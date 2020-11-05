https://ria.ru/20201105/norki-1583271659.html

Эксперт ВОЗ допустила, что норки могут быть переносчиками COVID-19

Эксперт ВОЗ допустила, что норки могут быть переносчиками COVID-19

Норки могут быть восприимчивы к COVID-19 и являться переносчиками коронавируса, заявила старший эксперт в области чрезвычайных ситуаций европейского отделения... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T22:00

2020-11-05T22:00

2020-11-05T22:00

распространение нового коронавируса

ханс клюге

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

метте фредериксен

воз

дания

в мире

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ЦЮРИХ, 5 ноя – РИА Новости. Норки могут быть восприимчивы к COVID-19 и являться переносчиками коронавируса, заявила старший эксперт в области чрезвычайных ситуаций европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кэтрин Смолвуд, комментируя ситуацию в Дании.Власти Дании в среду приняли решение уничтожить всех норок, которые могут быть носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку. По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, коронавирусная инфекция была обнаружена на 207 фермах, из которых 67 уже потеряли своих животных.Эксперт добавила, что носителями мутировавшего коронавируса в Дании являются 12 человек, случаи заражения были зарегистрированы в сентябре.В свою очередь региональный директор ВОЗ Ханс Клюге назвал решение властей Дании смелым, в том числе с учетом его экономических последствий.

дания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханс клюге, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, метте фредериксен, воз, дания, в мире