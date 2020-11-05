https://ria.ru/20201105/norki-1583195484.html

Эксперт спрогнозировал последствия уничтожения норок в Дании из-за COVID

Эксперт спрогнозировал последствия уничтожения норок в Дании из-за COVID

Решение властей Дании уничтожить всех норок, которые могут быть носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку, принесет огромные убытки этой... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T15:53

2020-11-05T15:53

2020-11-05T15:53

сергей нетесов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

метте фредериксен

дания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156271/19/1562711921_0:174:3023:1874_1400x0_80_0_0_a2109444252ff0172a4a5fd5665f3b44.jpg

НОВОСИБИРСК, 5 ноя – РИА Новости. Решение властей Дании уничтожить всех норок, которые могут быть носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку, принесет огромные убытки этой отрасли, поэтому оно принято неслучайно, ситуация с передачей инфекции серьезнее, чем было известно ранее, считает завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.Датский премьер-министр Метте Фредериксен ранее сообщила, что власти страны приняли решение уничтожить всех норок, которые могут быть носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку. Как сообщает портал TVS, в настоящее время мутировавшим вирусом заразились 12 человек, он ослабляет способность к образованию антител, что может стать проблемой при использовании вакцины от коронавируса. По словам Фредериксен, коронавирусная инфекция была обнаружена на 207 фермах, 67 уже потеряли своих животных, в 23 ситуация неопределенная."Думаю, что в Дании такое решение принято неслучайно. Мы просто не знаем все до конца, что там выявлено. Но я думаю, эта мера принесет огромные убытки этой отрасли промышленности Дании, и зря бы они это делать не стали… Значит, число людей, заражающихся от норок, намного больше, чем до сих пор было известно", - сказал Нетесов РИА Новости.Эксперт пояснил: информация о том, что норки болеют новым коронавирусом, стала известна еще летом. Затем стало известно, что служитель одной из ферм заразился этим вирусом именно от норок, а позже выяснилось, что этот вирус вызывает массовую заболеваемость среди норок, от которых в свою очередь заражаются и люди.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20200706/1573968460.html

дания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей нетесов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, метте фредериксен, дания, в мире