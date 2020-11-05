Эксперт спрогнозировал последствия уничтожения норок в Дании из-за COVID
НОВОСИБИРСК, 5 ноя – РИА Новости. Решение властей Дании уничтожить всех норок, которые могут быть носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку, принесет огромные убытки этой отрасли, поэтому оно принято неслучайно, ситуация с передачей инфекции серьезнее, чем было известно ранее, считает завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
Датский премьер-министр Метте Фредериксен ранее сообщила, что власти страны приняли решение уничтожить всех норок, которые могут быть носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку. Как сообщает портал TVS, в настоящее время мутировавшим вирусом заразились 12 человек, он ослабляет способность к образованию антител, что может стать проблемой при использовании вакцины от коронавируса. По словам Фредериксен, коронавирусная инфекция была обнаружена на 207 фермах, 67 уже потеряли своих животных, в 23 ситуация неопределенная.
"Думаю, что в Дании такое решение принято неслучайно. Мы просто не знаем все до конца, что там выявлено. Но я думаю, эта мера принесет огромные убытки этой отрасли промышленности Дании, и зря бы они это делать не стали… Значит, число людей, заражающихся от норок, намного больше, чем до сих пор было известно", - сказал Нетесов РИА Новости.
Эксперт пояснил: информация о том, что норки болеют новым коронавирусом, стала известна еще летом. Затем стало известно, что служитель одной из ферм заразился этим вирусом именно от норок, а позже выяснилось, что этот вирус вызывает массовую заболеваемость среди норок, от которых в свою очередь заражаются и люди.
"Дания является одной из самых крупных норководческих держав. Кроме нее норок разводят в Греции, Нидерландах, и в Китае. В Ухане (очаге появления коронавируса – ред.) расположена одна из фабрик, которая выделывает меха из норок, которых разводят на побережье", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф