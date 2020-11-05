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Эксперт назвал процент россиян с избыточной массой тела
Эксперт назвал процент россиян с избыточной массой тела
Около 55% россиян имеют избыточную массу тела, чуть чаще эта проблема встречается у женщин, рассказал главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ,... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T13:02
2020-11-05T17:36
виктор тутельян
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Около 55% россиян имеют избыточную массу тела, чуть чаще эта проблема встречается у женщин, рассказал главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности Виктор Тутельян."У нас все-таки худо-бедно в среднем 55% населения имеют избыточную массу тела, ожирение. А где-то в деревнях там и 60%", - сказал он на пресс-конференции.Тутельян уточнил, что избыточная масса тела чуть чаще встречается у женщин, это связано с гиподинамией и избыточным по калорийности рационом.
https://ria.ru/20200926/dieta-1577799497.html
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виктор тутельян, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Эксперт назвал процент россиян с избыточной массой тела

13:02 05.11.2020 (обновлено: 17:36 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Около 55% россиян имеют избыточную массу тела, чуть чаще эта проблема встречается у женщин, рассказал главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности Виктор Тутельян.
"У нас все-таки худо-бедно в среднем 55% населения имеют избыточную массу тела, ожирение. А где-то в деревнях там и 60%", - сказал он на пресс-конференции.
Тутельян уточнил, что избыточная масса тела чуть чаще встречается у женщин, это связано с гиподинамией и избыточным по калорийности рационом.
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