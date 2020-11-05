Москалькова отметила роль МИД в деле россиянки Осиповой
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что серьёзных позитивных изменений в деле россиянки Богданы Осиповой, осужденной за похищение собственного ребенка в США и освобожденной апелляционным судом, удалось достичь благодаря совместным усилиям с МИД РФ.
"Сегодня, 5 ноября, Апелляционный суд США постановил освободить гражданку Российской Федерации Богдану Осипову и перевести ее под домашний арест до момента вынесения нового решения по делу о вымогательстве. Благодаря совместным усилиям уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и внешнеполитического ведомства Российской Федерации удалось добиться серьезных позитивных подвижек в деле российской гражданки", - сказала Москалькова, которую цитирует пресс-служба.
Россиянка покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году без его согласия, когда была беременна их вторым общим ребенком. Она была арестована в 2017 году по возвращении в США для улаживания личных дел. Всего у Осиповой-Мобли трое детей, все они проживают в России.
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