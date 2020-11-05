Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201105/neft-1583095814.html
Путин поддержал идею Лукашенко приобрести месторождение нефти в России
Путин поддержал идею Лукашенко приобрести месторождение нефти в России
Президент России Владимир Путин поддержал идею белорусского лидера Александра Лукашенко о покупке Минском месторождения нефти на территории России. Об этом... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T02:59
2020-11-05T12:47
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
белорусская аэс
александр лукашенко
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владимир путин
гродненская область
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577228469_0:495:2759:2047_1400x0_80_0_0_861630e514f6e4c100e594f9ec13abed.jpg
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею белорусского лидера Александра Лукашенко о покупке Минском месторождения нефти на территории России. Об этом сообщается на сайте белорусского лидера.По данным пресс-службы, в среду состоялся телефонный разговор между президентами двух стран.Отмечается, что этот вопрос планируется проработать, а затем детально обсудить на ближайших переговорах.Также между лидерами двух стран была достигнута договоренность оперативно решать все вопросы, связанные с поставками в Белоруссию нефти и газа.Белорусская АЭСПомимо этого, президенты двух стран обсудили старт работы Белорусской АЭС. Лукашенко поблагодарил и проинформировал Путина о включении первого энергоблока атомной электростанции в энергосистему.БелАЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчик — "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станцию с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 мегаватт сооружают в Островце Гродненской области.Строительство началось 8 ноября 2013-го. В октябре нынешнего года запустили ядерный реактор первого энергоблока.Официальная церемония, посвященная началу работы блока № 1, назначена на 7 ноября. Ожидается, что его введут в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, второй — в мае 2022-го.Вакцина от COVID-19Другой темой обсуждения Путина и Лукашенко стала борьба с пандемией коронавируса. В частности, белорусский лидер предложил начать в стране производство вакцины от COVID-19 при помощи российских технологий.Как сообщается, Путин поддержал предложение своего белорусского коллеги.Первого октября в Белоруссии началось вакцинирование добровольцев в рамках исследования российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Согласно сообщению минздрава, в общей сложности 100 жителей республики смогли бесплатно вакцинироваться от коронавируса.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
https://ria.ru/20200928/belorussiya-1577865368.html
https://ria.ru/20201030/lukashenko-1582354189.html
https://ria.ru/20200812/1575689573.html
гродненская область
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577228469_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_91a02245fde563128fcfe1b2a63f2aa6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, белорусская аэс, александр лукашенко, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, гродненская область, белоруссия, атомстройэкспорт, в мире

Путин поддержал идею Лукашенко приобрести месторождение нефти в России

02:59 05.11.2020 (обновлено: 12:47 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею белорусского лидера Александра Лукашенко о покупке Минском месторождения нефти на территории России. Об этом сообщается на сайте белорусского лидера.
По данным пресс-службы, в среду состоялся телефонный разговор между президентами двух стран.
"Президент Беларуси обратился к российскому коллеге с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России. Владимир Путин эту идею поддержал", — говорится в сообщении.
Отмечается, что этот вопрос планируется проработать, а затем детально обсудить на ближайших переговорах.
Министр энергетики РФ Александр Новак на заседании коллегии министерства энергетики РФ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 5 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября, 09:51Союзное государство
Новак оценил отношения России и Белоруссии
Также между лидерами двух стран была достигнута договоренность оперативно решать все вопросы, связанные с поставками в Белоруссию нефти и газа.

Белорусская АЭС

Помимо этого, президенты двух стран обсудили старт работы Белорусской АЭС. Лукашенко поблагодарил и проинформировал Путина о включении первого энергоблока атомной электростанции в энергосистему.
БелАЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчик — "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станцию с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 мегаватт сооружают в Островце Гродненской области.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 18:50
Лукашенко заявил, что договорился с Путиным всегда быть опорой друг другу
Строительство началось 8 ноября 2013-го. В октябре нынешнего года запустили ядерный реактор первого энергоблока.
Официальная церемония, посвященная началу работы блока № 1, назначена на 7 ноября. Ожидается, что его введут в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, второй — в мае 2022-го.

Вакцина от COVID-19

Другой темой обсуждения Путина и Лукашенко стала борьба с пандемией коронавируса. В частности, белорусский лидер предложил начать в стране производство вакцины от COVID-19 при помощи российских технологий.
"В части противодействия инфекции речь шла об организации производства вакцины в Беларуси, передаче российских технологий и технологического процесса для данного производства", — говорится в сообщении пресс-службы.
Как сообщается, Путин поддержал предложение своего белорусского коллеги.
Первого октября в Белоруссии началось вакцинирование добровольцев в рамках исследования российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Согласно сообщению минздрава, в общей сложности 100 жителей республики смогли бесплатно вакцинироваться от коронавируса.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
 
Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Белорусская АЭСАлександр ЛукашенкоГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Владимир ПутинГродненская областьБелоруссияАтомстройэкспортВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:51Глава офиса Зеленского прокомментировал ситуацию с водой в Крыму
00:42Fox: Байден направил юристов в штаты, где проверяют иски от штаба Трампа
00:41Суд в США вынесет новый приговор россиянке Осиповой
00:36Байден заявил о скором завершении подсчета голосов
00:33Байден не сомневается в своей победе на выборах
00:30Байден призвал всех американцев к спокойствию
00:29Байден заявил, что каждый бюллетень должен быть подсчитан
00:21Григорий Лепс записал песню к исторической драме "Грозный"
00:18Штаб Трампа подал иск о недопуске наблюдателей к подсчету голосов
00:15Facebook заблокировал группу в поддержку Трампа и против "кражи выборов"
00:04В аэропорту Финляндии собаки выявляют коронавирус быстрее, чем ПЦР-тесты
23:52СК проверит данные СМИ о новых фактах в деле о наследстве Баталова
23:45На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом
23:44NBC: глава Пентагона Эспер подготовил прошение об отставке
23:42СК проверяет обстоятельства схода электрички с рельсов в Подмосковье
23:40В СК назвали причину смерти водителя автобуса в Новгороде
23:36В Дагестане экс-мэр получил 2,5 года колонии за превышение полномочий
23:35Собянин рассказал, как пандемия ударила по бюджету Москвы
23:33Украина рассчитывает провести выборы в Донбассе в 2021 году
23:33В Петербурге приняли решение о приостановке работы фуд-кортов
Лента новостейМолния