у Байдена — 264. Для победы необходимо набрать 270.