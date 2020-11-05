https://ria.ru/20201105/myasnikov-1583270770.html

Мясников рассказал, как "не стать легкой добычей коронавируса"

Мясников рассказал, как "не стать легкой добычей коронавируса"

Врач и телеведущий Александр Мясников в Instagram назвал способы минимизировать риски заражения коронавирусом. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T21:46

2020-11-05T21:46

2020-11-05T21:46

распространение нового коронавируса

александр мясников (врач)

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в Instagram назвал способы минимизировать риски заражения коронавирусом.По его словам, у подавляющего большинства людей в группе риска есть лишний вес, и им необходимо похудеть на 10-15 килограммов.Также Мясников посоветовал ежедневно заниматься физическими упражнениями."Ничто так не стимулирует иммунитет, как физическая нагрузка!" — отметил врач.Помимо этого, он посоветовал закаляться и держать в узде хронические болезни, которые он назвал "пособниками вируса". Также Мясников призвал соблюдать санитарно-гигиенические меры и избегать мест массового скопления людей.В завершение врач отметил, что стопроцентно эффективной лекарственной профилактики нет."Вспомогательные средства — интерфероны капли в нос, в частности, интерферон-гамма. Цинк, витамин С и витамин D, может, и не окажут такой пользы, но уж точно не навредят", — резюмировал он.В России второй день подряд зарегистрировали 19 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в стране выявили 1 712 858 заболевших COVID-19, умерли 29,5 тысячи человек. Выздоровели более 1,27 миллиона пациентов. Темпы прироста заболеваемости за последние сутки составили 1,1 процента.По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировали более 47,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Пандемия унесла жизни свыше 1,2 миллиона человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201105/zavershenie-1583255166.html

https://ria.ru/20201105/protsenko-1583191705.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), здоровье - общество, общество