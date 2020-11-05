В Париже ужесточат ограничения из-за коронавируса
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкПлакат, напоминающий о ношении масок в церкви Сен-Жермен в Париже
ПАРИЖ, 5 ноя - РИА Новости. Новые ограничительные меры на фоне эпидемии коронавируса будут введены в Париже с 6 ноября: продажа на вынос и доставка алкоголя и еды должна заканчиваться в 22.00, сообщает префектура полиции французской столицы.
С 30 октября во Франции введен общенациональный карантин, который продлится как минимум до 1 декабря. Закрыты рестораны, бары, магазины, которые не относятся к списку первоочередных, запрещены передвижения из одного региона страны в другой. Жители Франции, как и весной во время первого режима самоизоляции, обязаны заполнять специальное свидетельство с указанием причины выхода из дома, в числе которых - поездки на работу, поход к врачу или в магазин за продуктами, помощь родственникам, физическая активность в километре от дома.
Вместе с тем у ресторанов есть возможность осуществлять доставку. С пятницы, 6 ноября, будет сокращено время, в которое можно осуществлять доставку и продажу алкоголя и еды на вынос. Запрет на доставку будет действовать с 22.00 до 6.00.
С начала эпидемии COVID-19 во Франции было зафиксировано более 1,5 миллиона заболевших, свыше 38,6 тысячи человек скончались.
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