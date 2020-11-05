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Тюменская область
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Лучших работников АПК Тюменской области наградят в онлайн-формате
Лучших работников АПК Тюменской области наградят в онлайн-формате
Церемония награждения победителей регионального соревнования в отраслях сельского хозяйства Тюменской области впервые пройдет 6 ноября в онлайн-формате,... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T17:53
2020-11-05T17:53
тюменская область
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 5 ноя — РИА Новости. Церемония награждения победителей регионального соревнования в отраслях сельского хозяйства Тюменской области впервые пройдет 6 ноября в онлайн-формате, сообщает департамент АПК области.Все желающие, в том числе из самых отдаленных сел области, смогут наблюдать в прямом эфире на платформе apkto.ru за вручением переходящего знамени губернатора муниципальному образованию, достигнувшему наибольших результатов в сельскохозяйственном производстве.Также будут определены лучшие муниципальные районы в трех сельскохозяйственных зонах региона, всего за места пьедестале почета поборются 21 муниципальный район и городской округ.Кроме того, соревнование покажет лучшие результаты, которых удалось достичь предприятиям: птицефабрикам, свиноводческим комплексам, кролиководческим, рыбоводным организациям, а также организациям молочной, мясной, зерновой и других специализаций, сельскохозяйственным кооперативам, КФХ и индивидуальным предпринимателям.Дипломами и денежными премиями будут награждены и лучшие работники АПК, среди которых - комбайнеры, механизаторы, операторы машинного доения, работники по выращиванию овощных культур, кролиководы, бригады по вылову рыбы и другие, отметили в департаменте.
https://ria.ru/20201105/medpomosch-1583162376.html
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тюменская область

Лучших работников АПК Тюменской области наградят в онлайн-формате

17:53 05.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУборка урожая гречки на полях фермерского хозяйства в Целинном районе Алтайского края
Уборка урожая гречки на полях фермерского хозяйства в Целинном районе Алтайского края - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ТЮМЕНЬ, 5 ноя — РИА Новости. Церемония награждения победителей регионального соревнования в отраслях сельского хозяйства Тюменской области впервые пройдет 6 ноября в онлайн-формате, сообщает департамент АПК области.
Все желающие, в том числе из самых отдаленных сел области, смогут наблюдать в прямом эфире на платформе apkto.ru за вручением переходящего знамени губернатора муниципальному образованию, достигнувшему наибольших результатов в сельскохозяйственном производстве.
Также будут определены лучшие муниципальные районы в трех сельскохозяйственных зонах региона, всего за места пьедестале почета поборются 21 муниципальный район и городской округ.
Кроме того, соревнование покажет лучшие результаты, которых удалось достичь предприятиям: птицефабрикам, свиноводческим комплексам, кролиководческим, рыбоводным организациям, а также организациям молочной, мясной, зерновой и других специализаций, сельскохозяйственным кооперативам, КФХ и индивидуальным предпринимателям.
Дипломами и денежными премиями будут награждены и лучшие работники АПК, среди которых - комбайнеры, механизаторы, операторы машинного доения, работники по выращиванию овощных культур, кролиководы, бригады по вылову рыбы и другие, отметили в департаменте.
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