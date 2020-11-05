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Тверская область
https://ria.ru/20201105/onkotsentr-1583217093.html
Центр амбулаторной онкопомощи создадут в Верхневолжье
Центр амбулаторной онкопомощи создадут в Верхневолжье
В Твери будет создан центр амбулаторной онкологической помощи, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T16:55
2020-11-05T16:55
игорь руденя
тверская область
тверь
тверская область
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ТВЕРЬ, 5 ноя – РИА Новости. В Твери будет создан центр амбулаторной онкологической помощи, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Центр появится на базе находящегося в Твери Центра специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева. Он будет создан в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение".Пресс-служба отмечает, что это будет самый крупный в Тверской области центр амбулаторной онкологической помощи. К нему будут прикреплены 478 тысяч пациентов. В центре будет проходить диагностика и диспансерное наблюдение пациентов, хиомиотерапевтическое лечение, которое можно проводить в условиях дневного стационара. Центр амбулаторной онкологической помощи будет состоять из диагностического блока, блока первичного приема и диспансерного наблюдения, а также дневного стационара для проведения химиотерапии.Стационар на десять коек предполагается разместить в здании флигеля конца ХIХ века, являющегося объектом культурного наследия регионального значения "Комплекс зданий Аваевской больницы". В настоящее время там ведутся ремонтные работы. Диагностический блок развернут в помещениях бывшего пищеблока. Готовность этого объекта составляет 83 %. Капитальный ремонт планируется завершить до конца 2020 года.В четверг центр Аваева посетил губернатор области Игорь Руденя. Он ознакомился с ходом ремонтных работ.В марте этого года в учреждении начала работать ПЦР-лаборатория для диагностики коронавирусной инфекции. "Было поставлено современное оборудование, что позволило в несколько раз увеличить объемы тестирования на коронавирус. В дальнейшем будем ещё увеличивать мощности", – сказал глава региона.
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тверская область
тверь
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Новости
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60
игорь руденя, тверская область, тверь

Центр амбулаторной онкопомощи создадут в Верхневолжье

16:55 05.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир ВяткинОнкоцентр
Онкоцентр - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 5 ноя – РИА Новости. В Твери будет создан центр амбулаторной онкологической помощи, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Центр появится на базе находящегося в Твери Центра специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева. Он будет создан в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение".
Пресс-служба отмечает, что это будет самый крупный в Тверской области центр амбулаторной онкологической помощи. К нему будут прикреплены 478 тысяч пациентов. В центре будет проходить диагностика и диспансерное наблюдение пациентов, хиомиотерапевтическое лечение, которое можно проводить в условиях дневного стационара.
Центр амбулаторной онкологической помощи будет состоять из диагностического блока, блока первичного приема и диспансерного наблюдения, а также дневного стационара для проведения химиотерапии.
Стационар на десять коек предполагается разместить в здании флигеля конца ХIХ века, являющегося объектом культурного наследия регионального значения "Комплекс зданий Аваевской больницы". В настоящее время там ведутся ремонтные работы. Диагностический блок развернут в помещениях бывшего пищеблока. Готовность этого объекта составляет 83 %. Капитальный ремонт планируется завершить до конца 2020 года.
В четверг центр Аваева посетил губернатор области Игорь Руденя. Он ознакомился с ходом ремонтных работ.
В марте этого года в учреждении начала работать ПЦР-лаборатория для диагностики коронавирусной инфекции.
"Было поставлено современное оборудование, что позволило в несколько раз увеличить объемы тестирования на коронавирус. В дальнейшем будем ещё увеличивать мощности", – сказал глава региона.
Руденя: Верхневолжье сохраняет стабильность по исполнению бюджета - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьТверь
 
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