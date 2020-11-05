https://ria.ru/20201105/nalichnye-1583103365.html

Граждане и бизнес в России накопили "под матрацем" 12 триллионов рублей

Граждане и бизнес в России накопили "под матрацем" 12 триллионов рублей

Сумма наличных на руках у граждан и в кассах российских предприятий к 1 октября достигла 12,1 триллиона рублей, подсчитал для РИА Новости начальник... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T07:05

2020-11-05T07:05

2020-11-05T11:34

россия

максим осадчий

москва

общество

экономика

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Сумма наличных на руках у граждан и в кассах российских предприятий к 1 октября достигла 12,1 триллиона рублей, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.Это не специфика России — из-за режима самоизоляции спрос на наличность глобально вырос по всему миру, обратил внимание управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.Основной вклад в прирост объема наличных внесли март (рост 5,9 процента за месяц) и апрель (6,6 процента). Это связано с паническими настроениями начала эпидемии и кризиса, когда граждане массово забирали деньги из банков, полагает Осадчий. Сейчас этот процесс замедлился: в месячном выражении прирост объема наличных за сентябрь составил всего один процент.Большой "навес" наличных на руках населения создает инфляционные риски, предупреждает Осадчий.

https://ria.ru/20201027/sberezheniya-1581685230.html

россия

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, максим осадчий, москва, общество, экономика