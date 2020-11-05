https://ria.ru/20201105/otnosheniya-1583165297.html

Косачев оценил отношения России и США

Косачев оценил отношения России и США

Межпарламентские отношения российских и американских сенаторов по-прежнему остаются в состоянии заморозки, прошедшие выборы в Конгресс не изменят ситуацию в... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T13:37

2020-11-05T13:37

2020-11-05T13:37

совет федерации рф

константин косачев

политика

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Межпарламентские отношения российских и американских сенаторов по-прежнему остаются в состоянии заморозки, прошедшие выборы в Конгресс не изменят ситуацию в верхней палате американского парламента, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.В ходе выборов переизбиралась одна треть сената и полностью палата представителей."Прогнозы говорят, что расклад сил в Сенате не претерпит изменений", - сказал парламентарий в четверг в эфире телеканала Совета Федерации "Вместе РФ".Это означает, что республиканцы сохраняют преимущество, добавил он."Наши межпарламентские связи заморожены. Возможно, нам удастся выводить на контакт отдельных сенаторов, как это было и в прежнее время. Но эти сенаторы остаются в одиночестве или в очевидном меньшинстве, что никоим образом не влияет на позицию палаты в целом", - отметил законодатель.

https://ria.ru/20201105/otnosheniya-1583097819.html

https://ria.ru/20201105/ssha-1583149062.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, константин косачев, политика