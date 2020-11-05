https://ria.ru/20201105/norki-1583195937.html
В ВОЗ прокомментировали решение датских властей уничтожить всех норок
В ВОЗ прокомментировали решение датских властей уничтожить всех норок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ознакомлена с сообщениями о случаях передачи коронавируса от норок к людям в Дании и находится в контакте с датскими РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T15:53
2020-11-05T15:53
2020-11-05T15:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
метте фредериксен
воз
дания
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ознакомлена с сообщениями о случаях передачи коронавируса от норок к людям в Дании и находится в контакте с датскими властями по этому вопросу, говорится с сообщении, опубликованном в Twitter организации."Мы в курсе сообщений из Дании о том, что несколько человек заразились коронавирусом от норок, и что вирус имеет некоторые генетические изменения. Мы находимся в контакте с властями Дании, чтобы выяснить больше по этому поводу", - сообщили в ВОЗ.Ранее сообщалось, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о том, что все норки в стране должны быть уничтожены, так как могут быть носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку. По ее словам, коронавирусная инфекция была обнаружена на 207 фермах, 67 уже потеряли своих животных, в 23-х ситуация неопределенная. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583138535.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, метте фредериксен, воз, дания, в мире