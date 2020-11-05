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Минобороны рассказало об увеличении обстрелов со стороны боевиков в Сирии
Минобороны рассказало об увеличении обстрелов со стороны боевиков в Сирии
Связанные с террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра"* боевики увеличили число обстрелов с территории Идлибской зоны деэскалации, с октября погибли 39... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T22:07
2020-11-05T22:07
воздушно-космические силы россии
турция
сирия
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Связанные с террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра"* боевики увеличили число обстрелов с территории Идлибской зоны деэскалации, с октября погибли 39 сирийских военных, заявил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич."ВКС России и ВС САР не наносят ударов по гражданским объектам. В то же время, отмечается значительное увеличение количества нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований, связанных с террористической группировкой "Джебхат Ан-Нусра"*, - говорится в сообщении.По его словам, с 1 октября в результате артиллерийских и минометных обстрелов, а также диверсионных вылазок с территории Идлибской зоны деэскалации погибло 39 сирийских военнослужащих, более 40 получили ранения.*Террористическая организация, запрещенная в России
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воздушно-космические силы россии, турция, сирия, в мире

Минобороны рассказало об увеличении обстрелов со стороны боевиков в Сирии

22:07 05.11.2020
 
© AP Photo / Ghaith AlsayedБоевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© AP Photo / Ghaith Alsayed
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Связанные с террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра"* боевики увеличили число обстрелов с территории Идлибской зоны деэскалации, с октября погибли 39 сирийских военных, заявил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.
"ВКС России и ВС САР не наносят ударов по гражданским объектам. В то же время, отмечается значительное увеличение количества нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований, связанных с террористической группировкой "Джебхат Ан-Нусра"*, - говорится в сообщении.
Американский военный в районе сирийского населенного пункта Манбидж - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
31 октября, 20:25
СМИ сообщили об увеличении военного присутствия США на востоке Сирии
По его словам, с 1 октября в результате артиллерийских и минометных обстрелов, а также диверсионных вылазок с территории Идлибской зоны деэскалации погибло 39 сирийских военнослужащих, более 40 получили ранения.
*Террористическая организация, запрещенная в России
 
Воздушно-космические силы РоссииТурцияСирияВ мире
 
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