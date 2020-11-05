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Косачев оценил отношения России и США
Косачев оценил отношения России и США
Межпарламентские отношения российских и американских сенаторов по-прежнему остаются в состоянии заморозки, прошедшие выборы в Конгресс не изменят ситуацию в... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T13:37
2020-11-05T13:37
совет федерации рф
константин косачев
политика
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Межпарламентские отношения российских и американских сенаторов по-прежнему остаются в состоянии заморозки, прошедшие выборы в Конгресс не изменят ситуацию в верхней палате американского парламента, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.В ходе выборов переизбиралась одна треть сената и полностью палата представителей."Прогнозы говорят, что расклад сил в Сенате не претерпит изменений", - сказал парламентарий в четверг в эфире телеканала Совета Федерации "Вместе РФ".Это означает, что республиканцы сохраняют преимущество, добавил он."Наши межпарламентские связи заморожены. Возможно, нам удастся выводить на контакт отдельных сенаторов, как это было и в прежнее время. Но эти сенаторы остаются в одиночестве или в очевидном меньшинстве, что никоим образом не влияет на позицию палаты в целом", - отметил законодатель.
https://ria.ru/20201105/otnosheniya-1583097819.html
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совет федерации рф, константин косачев, политика

Косачев оценил отношения России и США

13:37 05.11.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Межпарламентские отношения российских и американских сенаторов по-прежнему остаются в состоянии заморозки, прошедшие выборы в Конгресс не изменят ситуацию в верхней палате американского парламента, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
В ходе выборов переизбиралась одна треть сената и полностью палата представителей.
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"Прогнозы говорят, что расклад сил в Сенате не претерпит изменений", - сказал парламентарий в четверг в эфире телеканала Совета Федерации "Вместе РФ".
Это означает, что республиканцы сохраняют преимущество, добавил он.
"Наши межпарламентские связи заморожены. Возможно, нам удастся выводить на контакт отдельных сенаторов, как это было и в прежнее время. Но эти сенаторы остаются в одиночестве или в очевидном меньшинстве, что никоим образом не влияет на позицию палаты в целом", - отметил законодатель.
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