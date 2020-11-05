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В Казани ликвидировали нарколабораторию
В Казани ликвидировали нарколабораторию
Сотрудники МВД по Татарстану при участии регионального управления ФСБ России пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T15:27
2020-11-05T15:27
россия
ирина волк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 5 ноя - РИА Новости. Сотрудники МВД по Татарстану при участии регионального управления ФСБ России пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном производстве синтетических наркотиков в нарколаборатории в Казани, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По её информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые задержаны. Ими оказались двое братьев и тесть одного из них. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием возбуждены уголовные дела по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20201030/narkolaboratoriya-1582211475.html
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россия
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россия, ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика татарстан (татарстан), казань, происшествия

В Казани ликвидировали нарколабораторию

15:27 05.11.2020
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 5 ноя - РИА Новости. Сотрудники МВД по Татарстану при участии регионального управления ФСБ России пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном производстве синтетических наркотиков в нарколаборатории в Казани, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По версии следствия, трое злоумышленников организовали нарколабораторию в частном доме на территории садового товарищества в Авиастроительном районе Казани. Кроме того, они создали два магазина в сети интернет для сбыта наркотических средств бесконтактным способом на территории республик Татарстан и Марий Эл", - сказала Волк журналистам.

Сотрудники ФСБ РФ во время задержания преступной группы, специализирующейся на сбыте наркотических средств - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
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ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории под Красноярском
По её информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые задержаны. Ими оказались двое братьев и тесть одного из них. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием возбуждены уголовные дела по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

"При обысках в домовладении обнаружено восемь килограммов мефедрона. По месту жительства одного из задержанных также изъяты марихуана, гашиш и амфетамин", - добавила Волк.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.
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РоссияИрина ВолкФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика Татарстан (Татарстан)КазаньПроисшествия
 
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