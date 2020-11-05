Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201105/nevidimost-1583081704.html
Эксперт рассказал, как остаться невидимым в Сети
Эксперт рассказал, как остаться невидимым в Сети
Чтобы остаться невидимым в Сети, имеет смысл использовать особые почтовые серверы с вариантом шифрования end-to-end. Тогда расшифровать его сможет только тот... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T03:14
2020-11-05T10:16
россия
денис кусков
интернет
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Назван способ остаться невидимым в Сети
https://cdn22.img.ria.ru/images/152896/10/1528961055_0:234:4471:2749_1400x0_80_0_0_257d12d1c90169f98e2d4f83aa51d79c.jpg
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Чтобы остаться невидимым в Сети, имеет смысл использовать особые почтовые серверы с вариантом шифрования end-to-end. Тогда расшифровать его сможет только тот пользователь, которому письмо предназначается, рассказал агентству Прайм директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков.Кроме того, существует сеть Tor, позволяющая заходить в интернет способом, отличным от того, который предлагают обычные браузеры.Однако определенные риски есть и здесь, поэтому, если вы решите, что нуждаетесь в таких способах подстраховки и сохранения инкогнито, лучше пользоваться не своим постоянным компьютером, а другим устройством, советует Кусков.
https://ria.ru/20201030/geolokatsiya-1582195511.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152896/10/1528961055_248:0:4223:2981_1400x0_80_0_0_ac82843876f82d10f1e5196f7beab16d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, денис кусков, интернет, технологии

Эксперт рассказал, как остаться невидимым в Сети

03:14 05.11.2020 (обновлено: 10:16 05.11.2020)
 
CC0 / picjumbo_com / Интернет
Интернет - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
CC0 / picjumbo_com /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Чтобы остаться невидимым в Сети, имеет смысл использовать особые почтовые серверы с вариантом шифрования end-to-end. Тогда расшифровать его сможет только тот пользователь, которому письмо предназначается, рассказал агентству Прайм директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков.

"Используя почтовые серверы, такие как Outlook и Gmail, вы не можете оставаться незамеченным — даже если вы удалите письма у себя, то ваша копия письма, скорее всего, где-то может храниться, и по ней можно отследить вашу переписку", — добавил эксперт.

Кроме того, существует сеть Tor, позволяющая заходить в интернет способом, отличным от того, который предлагают обычные браузеры.

"Tor предоставляет несколько отдельных адресов, и <…> вычислить вас невозможно", — отметил он.

Однако определенные риски есть и здесь, поэтому, если вы решите, что нуждаетесь в таких способах подстраховки и сохранения инкогнито, лучше пользоваться не своим постоянным компьютером, а другим устройством, советует Кусков.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 03:10
Эксперт назвал лучший способ подделать геолокацию на смартфоне
 
РоссияДенис КусковИнтернетТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05НАСА поблагодарило космонавта Рыжикова за помощь с ремонтом на МКС
00:51Глава офиса Зеленского прокомментировал ситуацию с водой в Крыму
00:42Fox: Байден направил юристов в штаты, где проверяют иски от штаба Трампа
00:41Суд в США вынесет новый приговор россиянке Осиповой
00:36Байден заявил о скором завершении подсчета голосов
00:33Байден не сомневается в своей победе на выборах
00:30Байден призвал всех американцев к спокойствию
00:29Байден заявил, что каждый бюллетень должен быть подсчитан
00:21Григорий Лепс записал песню к исторической драме "Грозный"
00:18Штаб Трампа подал иск о недопуске наблюдателей к подсчету голосов
00:15Facebook заблокировал группу в поддержку Трампа и против "кражи выборов"
00:04В аэропорту Финляндии собаки выявляют коронавирус быстрее, чем ПЦР-тесты
23:52СК проверит данные СМИ о новых фактах в деле о наследстве Баталова
23:45На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом
23:44NBC: глава Пентагона Эспер подготовил прошение об отставке
23:42СК проверяет обстоятельства схода электрички с рельсов в Подмосковье
23:40В СК назвали причину смерти водителя автобуса в Новгороде
23:36В Дагестане экс-мэр получил 2,5 года колонии за превышение полномочий
23:35Собянин рассказал, как пандемия ударила по бюджету Москвы
23:33Украина рассчитывает провести выборы в Донбассе в 2021 году
Лента новостейМолния