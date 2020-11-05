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Забайкальский край
https://ria.ru/20201105/munitsipalitety-1583230999.html
Глава Минстроя: все муниципалитеты Забайкалья обеспечены теплом
Глава Минстроя: все муниципалитеты Забайкалья обеспечены теплом
Теплоснабжение налажено во всех муниципалитетах Забайкальского края, сообщил журналистам глава Минстроя России Владимир Якушев. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T17:40
2020-11-05T17:40
забайкальский край
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
владимир якушев
забайкальский край
общество
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Теплоснабжение налажено во всех муниципалитетах Забайкальского края, сообщил журналистам глава Минстроя России Владимир Якушев.Ситуация с отопительным сезоном в Забайкальском крае находится на особом контроле правительства России. Как сообщил ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сложности с отоплением возникли в 14 муниципальных районах края и городском поселении Первомайское. По словам председателя правительства, многие объекты ЖКХ и энергетики в Забайкалье сильно изношены, ряд компаний не погасили своевременно долги за коммунальные услуги, не были в полном объеме выполнены закупки топлива."С точки зрения подготовки к зиме и прохождения осенне-зимнего периода Забайкалье – сложный регион, и причины этого следующие: низкая бюджетная обеспеченность и большой износ системы жилищно-коммунального хозяйства. На территории 14 муниципальных образований губернатор (Александр Осипов - ред.) ввел режим повышенной готовности, что позволило частично провести закупки топлива для 98 котельных. В настоящий момент поставка тепла обеспечена во всех муниципальных образованиях", - рассказал Якушев, посетивший по поручению премьера на этой неделе регион.Министр также сообщил, что для резервного энергоснабжения аварийной Первомайской ТЭЦ на текущий отопительный сезон установят дизель-генератор, а в дальнейшем мощности станции могут быть заменены новыми объектами теплоснабжения. Сейчас же на Первомайской ТЭЦ продолжаются работы по ремонту котлового оборудования."Считаем, что предложенный комплекс мер позволит обеспечить прохождение отопительного периода 2020- 2021 годов. По всем вопросам проработаны необходимые действия для обеспечения прохождения на территории Забайкальского края отопительного периода, а для системного решения проблем, накопленных в сфере ЖКХ региона, завершается формирование комплексной программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства региона", - сообщил глава Минстроя.
https://ria.ru/20201029/zabaykale-1582095146.html
забайкальский край
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министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), владимир якушев, забайкальский край, общество

Глава Минстроя: все муниципалитеты Забайкалья обеспечены теплом

17:40 05.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабота ООО "Управляющая компания "Влад-Дом" в Первомайском районе Владивостока
Работа ООО Управляющая компания Влад-Дом в Первомайском районе Владивостока - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Теплоснабжение налажено во всех муниципалитетах Забайкальского края, сообщил журналистам глава Минстроя России Владимир Якушев.
Ситуация с отопительным сезоном в Забайкальском крае находится на особом контроле правительства России. Как сообщил ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сложности с отоплением возникли в 14 муниципальных районах края и городском поселении Первомайское. По словам председателя правительства, многие объекты ЖКХ и энергетики в Забайкалье сильно изношены, ряд компаний не погасили своевременно долги за коммунальные услуги, не были в полном объеме выполнены закупки топлива.
"С точки зрения подготовки к зиме и прохождения осенне-зимнего периода Забайкалье – сложный регион, и причины этого следующие: низкая бюджетная обеспеченность и большой износ системы жилищно-коммунального хозяйства. На территории 14 муниципальных образований губернатор (Александр Осипов - ред.) ввел режим повышенной готовности, что позволило частично провести закупки топлива для 98 котельных. В настоящий момент поставка тепла обеспечена во всех муниципальных образованиях", - рассказал Якушев, посетивший по поручению премьера на этой неделе регион.
Министр также сообщил, что для резервного энергоснабжения аварийной Первомайской ТЭЦ на текущий отопительный сезон установят дизель-генератор, а в дальнейшем мощности станции могут быть заменены новыми объектами теплоснабжения. Сейчас же на Первомайской ТЭЦ продолжаются работы по ремонту котлового оборудования.
"Считаем, что предложенный комплекс мер позволит обеспечить прохождение отопительного периода 2020- 2021 годов. По всем вопросам проработаны необходимые действия для обеспечения прохождения на территории Забайкальского края отопительного периода, а для системного решения проблем, накопленных в сфере ЖКХ региона, завершается формирование комплексной программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства региона", - сообщил глава Минстроя.
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Забайкальский крайМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Владимир ЯкушевЗабайкальский крайОбщество
 
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