https://ria.ru/20201105/norki-1583195937.html

В ВОЗ прокомментировали решение датских властей уничтожить всех норок

В ВОЗ прокомментировали решение датских властей уничтожить всех норок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ознакомлена с сообщениями о случаях передачи коронавируса от норок к людям в Дании и находится в контакте с датскими РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T15:53

2020-11-05T15:53

2020-11-05T15:53

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

метте фредериксен

воз

дания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156271/19/1562711921_0:174:3023:1874_1400x0_80_0_0_a2109444252ff0172a4a5fd5665f3b44.jpg

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ознакомлена с сообщениями о случаях передачи коронавируса от норок к людям в Дании и находится в контакте с датскими властями по этому вопросу, говорится с сообщении, опубликованном в Twitter организации."Мы в курсе сообщений из Дании о том, что несколько человек заразились коронавирусом от норок, и что вирус имеет некоторые генетические изменения. Мы находимся в контакте с властями Дании, чтобы выяснить больше по этому поводу", - сообщили в ВОЗ.Ранее сообщалось, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о том, что все норки в стране должны быть уничтожены, так как могут быть носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку. По ее словам, коронавирусная инфекция была обнаружена на 207 фермах, 67 уже потеряли своих животных, в 23-х ситуация неопределенная. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583138535.html

дания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, метте фредериксен, воз, дания, в мире