https://ria.ru/20201105/narkolaboratoriya-1583189798.html

В Казани ликвидировали нарколабораторию

В Казани ликвидировали нарколабораторию

Сотрудники МВД по Татарстану при участии регионального управления ФСБ России пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T15:27

2020-11-05T15:27

2020-11-05T15:27

россия

ирина волк

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 5 ноя - РИА Новости. Сотрудники МВД по Татарстану при участии регионального управления ФСБ России пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном производстве синтетических наркотиков в нарколаборатории в Казани, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По её информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые задержаны. Ими оказались двое братьев и тесть одного из них. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием возбуждены уголовные дела по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20201030/narkolaboratoriya-1582211475.html

https://ria.ru/20200728/1575041495.html

россия

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика татарстан (татарстан), казань, происшествия