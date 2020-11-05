Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201105/osipova-1583156540.html
Москалькова отметила роль МИД в деле россиянки Осиповой
Москалькова отметила роль МИД в деле россиянки Осиповой
Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что серьёзных позитивных изменений в деле россиянки Богданы Осиповой, осужденной за похищение собственного... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T13:02
2020-11-05T13:02
россия
богдана осипова
татьяна москалькова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574395874_0:28:3154:1802_1400x0_80_0_0_4a176155126b305521d95a592a565163.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что серьёзных позитивных изменений в деле россиянки Богданы Осиповой, осужденной за похищение собственного ребенка в США и освобожденной апелляционным судом, удалось достичь благодаря совместным усилиям с МИД РФ."Сегодня, 5 ноября, Апелляционный суд США постановил освободить гражданку Российской Федерации Богдану Осипову и перевести ее под домашний арест до момента вынесения нового решения по делу о вымогательстве. Благодаря совместным усилиям уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и внешнеполитического ведомства Российской Федерации удалось добиться серьезных позитивных подвижек в деле российской гражданки", - сказала Москалькова, которую цитирует пресс-служба.Россиянка покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году без его согласия, когда была беременна их вторым общим ребенком. Она была арестована в 2017 году по возвращении в США для улаживания личных дел. Всего у Осиповой-Мобли трое детей, все они проживают в России.
https://ria.ru/20200615/1572956957.html
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574395874_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_4bb52024a7990e1f9382d972c71171ac.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, богдана осипова, татьяна москалькова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

Москалькова отметила роль МИД в деле россиянки Осиповой

13:02 05.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что серьёзных позитивных изменений в деле россиянки Богданы Осиповой, осужденной за похищение собственного ребенка в США и освобожденной апелляционным судом, удалось достичь благодаря совместным усилиям с МИД РФ.
"Сегодня, 5 ноября, Апелляционный суд США постановил освободить гражданку Российской Федерации Богдану Осипову и перевести ее под домашний арест до момента вынесения нового решения по делу о вымогательстве. Благодаря совместным усилиям уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и внешнеполитического ведомства Российской Федерации удалось добиться серьезных позитивных подвижек в деле российской гражданки", - сказала Москалькова, которую цитирует пресс-служба.
Россиянка покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году без его согласия, когда была беременна их вторым общим ребенком. Она была арестована в 2017 году по возвращении в США для улаживания личных дел. Всего у Осиповой-Мобли трое детей, все они проживают в России.
Богдана Осипова - РИА Новости, 1920, 15.06.2020
15 июня, 16:30
Член СПЧ предложил обменять Уилана на Осипову
 
РоссияБогдана ОсиповаТатьяна МоскальковаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05НАСА поблагодарило космонавта Рыжикова за помощь с ремонтом на МКС
00:51Глава офиса Зеленского прокомментировал ситуацию с водой в Крыму
00:42Fox: Байден направил юристов в штаты, где проверяют иски от штаба Трампа
00:41Суд в США вынесет новый приговор россиянке Осиповой
00:36Байден заявил о скором завершении подсчета голосов
00:33Байден не сомневается в своей победе на выборах
00:30Байден призвал всех американцев к спокойствию
00:29Байден заявил, что каждый бюллетень должен быть подсчитан
00:21Григорий Лепс записал песню к исторической драме "Грозный"
00:18Штаб Трампа подал иск о недопуске наблюдателей к подсчету голосов
00:15Facebook заблокировал группу в поддержку Трампа и против "кражи выборов"
00:04В аэропорту Финляндии собаки выявляют коронавирус быстрее, чем ПЦР-тесты
23:52СК проверит данные СМИ о новых фактах в деле о наследстве Баталова
23:45На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом
23:44NBC: глава Пентагона Эспер подготовил прошение об отставке
23:42СК проверяет обстоятельства схода электрички с рельсов в Подмосковье
23:40В СК назвали причину смерти водителя автобуса в Новгороде
23:36В Дагестане экс-мэр получил 2,5 года колонии за превышение полномочий
23:35Собянин рассказал, как пандемия ударила по бюджету Москвы
23:33Украина рассчитывает провести выборы в Донбассе в 2021 году
Лента новостейМолния