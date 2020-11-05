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Байден увеличил отрыв в Неваде
Байден увеличил отрыв в Неваде
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден увеличил отрыв от Дональда Трампа в ключевом штате Невада, свидетельствуют результаты подсчета. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T20:24
2020-11-05T20:24
2020-11-05T21:34
дональд трамп
сша
выборы президента сша — 2020
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден увеличил отрыв от Дональда Трампа в ключевом штате Невада, свидетельствуют результаты подсчета.После обработки 87% бюллетеней у Байдена 49,4%, у Трампа — 48,5%. Их разделяют 12 042 голоса.Ранее в штабе Трампа заявили, что в Неваде по почте были поданы тысячи нелегитимных голосов, в том числе от уехавших и умерших людей, и через суд потребовали прекратить их подсчет.По закону для голосования в штате необходимо непрерывно проживать в нем в течение 30 дней до выборов.Победа в Неваде дает голоса шести выборщиков. Ровно столько осталось набрать Байдену для победы на выборах.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, джо байден, в мире