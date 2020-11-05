https://ria.ru/20201105/moldaviya-1583190979.html

Молдавия получила российский грант для помощи фермерам

Молдавия получила российский грант для помощи фермерам

Министерство финансов Молдавии получило от России грант на сумму около трех миллионов евро для помощи молдавским фермерам, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T15:32

2020-11-05T15:32

2020-11-05T15:32

россия

молдавия

экономика

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КИШИНЕВ, 5 ноя – РИА Новости. Министерство финансов Молдавии получило от России грант на сумму около трех миллионов евро для помощи молдавским фермерам, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.Правительство Молдавии в конце октября одобрило подписание соглашения с РФ о получении гранта на сумму около трех миллионов евро.В министерстве отметили, что соглашение между двумя странами не подразумевает финансовых обязательств со стороны Молдавии.Ранее правительство Молдавии приняло решение выделить около 18 миллионов долларов в качестве помощи для аграриев, урожай которых пострадал из-за засухи. По данным государственной гидрометеорологической службы Молдавии, в этом году зима в республике была "аномально теплой и с недобором осадков". В большей части страны за зиму выпало от 40% до 70% нормы осадков. Весной засуха была зарегистрирована на половине территории страны, в мае в республике прошли обильные дожди, однако они сопровождались градом, из-за чего пострадал урожай. Лето также было жарким с недобором осадков.

https://ria.ru/20200804/1575345932.html

россия

молдавия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, молдавия, экономика