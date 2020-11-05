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Граждане и бизнес в России накопили "под матрацем" 12 триллионов рублей
Граждане и бизнес в России накопили "под матрацем" 12 триллионов рублей
Сумма наличных на руках у граждан и в кассах российских предприятий к 1 октября достигла 12,1 триллиона рублей, подсчитал для РИА Новости начальник... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T07:05
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россия
максим осадчий
москва
общество
экономика
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Сумма наличных на руках у граждан и в кассах российских предприятий к 1 октября достигла 12,1 триллиона рублей, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.Это не специфика России — из-за режима самоизоляции спрос на наличность глобально вырос по всему миру, обратил внимание управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.Основной вклад в прирост объема наличных внесли март (рост 5,9 процента за месяц) и апрель (6,6 процента). Это связано с паническими настроениями начала эпидемии и кризиса, когда граждане массово забирали деньги из банков, полагает Осадчий. Сейчас этот процесс замедлился: в месячном выражении прирост объема наличных за сентябрь составил всего один процент.Большой "навес" наличных на руках населения создает инфляционные риски, предупреждает Осадчий.
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россия, максим осадчий, москва, общество, экономика

Граждане и бизнес в России накопили "под матрацем" 12 триллионов рублей

07:05 05.11.2020 (обновлено: 11:34 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Сумма наличных на руках у граждан и в кассах российских предприятий к 1 октября достигла 12,1 триллиона рублей, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

"Наличные деньги вне банковской системы <...> продемонстрировали рекордный рост — 28,3 процента в годовом выражении. Такого не было по крайней мере с 2012 года. Для сравнения: перед самым коронакризисом — на 1 марта 2020 года — этот рост был в четыре раза ниже и составлял всего 7,1 процента", — сказал аналитик.

Это не специфика России — из-за режима самоизоляции спрос на наличность глобально вырос по всему миру, обратил внимание управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.
Основной вклад в прирост объема наличных внесли март (рост 5,9 процента за месяц) и апрель (6,6 процента). Это связано с паническими настроениями начала эпидемии и кризиса, когда граждане массово забирали деньги из банков, полагает Осадчий. Сейчас этот процесс замедлился: в месячном выражении прирост объема наличных за сентябрь составил всего один процент.
Большой "навес" наличных на руках населения создает инфляционные риски, предупреждает Осадчий.
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