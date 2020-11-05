https://ria.ru/20201105/osipova-1583156540.html

Москалькова отметила роль МИД в деле россиянки Осиповой

Москалькова отметила роль МИД в деле россиянки Осиповой

Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что серьёзных позитивных изменений в деле россиянки Богданы Осиповой, осужденной за похищение собственного... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T13:02

2020-11-05T13:02

2020-11-05T13:02

россия

богдана осипова

татьяна москалькова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что серьёзных позитивных изменений в деле россиянки Богданы Осиповой, осужденной за похищение собственного ребенка в США и освобожденной апелляционным судом, удалось достичь благодаря совместным усилиям с МИД РФ."Сегодня, 5 ноября, Апелляционный суд США постановил освободить гражданку Российской Федерации Богдану Осипову и перевести ее под домашний арест до момента вынесения нового решения по делу о вымогательстве. Благодаря совместным усилиям уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и внешнеполитического ведомства Российской Федерации удалось добиться серьезных позитивных подвижек в деле российской гражданки", - сказала Москалькова, которую цитирует пресс-служба.Россиянка покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году без его согласия, когда была беременна их вторым общим ребенком. Она была арестована в 2017 году по возвращении в США для улаживания личных дел. Всего у Осиповой-Мобли трое детей, все они проживают в России.

https://ria.ru/20200615/1572956957.html

россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, богдана осипова, татьяна москалькова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире