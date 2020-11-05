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Туризм
https://ria.ru/20201105/otdykh-1583194749.html
Эксперты рассказали об особенностях бронирования туров на лето 2021 года
Эксперты рассказали об особенностях бронирования туров на лето 2021 года
Объем раннего бронирования туров на летний сезон 2021 года сократился примерно в два раза по сравнению с осенью предыдущего года, что вызвано неопределенностью... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T16:02
2020-11-05T16:02
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
туры
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых
туризм
туризм
майя ломидзе
новости - туризм
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Объем раннего бронирования туров на летний сезон 2021 года сократился примерно в два раза по сравнению с осенью предыдущего года, что вызвано неопределенностью ситуации с пандемией COVID-19, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."Глубина продаж туров сейчас очень низкая. Даже по акции кешбэка большинство туристов приобретают путевки не ранее чем за семь-десять дней. Тем более люди опасаются делать это на летний период", — отметила она.Генеральный директор туоператора, специализирующегося на внутреннем туризме, Сергей Ромашкин также отметил, что продажи на лето 2021 года пока идут не очень хорошо. По его мнению, такое положение дел сохранится до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не изменится в лучшую сторону."Люди считают, что в такой обстановке планировать свой отдых за шесть-девять месяцев неразумно. Это даже не финансовый, а моральный барьер. Кто-то долго готовится к отпуску, строит планы и с нетерпением ждет, а потом губернатор в регионе выпускает очередное постановление, и все мечты рушатся. Конечно, большинство туристов начнут бронировать туры как можно ближе к лету", — считает Ромашкин.Член правления Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян уточнил, что глубина бронирования туров по России упала примерно в три раза, а на зарубежные направления – примерно в пять раз."На мой взгляд, объем раннего бронирования сократился еще больше, чем в два раза, так как народ напуган тем, что в этом году многие туристы пока не получили деньги за несостоявшийся отдых. Причины объективные, но людям от этого не легче. Поэтому покупать лето они начнут только весной. Кроме того, все рассчитывают, что к лету откроются какие-то зарубежные направления, кроме Турции", — сказал он.
https://ria.ru/20201028/egipet-1581803576.html
https://ria.ru/20201103/turtsiya-1582320430.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туры, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых, туризм, майя ломидзе, новости - туризм

Эксперты рассказали об особенностях бронирования туров на лето 2021 года

16:02 05.11.2020
 
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкДевушка в море на надувном матрасе
Девушка в море на надувном матрасе - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Sputnik / Томас Тхайцук
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Объем раннего бронирования туров на летний сезон 2021 года сократился примерно в два раза по сравнению с осенью предыдущего года, что вызвано неопределенностью ситуации с пандемией COVID-19, рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Глубина продаж туров сейчас очень низкая. Даже по акции кешбэка большинство туристов приобретают путевки не ранее чем за семь-десять дней. Тем более люди опасаются делать это на летний период", — отметила она.
Генеральный директор туоператора, специализирующегося на внутреннем туризме, Сергей Ромашкин также отметил, что продажи на лето 2021 года пока идут не очень хорошо. По его мнению, такое положение дел сохранится до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не изменится в лучшую сторону.
"Люди считают, что в такой обстановке планировать свой отдых за шесть-девять месяцев неразумно. Это даже не финансовый, а моральный барьер. Кто-то долго готовится к отпуску, строит планы и с нетерпением ждет, а потом губернатор в регионе выпускает очередное постановление, и все мечты рушатся. Конечно, большинство туристов начнут бронировать туры как можно ближе к лету", — считает Ромашкин.
Член правления Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян уточнил, что глубина бронирования туров по России упала примерно в три раза, а на зарубежные направления – примерно в пять раз.
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"На мой взгляд, объем раннего бронирования сократился еще больше, чем в два раза, так как народ напуган тем, что в этом году многие туристы пока не получили деньги за несостоявшийся отдых. Причины объективные, но людям от этого не легче. Поэтому покупать лето они начнут только весной. Кроме того, все рассчитывают, что к лету откроются какие-то зарубежные направления, кроме Турции", — сказал он.
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