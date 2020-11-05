https://ria.ru/20201105/nagrady-1583233652.html

Лучших работников АПК Тюменской области наградят в онлайн-формате

Лучших работников АПК Тюменской области наградят в онлайн-формате

Церемония награждения победителей регионального соревнования в отраслях сельского хозяйства Тюменской области впервые пройдет 6 ноября в онлайн-формате,... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T17:53

2020-11-05T17:53

2020-11-05T17:53

тюменская область

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 5 ноя — РИА Новости. Церемония награждения победителей регионального соревнования в отраслях сельского хозяйства Тюменской области впервые пройдет 6 ноября в онлайн-формате, сообщает департамент АПК области.Все желающие, в том числе из самых отдаленных сел области, смогут наблюдать в прямом эфире на платформе apkto.ru за вручением переходящего знамени губернатора муниципальному образованию, достигнувшему наибольших результатов в сельскохозяйственном производстве.Также будут определены лучшие муниципальные районы в трех сельскохозяйственных зонах региона, всего за места пьедестале почета поборются 21 муниципальный район и городской округ.Кроме того, соревнование покажет лучшие результаты, которых удалось достичь предприятиям: птицефабрикам, свиноводческим комплексам, кролиководческим, рыбоводным организациям, а также организациям молочной, мясной, зерновой и других специализаций, сельскохозяйственным кооперативам, КФХ и индивидуальным предпринимателям.Дипломами и денежными премиями будут награждены и лучшие работники АПК, среди которых - комбайнеры, механизаторы, операторы машинного доения, работники по выращиванию овощных культур, кролиководы, бригады по вылову рыбы и другие, отметили в департаменте.

https://ria.ru/20201105/medpomosch-1583162376.html

тюменская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюменская область