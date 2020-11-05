https://ria.ru/20201105/mongoly-1583239338.html

Генетический анализ раскрывает историю монгольской империи

Генетический анализ раскрывает историю монгольской империи

Анализ данных полногеномных исследований древних обитателей восточно-евразийской степи позволил восстановить демографическую историю региона за шесть тысяч лет... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T19:00

2020-11-05T19:00

2020-11-05T19:00

риа наука

археология

генетика

биология

евразия

монголия

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Анализ данных полногеномных исследований древних обитателей восточно-евразийской степи позволил восстановить демографическую историю региона за шесть тысяч лет и составить представление о динамике развития крупнейших кочевых империй Восточной Азии. Результаты опубликованы в журнале Cell. Начиная с эпохи поздней бронзы и до средневековья монгольская степь была местом зарождения самых могущественных в Евразии государств кочевников — сначала Хунну (209 год до нашей эры – 98 год нашей эры), а затем — Монгольской империи (916–1125 года нашей эры).Чтобы лучше понять историю развития крупнейших империй Восточной степи, ученые из Германии, Монголии, России, Южной Кореи и США собрали и проанализировали полногеномные данные для 214 человек из 85 захоронений на территории Монголии и трех — на территории России. Это крупнейшее исследований геномов древних обитателей Восточной Азии, охватывающее период с 4600 года до нашей эры до 1400 года нашей эры.Результаты анализа показали, что в середине голоцена восточно-евразийская степь была населена охотниками-собирателями, у которых прослеживаются ветви как северовосточно-азиатских (ANA), так и североевразийских (ANE) предков. Около 3000 года до нашей эры здесь получило развитие молочное скотоводство в результате распространения афанасьевской культуры Горного Алтая. Последняя, в свою очередь, восходят к ямной культуре степных скотоводов Причерноморья. Мигранты с запада оставили незначительный генетический след, но оказали огромное культурное влияние, и к середине-концу бронзового века молочное скотоводство уже практиковало все население Восточной степи.Исследователи выяснили, что в эпоху поздней бронзы и раннего железного века популяции на западе, севере и юге центральной части Монголии сформировали три отдельных, географически обособленных генофонда. Спустя тысячелетие, благодаря распространению верховой езды и возросшей мобильности, они слились в единую общность, ставшую этнической основой будущей империи Хунну — первой кочевой империи в Азии.Помимо местных этносов, в формировании народа хунну на севере центральной части Монголии участвовали мигранты со всей Евразии, от Черного моря до Китая."Возвышение хунну связано не с простым генетическим оборотом или заменой, а с внезапным смешением различных популяций, которые были генетически разделены на протяжении тысячелетий, — приводятся в пресс-релизе Института истории человечества Макса Планка, координировавшего исследование, слова доктора Чунгвон Чжона (Choongwon Jeong), профессора биологических наук Сеульского национального университета. — В результате хунну демонстрируют впечатляющий уровень генетического разнообразия, которое отражает большую часть Евразии".Спустя тысячу лет в Восточной степи возникла Монгольская империя — крупнейшая восточная империя в истории. У ее представителей исследователи отмечают заметный рост доли восточноазиатских корней по сравнению с ранними хуннскими, тюркскими и уйгурскими народами. В их родословной почти полностью утрачена составляющая ANE.К концу эпохи Монгольской империи этнический состав Восточной степи закрепился в генетическом профиле, характерном для современных монголов."Наше исследование древней Монголии выявило не только ранний генетический вклад популяций Западной степи, но и заметный генетический сдвиг в сторону восточноевразийского происхождения во времена Монгольской империи, — говорит еще один автор исследования Кэ Ван (Ke Wang) из Института истории человечества Макса Планка в Германии. — Этот регион имеет удивительно динамичную генетическую историю, и древняя ДНК отражает все сложности демографических событий, которые сформировали народы Восточной степи".Авторы отмечают, что полученные ими результаты во многом меняют представление о древней истории региона и позволяют правильнее интерпретировать археологические находки.

https://ria.ru/20201030/denisovtsy-1582349930.html

https://ria.ru/20201030/sobaki-1582305270.html

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монголия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

археология, генетика, биология, евразия, монголия