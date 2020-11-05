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На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом
На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом
Замглавы делегации Киева по Донбассу в Минске Алексей Резников считает, что провести обмен с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками по РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T23:45
2020-11-05T23:45
алексей резников
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
в мире
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КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Замглавы делегации Киева по Донбассу в Минске Алексей Резников считает, что провести обмен с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками по формуле "всех на всех" до 15 декабря этого года "абсолютно реалистично", но это зависит от согласия всех сторон.Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что уже несколько месяцев не проводится обмен пленными в Донбассе из-за того, что "противоположная сторона не согласовывает списки" и создает препятствия для этого. Пресс-служба офиса президента Украины со ссылкой на координатора ОБСЕ в гуманитарной группе Тони Фриша сообщила, что Киев передал в контактную группу по Донбассу списки из четырех категорий удерживаемых лиц."Когда мы говорим о плане действий, это наше видение, которое мы предлагаем для обсуждения, в котором мы четко определяем даже календарные даты того или иного события. Мы убеждены, что абсолютно ничего не мешает это сделать (провести обмен до 15 декабря - ред.). Конечно, в переговорах должно быть согласие со всех сторон. Это наше предложение, и мы настаиваем на том, что это абсолютно реалистично", - сказал Резников в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос, есть ли план провести обмен с Донбассом по формуле "всех на всех" до 15 декабря, и есть ли продвижение в его реализации.Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Международного Комитета Красного Креста Петером Маурером и попросил его посодействовать в получении списков пленных от ЛНР и ДНР для ускорения обмена по формуле "всех на всех".Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. После этого началась работа над формированием новых списков для обмена пленными. Первый в этом году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек ЛНР и ДНР.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20201103/dnr-1582859759.html
https://ria.ru/20201028/ukraina-1581861364.html
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донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
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алексей резников, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире

На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом

23:45 05.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОбмен пленными между Украиной и ДНР
Обмен пленными между Украиной и ДНР - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Сергей Аверин
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КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Замглавы делегации Киева по Донбассу в Минске Алексей Резников считает, что провести обмен с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками по формуле "всех на всех" до 15 декабря этого года "абсолютно реалистично", но это зависит от согласия всех сторон.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что уже несколько месяцев не проводится обмен пленными в Донбассе из-за того, что "противоположная сторона не согласовывает списки" и создает препятствия для этого. Пресс-служба офиса президента Украины со ссылкой на координатора ОБСЕ в гуманитарной группе Тони Фриша сообщила, что Киев передал в контактную группу по Донбассу списки из четырех категорий удерживаемых лиц.
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"Когда мы говорим о плане действий, это наше видение, которое мы предлагаем для обсуждения, в котором мы четко определяем даже календарные даты того или иного события. Мы убеждены, что абсолютно ничего не мешает это сделать (провести обмен до 15 декабря - ред.). Конечно, в переговорах должно быть согласие со всех сторон. Это наше предложение, и мы настаиваем на том, что это абсолютно реалистично", - сказал Резников в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос, есть ли план провести обмен с Донбассом по формуле "всех на всех" до 15 декабря, и есть ли продвижение в его реализации.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Международного Комитета Красного Креста Петером Маурером и попросил его посодействовать в получении списков пленных от ЛНР и ДНР для ускорения обмена по формуле "всех на всех".
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Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. После этого началась работа над формированием новых списков для обмена пленными. Первый в этом году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек ЛНР и ДНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Алексей РезниковДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
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