https://ria.ru/20201105/munitsipalitety-1583230999.html

Глава Минстроя: все муниципалитеты Забайкалья обеспечены теплом

Глава Минстроя: все муниципалитеты Забайкалья обеспечены теплом

Теплоснабжение налажено во всех муниципалитетах Забайкальского края, сообщил журналистам глава Минстроя России Владимир Якушев. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T17:40

2020-11-05T17:40

2020-11-05T17:40

забайкальский край

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

владимир якушев

забайкальский край

общество

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Теплоснабжение налажено во всех муниципалитетах Забайкальского края, сообщил журналистам глава Минстроя России Владимир Якушев.Ситуация с отопительным сезоном в Забайкальском крае находится на особом контроле правительства России. Как сообщил ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сложности с отоплением возникли в 14 муниципальных районах края и городском поселении Первомайское. По словам председателя правительства, многие объекты ЖКХ и энергетики в Забайкалье сильно изношены, ряд компаний не погасили своевременно долги за коммунальные услуги, не были в полном объеме выполнены закупки топлива."С точки зрения подготовки к зиме и прохождения осенне-зимнего периода Забайкалье – сложный регион, и причины этого следующие: низкая бюджетная обеспеченность и большой износ системы жилищно-коммунального хозяйства. На территории 14 муниципальных образований губернатор (Александр Осипов - ред.) ввел режим повышенной готовности, что позволило частично провести закупки топлива для 98 котельных. В настоящий момент поставка тепла обеспечена во всех муниципальных образованиях", - рассказал Якушев, посетивший по поручению премьера на этой неделе регион.Министр также сообщил, что для резервного энергоснабжения аварийной Первомайской ТЭЦ на текущий отопительный сезон установят дизель-генератор, а в дальнейшем мощности станции могут быть заменены новыми объектами теплоснабжения. Сейчас же на Первомайской ТЭЦ продолжаются работы по ремонту котлового оборудования."Считаем, что предложенный комплекс мер позволит обеспечить прохождение отопительного периода 2020- 2021 годов. По всем вопросам проработаны необходимые действия для обеспечения прохождения на территории Забайкальского края отопительного периода, а для системного решения проблем, накопленных в сфере ЖКХ региона, завершается формирование комплексной программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства региона", - сообщил глава Минстроя.

https://ria.ru/20201029/zabaykale-1582095146.html

забайкальский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), владимир якушев, забайкальский край, общество