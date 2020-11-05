https://ria.ru/20201105/minzdrav-1583156201.html

Эксперт назвал процент россиян с избыточной массой тела

Эксперт назвал процент россиян с избыточной массой тела

Около 55% россиян имеют избыточную массу тела, чуть чаще эта проблема встречается у женщин, рассказал главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ,... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T13:02

2020-11-05T13:02

2020-11-05T17:36

виктор тутельян

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/150469/56/1504695643_0:125:2400:1475_1400x0_80_0_0_f08b0d6d593ae175089771d675a61a42.jpg

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Около 55% россиян имеют избыточную массу тела, чуть чаще эта проблема встречается у женщин, рассказал главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности Виктор Тутельян."У нас все-таки худо-бедно в среднем 55% населения имеют избыточную массу тела, ожирение. А где-то в деревнях там и 60%", - сказал он на пресс-конференции.Тутельян уточнил, что избыточная масса тела чуть чаще встречается у женщин, это связано с гиподинамией и избыточным по калорийности рационом.

https://ria.ru/20200926/dieta-1577799497.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор тутельян, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество