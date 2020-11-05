https://ria.ru/20201105/otryv-1583237279.html

Байден сократил отрыв от Трампа в Пенсильвании

Байден сократил отрыв от Трампа в Пенсильвании

Отрыв президента-республиканца Дональда Трампа от демократа Джо Байдена в ключевом штате Пенсильвания сократился, свидетельствуют данные подсчетов. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T18:07

2020-11-05T18:07

2020-11-05T18:28

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

пенсильвания

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Отрыв президента-республиканца Дональда Трампа от демократа Джо Байдена в ключевом штате Пенсильвания сократился, свидетельствуют данные подсчетов.У Трампа там сейчас 50,5 процента голосов, у Байдена — 48,4 процента. В абсолютном выражении отрыв кандидата от республиканцев составляет примерно 36,5 тысячи голосов.Сколько бюллетеней будет в конечном счете подано в Пенсильвании, неизвестно.Штат имеет 20 выборщиков, победа Байдена здесь будет равносильна его избранию на пост президента.При этом ранее штаб Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане и Пенсильвании, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета. Также там потребовали пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин.Сейчас у Трампа есть 214 голосов выборщиков, у Байдена — 264. Для победы необходимо набрать 270.

https://ria.ru/20201105/vybory-1583179341.html

пенсильвания

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, пенсильвания, сша, в мире