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Байден увеличил отрыв в Неваде

Байден увеличил отрыв в Неваде

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден увеличил отрыв от Дональда Трампа в ключевом штате Невада, свидетельствуют результаты подсчета. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T20:24

2020-11-05T20:24

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дональд трамп

сша

выборы президента сша — 2020

джо байден

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден увеличил отрыв от Дональда Трампа в ключевом штате Невада, свидетельствуют результаты подсчета.После обработки 87% бюллетеней у Байдена 49,4%, у Трампа — 48,5%. Их разделяют 12 042 голоса.Ранее в штабе Трампа заявили, что в Неваде по почте были поданы тысячи нелегитимных голосов, в том числе от уехавших и умерших людей, и через суд потребовали прекратить их подсчет.По закону для голосования в штате необходимо непрерывно проживать в нем в течение 30 дней до выборов.Победа в Неваде дает голоса шести выборщиков. Ровно столько осталось набрать Байдену для победы на выборах.

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, джо байден, в мире