https://ria.ru/20201105/orden-1583258564.html
Путин наградил Чупшеву орденом "За заслуги перед отечеством"
Путин наградил Чупшеву орденом "За заслуги перед отечеством"
Президент России Владимир Путин наградил гендиректора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлану Чупшеву медалью ордена "За заслуги перед отечеством" III РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T20:01
2020-11-05T20:01
2020-11-06T00:07
россия
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил гендиректора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлану Чупшеву медалью ордена "За заслуги перед отечеством" III степени, соответствующий указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.Согласно документу, такой награды Чупшева удостоена за "активное участие в работе по улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации".Светлана Чупшева занимает должность гендиректора Агентства стратегических инициатив с 13 февраля 2017 года. Ранее уже была награждена почетной грамотой президента России, имеет благодарность главы государства и благодарность мэра Москвы.
https://ria.ru/20201105/skvortsova-1583254180.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), владимир путин, общество