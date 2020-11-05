https://ria.ru/20201105/ogranicheniya-1583260613.html

В Париже ужесточат ограничения из-за коронавируса

В Париже ужесточат ограничения из-за коронавируса

Новые ограничительные меры на фоне эпидемии коронавируса будут введены в Париже с 6 ноября: продажа на вынос и доставка алкоголя и еды должна заканчиваться в... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T20:15

2020-11-05T20:15

2020-11-05T20:15

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

франция

париж

в мире

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ПАРИЖ, 5 ноя - РИА Новости. Новые ограничительные меры на фоне эпидемии коронавируса будут введены в Париже с 6 ноября: продажа на вынос и доставка алкоголя и еды должна заканчиваться в 22.00, сообщает префектура полиции французской столицы.С 30 октября во Франции введен общенациональный карантин, который продлится как минимум до 1 декабря. Закрыты рестораны, бары, магазины, которые не относятся к списку первоочередных, запрещены передвижения из одного региона страны в другой. Жители Франции, как и весной во время первого режима самоизоляции, обязаны заполнять специальное свидетельство с указанием причины выхода из дома, в числе которых - поездки на работу, поход к врачу или в магазин за продуктами, помощь родственникам, физическая активность в километре от дома.Вместе с тем у ресторанов есть возможность осуществлять доставку. С пятницы, 6 ноября, будет сокращено время, в которое можно осуществлять доставку и продажу алкоголя и еды на вынос. Запрет на доставку будет действовать с 22.00 до 6.00.С начала эпидемии COVID-19 во Франции было зафиксировано более 1,5 миллиона заболевших, свыше 38,6 тысячи человек скончались. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, франция, париж, в мире