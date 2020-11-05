https://ria.ru/20201105/onkotsentr-1583217093.html

Центр амбулаторной онкопомощи создадут в Верхневолжье

Центр амбулаторной онкопомощи создадут в Верхневолжье

В Твери будет создан центр амбулаторной онкологической помощи, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T16:55

2020-11-05T16:55

2020-11-05T16:55

игорь руденя

тверская область

тверь

тверская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568187096_0:188:2971:1859_1400x0_80_0_0_f9611fc1bd0fac6fa0195c595af6e81e.jpg

ТВЕРЬ, 5 ноя – РИА Новости. В Твери будет создан центр амбулаторной онкологической помощи, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Центр появится на базе находящегося в Твери Центра специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева. Он будет создан в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение".Пресс-служба отмечает, что это будет самый крупный в Тверской области центр амбулаторной онкологической помощи. К нему будут прикреплены 478 тысяч пациентов. В центре будет проходить диагностика и диспансерное наблюдение пациентов, хиомиотерапевтическое лечение, которое можно проводить в условиях дневного стационара. Центр амбулаторной онкологической помощи будет состоять из диагностического блока, блока первичного приема и диспансерного наблюдения, а также дневного стационара для проведения химиотерапии.Стационар на десять коек предполагается разместить в здании флигеля конца ХIХ века, являющегося объектом культурного наследия регионального значения "Комплекс зданий Аваевской больницы". В настоящее время там ведутся ремонтные работы. Диагностический блок развернут в помещениях бывшего пищеблока. Готовность этого объекта составляет 83 %. Капитальный ремонт планируется завершить до конца 2020 года.В четверг центр Аваева посетил губернатор области Игорь Руденя. Он ознакомился с ходом ремонтных работ.В марте этого года в учреждении начала работать ПЦР-лаборатория для диагностики коронавирусной инфекции. "Было поставлено современное оборудование, что позволило в несколько раз увеличить объемы тестирования на коронавирус. В дальнейшем будем ещё увеличивать мощности", – сказал глава региона.

https://ria.ru/20201103/verkhnevolzhe-1582832581.html

тверская область

тверь

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя, тверская область, тверь