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Выборы президента США — 2020
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Байден увеличил отрыв в Неваде
Байден увеличил отрыв в Неваде
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден увеличил отрыв от Дональда Трампа в ключевом штате Невада, свидетельствуют результаты подсчета. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T20:24
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дональд трамп
сша
выборы президента сша — 2020
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден увеличил отрыв от Дональда Трампа в ключевом штате Невада, свидетельствуют результаты подсчета.После обработки 87% бюллетеней у Байдена 49,4%, у Трампа — 48,5%. Их разделяют 12 042 голоса.Ранее в штабе Трампа заявили, что в Неваде по почте были поданы тысячи нелегитимных голосов, в том числе от уехавших и умерших людей, и через суд потребовали прекратить их подсчет.По закону для голосования в штате необходимо непрерывно проживать в нем в течение 30 дней до выборов.Победа в Неваде дает голоса шести выборщиков. Ровно столько осталось набрать Байдену для победы на выборах.
сша
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дональд трамп, сша, джо байден, в мире

Байден увеличил отрыв в Неваде

20:24 05.11.2020 (обновлено: 21:34 05.11.2020)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueСторонники Джо Байдена в Филадельфии, Пенсильвания
Сторонники Джо Байдена в Филадельфии, Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден увеличил отрыв от Дональда Трампа в ключевом штате Невада, свидетельствуют результаты подсчета.
После обработки 87% бюллетеней у Байдена 49,4%, у Трампа — 48,5%. Их разделяют 12 042 голоса.
Ранее в штабе Трампа заявили, что в Неваде по почте были поданы тысячи нелегитимных голосов, в том числе от уехавших и умерших людей, и через суд потребовали прекратить их подсчет.
По закону для голосования в штате необходимо непрерывно проживать в нем в течение 30 дней до выборов.
Победа в Неваде дает голоса шести выборщиков. Ровно столько осталось набрать Байдену для победы на выборах.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампСШАДжо БайденВ мире
 
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