https://ria.ru/20201105/neft-1583095814.html
Путин поддержал идею Лукашенко приобрести месторождение нефти в России
Путин поддержал идею Лукашенко приобрести месторождение нефти в России
Президент России Владимир Путин поддержал идею белорусского лидера Александра Лукашенко о покупке Минском месторождения нефти на территории России. Об этом... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T02:59
2020-11-05T02:59
2020-11-05T12:47
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
белорусская аэс
александр лукашенко
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владимир путин
гродненская область
белоруссия
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею белорусского лидера Александра Лукашенко о покупке Минском месторождения нефти на территории России. Об этом сообщается на сайте белорусского лидера.По данным пресс-службы, в среду состоялся телефонный разговор между президентами двух стран.Отмечается, что этот вопрос планируется проработать, а затем детально обсудить на ближайших переговорах.Также между лидерами двух стран была достигнута договоренность оперативно решать все вопросы, связанные с поставками в Белоруссию нефти и газа.Белорусская АЭСПомимо этого, президенты двух стран обсудили старт работы Белорусской АЭС. Лукашенко поблагодарил и проинформировал Путина о включении первого энергоблока атомной электростанции в энергосистему.БелАЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчик — "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станцию с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 мегаватт сооружают в Островце Гродненской области.Строительство началось 8 ноября 2013-го. В октябре нынешнего года запустили ядерный реактор первого энергоблока.Официальная церемония, посвященная началу работы блока № 1, назначена на 7 ноября. Ожидается, что его введут в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, второй — в мае 2022-го.Вакцина от COVID-19Другой темой обсуждения Путина и Лукашенко стала борьба с пандемией коронавируса. В частности, белорусский лидер предложил начать в стране производство вакцины от COVID-19 при помощи российских технологий.Как сообщается, Путин поддержал предложение своего белорусского коллеги.Первого октября в Белоруссии началось вакцинирование добровольцев в рамках исследования российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Согласно сообщению минздрава, в общей сложности 100 жителей республики смогли бесплатно вакцинироваться от коронавируса.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
https://ria.ru/20200928/belorussiya-1577865368.html
https://ria.ru/20201030/lukashenko-1582354189.html
https://ria.ru/20200812/1575689573.html
гродненская область
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, белорусская аэс, александр лукашенко, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, гродненская область, белоруссия, атомстройэкспорт, в мире
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поддержал идею белорусского лидера Александра Лукашенко
о покупке Минском месторождения нефти на территории России. Об этом сообщается на сайте
белорусского лидера.
По данным пресс-службы, в среду состоялся телефонный разговор между президентами двух стран.
"Президент Беларуси обратился к российскому коллеге с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России. Владимир Путин эту идею поддержал", — говорится в сообщении.
Отмечается, что этот вопрос планируется проработать, а затем детально обсудить на ближайших переговорах.
Также между лидерами двух стран была достигнута договоренность оперативно решать все вопросы, связанные с поставками в Белоруссию
нефти и газа.
Белорусская АЭС
Помимо этого, президенты двух стран обсудили старт работы Белорусской АЭС. Лукашенко поблагодарил и проинформировал Путина о включении первого энергоблока атомной электростанции в энергосистему.
БелАЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчик — "Атомстройэкспорт
" (входит в "Росатом
"). Станцию с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 мегаватт сооружают в Островце Гродненской области
.
Строительство началось 8 ноября 2013-го. В октябре нынешнего года запустили ядерный реактор первого энергоблока.
Официальная церемония, посвященная началу работы блока № 1, назначена на 7 ноября. Ожидается, что его введут в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, второй — в мае 2022-го.
Вакцина от COVID-19
Другой темой обсуждения Путина и Лукашенко стала борьба с пандемией коронавируса. В частности, белорусский лидер предложил начать в стране производство вакцины от COVID-19 при помощи российских технологий.
"В части противодействия инфекции речь шла об организации производства вакцины в Беларуси, передаче российских технологий и технологического процесса для данного производства", — говорится в сообщении пресс-службы.
Как сообщается, Путин поддержал предложение своего белорусского коллеги.
Первого октября в Белоруссии началось вакцинирование добровольцев в рамках исследования российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Согласно сообщению минздрава, в общей сложности 100 жителей республики смогли бесплатно вакцинироваться от коронавируса.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.