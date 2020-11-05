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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201105/ogranicheniya-1583260613.html
В Париже ужесточат ограничения из-за коронавируса
В Париже ужесточат ограничения из-за коронавируса
Новые ограничительные меры на фоне эпидемии коронавируса будут введены в Париже с 6 ноября: продажа на вынос и доставка алкоголя и еды должна заканчиваться в... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T20:15
2020-11-05T20:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
франция
париж
в мире
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ПАРИЖ, 5 ноя - РИА Новости. Новые ограничительные меры на фоне эпидемии коронавируса будут введены в Париже с 6 ноября: продажа на вынос и доставка алкоголя и еды должна заканчиваться в 22.00, сообщает префектура полиции французской столицы.С 30 октября во Франции введен общенациональный карантин, который продлится как минимум до 1 декабря. Закрыты рестораны, бары, магазины, которые не относятся к списку первоочередных, запрещены передвижения из одного региона страны в другой. Жители Франции, как и весной во время первого режима самоизоляции, обязаны заполнять специальное свидетельство с указанием причины выхода из дома, в числе которых - поездки на работу, поход к врачу или в магазин за продуктами, помощь родственникам, физическая активность в километре от дома.Вместе с тем у ресторанов есть возможность осуществлять доставку. С пятницы, 6 ноября, будет сокращено время, в которое можно осуществлять доставку и продажу алкоголя и еды на вынос. Запрет на доставку будет действовать с 22.00 до 6.00.С начала эпидемии COVID-19 во Франции было зафиксировано более 1,5 миллиона заболевших, свыше 38,6 тысячи человек скончались. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
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коронавирус covid-19, франция, париж, в мире

В Париже ужесточат ограничения из-за коронавируса

20:15 05.11.2020
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкПлакат, напоминающий о ношении масок в церкви Сен-Жермен в Париже
Плакат, напоминающий о ношении масок в церкви Сен-Жермен в Париже - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Доминик Бутен
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ПАРИЖ, 5 ноя - РИА Новости. Новые ограничительные меры на фоне эпидемии коронавируса будут введены в Париже с 6 ноября: продажа на вынос и доставка алкоголя и еды должна заканчиваться в 22.00, сообщает префектура полиции французской столицы.
С 30 октября во Франции введен общенациональный карантин, который продлится как минимум до 1 декабря. Закрыты рестораны, бары, магазины, которые не относятся к списку первоочередных, запрещены передвижения из одного региона страны в другой. Жители Франции, как и весной во время первого режима самоизоляции, обязаны заполнять специальное свидетельство с указанием причины выхода из дома, в числе которых - поездки на работу, поход к врачу или в магазин за продуктами, помощь родственникам, физическая активность в километре от дома.
Вместе с тем у ресторанов есть возможность осуществлять доставку. С пятницы, 6 ноября, будет сокращено время, в которое можно осуществлять доставку и продажу алкоголя и еды на вынос. Запрет на доставку будет действовать с 22.00 до 6.00.
С начала эпидемии COVID-19 во Франции было зафиксировано более 1,5 миллиона заболевших, свыше 38,6 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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