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Эксперт спрогнозировал последствия уничтожения норок в Дании из-за COVID
Эксперт спрогнозировал последствия уничтожения норок в Дании из-за COVID
Решение властей Дании уничтожить всех норок, которые могут быть носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку, принесет огромные убытки этой... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T15:53
2020-11-05T15:53
сергей нетесов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
метте фредериксен
дания
в мире
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НОВОСИБИРСК, 5 ноя – РИА Новости. Решение властей Дании уничтожить всех норок, которые могут быть носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку, принесет огромные убытки этой отрасли, поэтому оно принято неслучайно, ситуация с передачей инфекции серьезнее, чем было известно ранее, считает завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.Датский премьер-министр Метте Фредериксен ранее сообщила, что власти страны приняли решение уничтожить всех норок, которые могут быть носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку. Как сообщает портал TVS, в настоящее время мутировавшим вирусом заразились 12 человек, он ослабляет способность к образованию антител, что может стать проблемой при использовании вакцины от коронавируса. По словам Фредериксен, коронавирусная инфекция была обнаружена на 207 фермах, 67 уже потеряли своих животных, в 23 ситуация неопределенная."Думаю, что в Дании такое решение принято неслучайно. Мы просто не знаем все до конца, что там выявлено. Но я думаю, эта мера принесет огромные убытки этой отрасли промышленности Дании, и зря бы они это делать не стали… Значит, число людей, заражающихся от норок, намного больше, чем до сих пор было известно", - сказал Нетесов РИА Новости.Эксперт пояснил: информация о том, что норки болеют новым коронавирусом, стала известна еще летом. Затем стало известно, что служитель одной из ферм заразился этим вирусом именно от норок, а позже выяснилось, что этот вирус вызывает массовую заболеваемость среди норок, от которых в свою очередь заражаются и люди.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20200706/1573968460.html
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сергей нетесов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, метте фредериксен, дания, в мире

Эксперт спрогнозировал последствия уничтожения норок в Дании из-за COVID

15:53 05.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкНорка в вольере зверохозяйства
Норка в вольере зверохозяйства - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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НОВОСИБИРСК, 5 ноя – РИА Новости. Решение властей Дании уничтожить всех норок, которые могут быть носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку, принесет огромные убытки этой отрасли, поэтому оно принято неслучайно, ситуация с передачей инфекции серьезнее, чем было известно ранее, считает завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
Датский премьер-министр Метте Фредериксен ранее сообщила, что власти страны приняли решение уничтожить всех норок, которые могут быть носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку. Как сообщает портал TVS, в настоящее время мутировавшим вирусом заразились 12 человек, он ослабляет способность к образованию антител, что может стать проблемой при использовании вакцины от коронавируса. По словам Фредериксен, коронавирусная инфекция была обнаружена на 207 фермах, 67 уже потеряли своих животных, в 23 ситуация неопределенная.
Норка в вольере зверохозяйства - РИА Новости, 1920, 06.07.2020
6 июля, 17:36Распространение нового коронавируса
В Нидерландах коронавирус обнаружили еще на двух фермах с норками
"Думаю, что в Дании такое решение принято неслучайно. Мы просто не знаем все до конца, что там выявлено. Но я думаю, эта мера принесет огромные убытки этой отрасли промышленности Дании, и зря бы они это делать не стали… Значит, число людей, заражающихся от норок, намного больше, чем до сих пор было известно", - сказал Нетесов РИА Новости.
Эксперт пояснил: информация о том, что норки болеют новым коронавирусом, стала известна еще летом. Затем стало известно, что служитель одной из ферм заразился этим вирусом именно от норок, а позже выяснилось, что этот вирус вызывает массовую заболеваемость среди норок, от которых в свою очередь заражаются и люди.
"Дания является одной из самых крупных норководческих держав. Кроме нее норок разводят в Греции, Нидерландах, и в Китае. В Ухане (очаге появления коронавируса – ред.) расположена одна из фабрик, которая выделывает меха из норок, которых разводят на побережье", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Сергей НетесовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Метте ФредериксенДанияВ мире
 
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