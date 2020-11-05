https://ria.ru/20201105/migratsiya-1583249254.html

В Раде потребовали упростить миграцию для белорусов

В Раде потребовали упростить миграцию для белорусов

КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Межфракционное объединение в Верховной раде "За демократическую Беларусь" обратилось к президенту Украины Владимиру Зеленскому с... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T19:04

2020-11-05T19:04

2020-11-05T19:04

протесты в белоруссии

светлана тихановская

алексей гончаренко

александр лукашенко

верховная рада украины

владимир зеленский

белоруссия

украина

в мире

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КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Межфракционное объединение в Верховной раде "За демократическую Беларусь" обратилось к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием создать рабочую группу по поддержке граждан Белоруссии и упростить для них условия трудовой миграции, заявил глава объединения, депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. На фоне такой ситуации в Белоруссии Зеленский подписал указ об упрощении миграционных и других процедур для белорусских IT-специалистов.По его словам, члены этой группы будут работать над предложениями по изменениям действующего законодательства и расширения категорий граждан Белоруссии, которые смогут получать разрешение на трудоустройство и право находиться на Украине на упрощенных условиях, ведь увеличение квот только для IT-специалистов, о чем власти сообщили ранее, "недостаточный шаг для помощи людям, пострадавшим от диктаторского режима"."Кроме этого, необходимо разработать дополнения к законопроекту об электронном резидентстве для иностранцев, который бы временно расширил возможности получать этот статус белорусам, которые хотят заниматься у нас предпринимательством. Опять же, не только в IT. Также важно разработать концепцию и поддержать текущую деятельность фонда поддержки белорусских студентов и ученых", - отметил депутат.Гончаренко добавил, что сейчас есть "информационный вакуум из-за отсутствия активного диалога между белорусской диаспорой и властями Украины". Объединение ждет от кабмина разъяснений, какие шаги они планируют осуществить, чтобы обеспечить выполнение указа президента о "привлечении предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Беларуси"."Потому что пока похоже на то, что этот документ остается преимущественно декларативным, без всякой конкретики. Упрощение условий для трудовой миграции белорусов окажет положительное влияние на экономику Украины. Надеюсь, что Владимир Александрович и его команда это понимают и оперативно отреагируют на наше предложение", - резюмировал депутат.

https://ria.ru/20201030/belorussiya-1582225621.html

https://ria.ru/20201105/lukashenko-1583185722.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, алексей гончаренко, александр лукашенко, верховная рада украины, владимир зеленский, белоруссия, украина, в мире