Эксперт рассказал, как остаться невидимым в Сети
03:14 05.11.2020 (обновлено: 10:16 05.11.2020)
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Чтобы остаться невидимым в Сети, имеет смысл использовать особые почтовые серверы с вариантом шифрования end-to-end. Тогда расшифровать его сможет только тот пользователь, которому письмо предназначается, рассказал агентству Прайм директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков.
"Используя почтовые серверы, такие как Outlook и Gmail, вы не можете оставаться незамеченным — даже если вы удалите письма у себя, то ваша копия письма, скорее всего, где-то может храниться, и по ней можно отследить вашу переписку", — добавил эксперт.
Кроме того, существует сеть Tor, позволяющая заходить в интернет способом, отличным от того, который предлагают обычные браузеры.
"Tor предоставляет несколько отдельных адресов, и <…> вычислить вас невозможно", — отметил он.
Однако определенные риски есть и здесь, поэтому, если вы решите, что нуждаетесь в таких способах подстраховки и сохранения инкогнито, лучше пользоваться не своим постоянным компьютером, а другим устройством, советует Кусков.
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