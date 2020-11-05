https://ria.ru/20201105/nevidimost-1583081704.html

Эксперт рассказал, как остаться невидимым в Сети

Эксперт рассказал, как остаться невидимым в Сети

Чтобы остаться невидимым в Сети, имеет смысл использовать особые почтовые серверы с вариантом шифрования end-to-end. Тогда расшифровать его сможет только тот... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T03:14

2020-11-05T03:14

2020-11-05T10:16

россия

денис кусков

интернет

технологии

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Назван способ остаться невидимым в Сети

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Чтобы остаться невидимым в Сети, имеет смысл использовать особые почтовые серверы с вариантом шифрования end-to-end. Тогда расшифровать его сможет только тот пользователь, которому письмо предназначается, рассказал агентству Прайм директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков.Кроме того, существует сеть Tor, позволяющая заходить в интернет способом, отличным от того, который предлагают обычные браузеры.Однако определенные риски есть и здесь, поэтому, если вы решите, что нуждаетесь в таких способах подстраховки и сохранения инкогнито, лучше пользоваться не своим постоянным компьютером, а другим устройством, советует Кусков.

https://ria.ru/20201030/geolokatsiya-1582195511.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, денис кусков, интернет, технологии