В Казани ликвидировали нарколабораторию
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
КАЗАНЬ, 5 ноя - РИА Новости. Сотрудники МВД по Татарстану при участии регионального управления ФСБ России пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном производстве синтетических наркотиков в нарколаборатории в Казани, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"По версии следствия, трое злоумышленников организовали нарколабораторию в частном доме на территории садового товарищества в Авиастроительном районе Казани. Кроме того, они создали два магазина в сети интернет для сбыта наркотических средств бесконтактным способом на территории республик Татарстан и Марий Эл", - сказала Волк журналистам.
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По её информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые задержаны. Ими оказались двое братьев и тесть одного из них. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием возбуждены уголовные дела по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".
"При обысках в домовладении обнаружено восемь килограммов мефедрона. По месту жительства одного из задержанных также изъяты марихуана, гашиш и амфетамин", - добавила Волк.
В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.