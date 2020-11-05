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Молдавия получила российский грант для помощи фермерам
Молдавия получила российский грант для помощи фермерам
Министерство финансов Молдавии получило от России грант на сумму около трех миллионов евро для помощи молдавским фермерам, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T15:32
2020-11-05T15:32
россия
молдавия
экономика
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КИШИНЕВ, 5 ноя – РИА Новости. Министерство финансов Молдавии получило от России грант на сумму около трех миллионов евро для помощи молдавским фермерам, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.Правительство Молдавии в конце октября одобрило подписание соглашения с РФ о получении гранта на сумму около трех миллионов евро.В министерстве отметили, что соглашение между двумя странами не подразумевает финансовых обязательств со стороны Молдавии.Ранее правительство Молдавии приняло решение выделить около 18 миллионов долларов в качестве помощи для аграриев, урожай которых пострадал из-за засухи. По данным государственной гидрометеорологической службы Молдавии, в этом году зима в республике была "аномально теплой и с недобором осадков". В большей части страны за зиму выпало от 40% до 70% нормы осадков. Весной засуха была зарегистрирована на половине территории страны, в мае в республике прошли обильные дожди, однако они сопровождались градом, из-за чего пострадал урожай. Лето также было жарким с недобором осадков.
https://ria.ru/20200804/1575345932.html
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россия, молдавия, экономика

Молдавия получила российский грант для помощи фермерам

15:32 05.11.2020
 
© Flickr / Luke AddisonВид на деревню в Молдавии
Вид на деревню в Молдавии - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Flickr / Luke Addison
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КИШИНЕВ, 5 ноя – РИА Новости. Министерство финансов Молдавии получило от России грант на сумму около трех миллионов евро для помощи молдавским фермерам, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
Правительство Молдавии в конце октября одобрило подписание соглашения с РФ о получении гранта на сумму около трех миллионов евро.
"Грант в размере 275 миллионов российских рублей (около трех миллионов евро) от министерства финансов Российской Федерации поступил на счет министерства финансов Молдавии. Средства будут направлены на поддержку сельхозпроизводителей Молдавии, пострадавших в течение 2020 года из-за засухи", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте молдавского минфина.
В министерстве отметили, что соглашение между двумя странами не подразумевает финансовых обязательств со стороны Молдавии.
Ранее правительство Молдавии приняло решение выделить около 18 миллионов долларов в качестве помощи для аграриев, урожай которых пострадал из-за засухи. По данным государственной гидрометеорологической службы Молдавии, в этом году зима в республике была "аномально теплой и с недобором осадков". В большей части страны за зиму выпало от 40% до 70% нормы осадков. Весной засуха была зарегистрирована на половине территории страны, в мае в республике прошли обильные дожди, однако они сопровождались градом, из-за чего пострадал урожай. Лето также было жарким с недобором осадков.
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