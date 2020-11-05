https://ria.ru/20201105/obstrely-1583272577.html

Минобороны рассказало об увеличении обстрелов со стороны боевиков в Сирии

Минобороны рассказало об увеличении обстрелов со стороны боевиков в Сирии

Связанные с террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра"* боевики увеличили число обстрелов с территории Идлибской зоны деэскалации, с октября погибли 39... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T22:07

2020-11-05T22:07

2020-11-05T22:07

воздушно-космические силы россии

турция

сирия

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Связанные с террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра"* боевики увеличили число обстрелов с территории Идлибской зоны деэскалации, с октября погибли 39 сирийских военных, заявил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич."ВКС России и ВС САР не наносят ударов по гражданским объектам. В то же время, отмечается значительное увеличение количества нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований, связанных с террористической группировкой "Джебхат Ан-Нусра"*, - говорится в сообщении.По его словам, с 1 октября в результате артиллерийских и минометных обстрелов, а также диверсионных вылазок с территории Идлибской зоны деэскалации погибло 39 сирийских военнослужащих, более 40 получили ранения.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://radiosputnik.ria.ru/20201031/ssha-siriya-1582481300.html

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сирия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воздушно-космические силы россии, турция, сирия, в мире