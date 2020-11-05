Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201105/migratsiya-1583249254.html
В Раде потребовали упростить миграцию для белорусов
В Раде потребовали упростить миграцию для белорусов
КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Межфракционное объединение в Верховной раде "За демократическую Беларусь" обратилось к президенту Украины Владимиру Зеленскому с... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T19:04
2020-11-05T19:04
протесты в белоруссии
светлана тихановская
алексей гончаренко
александр лукашенко
верховная рада украины
владимир зеленский
белоруссия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564934086_0:155:2881:1775_1400x0_80_0_0_6ae05ad07263f1cab68f457b84850b6f.jpg
КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Межфракционное объединение в Верховной раде "За демократическую Беларусь" обратилось к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием создать рабочую группу по поддержке граждан Белоруссии и упростить для них условия трудовой миграции, заявил глава объединения, депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. На фоне такой ситуации в Белоруссии Зеленский подписал указ об упрощении миграционных и других процедур для белорусских IT-специалистов.По его словам, члены этой группы будут работать над предложениями по изменениям действующего законодательства и расширения категорий граждан Белоруссии, которые смогут получать разрешение на трудоустройство и право находиться на Украине на упрощенных условиях, ведь увеличение квот только для IT-специалистов, о чем власти сообщили ранее, "недостаточный шаг для помощи людям, пострадавшим от диктаторского режима"."Кроме этого, необходимо разработать дополнения к законопроекту об электронном резидентстве для иностранцев, который бы временно расширил возможности получать этот статус белорусам, которые хотят заниматься у нас предпринимательством. Опять же, не только в IT. Также важно разработать концепцию и поддержать текущую деятельность фонда поддержки белорусских студентов и ученых", - отметил депутат.Гончаренко добавил, что сейчас есть "информационный вакуум из-за отсутствия активного диалога между белорусской диаспорой и властями Украины". Объединение ждет от кабмина разъяснений, какие шаги они планируют осуществить, чтобы обеспечить выполнение указа президента о "привлечении предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Беларуси"."Потому что пока похоже на то, что этот документ остается преимущественно декларативным, без всякой конкретики. Упрощение условий для трудовой миграции белорусов окажет положительное влияние на экономику Украины. Надеюсь, что Владимир Александрович и его команда это понимают и оперативно отреагируют на наше предложение", - резюмировал депутат.
https://ria.ru/20201030/belorussiya-1582225621.html
https://ria.ru/20201105/lukashenko-1583185722.html
белоруссия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564934086_134:0:2715:1936_1400x0_80_0_0_a3dc2861774823f34c2f0d326a057d6a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, алексей гончаренко, александр лукашенко, верховная рада украины, владимир зеленский, белоруссия, украина, в мире

В Раде потребовали упростить миграцию для белорусов

19:04 05.11.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты Верховной рады Украины во время заседания
Депутаты Верховной рады Украины во время заседания - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Межфракционное объединение в Верховной раде "За демократическую Беларусь" обратилось к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием создать рабочую группу по поддержке граждан Белоруссии и упростить для них условия трудовой миграции, заявил глава объединения, депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. На фоне такой ситуации в Белоруссии Зеленский подписал указ об упрощении миграционных и других процедур для белорусских IT-специалистов.

"От имени межфракционного депутатского объединения "За демократическую Беларусь" направили обращение к президенту с требованием создать рабочую группу с участием депутатов, представителей белорусской диаспоры и общественных активистов, чтобы разработать реальный план мероприятий по поддержке белорусов, учитывая уже существующий опыт ЕС", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, члены этой группы будут работать над предложениями по изменениям действующего законодательства и расширения категорий граждан Белоруссии, которые смогут получать разрешение на трудоустройство и право находиться на Украине на упрощенных условиях, ведь увеличение квот только для IT-специалистов, о чем власти сообщили ранее, "недостаточный шаг для помощи людям, пострадавшим от диктаторского режима".
Участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 10:35Протесты в Белоруссии
Российский МИД заявил, что протестами в Белоруссии управляли с Украины
"Кроме этого, необходимо разработать дополнения к законопроекту об электронном резидентстве для иностранцев, который бы временно расширил возможности получать этот статус белорусам, которые хотят заниматься у нас предпринимательством. Опять же, не только в IT. Также важно разработать концепцию и поддержать текущую деятельность фонда поддержки белорусских студентов и ученых", - отметил депутат.
Гончаренко добавил, что сейчас есть "информационный вакуум из-за отсутствия активного диалога между белорусской диаспорой и властями Украины". Объединение ждет от кабмина разъяснений, какие шаги они планируют осуществить, чтобы обеспечить выполнение указа президента о "привлечении предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Беларуси".
"Потому что пока похоже на то, что этот документ остается преимущественно декларативным, без всякой конкретики. Упрощение условий для трудовой миграции белорусов окажет положительное влияние на экономику Украины. Надеюсь, что Владимир Александрович и его команда это понимают и оперативно отреагируют на наше предложение", - резюмировал депутат.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
15:04Распространение нового коронавируса
Лукашенко предостерег врачей от переезда в Польшу для борьбы с COVID-19
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлексей ГончаренкоАлександр ЛукашенкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийБелоруссияУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:51Глава офиса Зеленского прокомментировал ситуацию с водой в Крыму
00:42Fox: Байден направил юристов в штаты, где проверяют иски от штаба Трампа
00:41Суд в США вынесет новый приговор россиянке Осиповой
00:36Байден заявил о скором завершении подсчета голосов
00:33Байден не сомневается в своей победе на выборах
00:30Байден призвал всех американцев к спокойствию
00:29Байден заявил, что каждый бюллетень должен быть подсчитан
00:21Григорий Лепс записал песню к исторической драме "Грозный"
00:18Штаб Трампа подал иск о недопуске наблюдателей к подсчету голосов
00:15Facebook заблокировал группу в поддержку Трампа и против "кражи выборов"
00:04В аэропорту Финляндии собаки выявляют коронавирус быстрее, чем ПЦР-тесты
23:52СК проверит данные СМИ о новых фактах в деле о наследстве Баталова
23:45На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом
23:44NBC: глава Пентагона Эспер подготовил прошение об отставке
23:42СК проверяет обстоятельства схода электрички с рельсов в Подмосковье
23:40В СК назвали причину смерти водителя автобуса в Новгороде
23:36В Дагестане экс-мэр получил 2,5 года колонии за превышение полномочий
23:35Собянин рассказал, как пандемия ударила по бюджету Москвы
23:33Украина рассчитывает провести выборы в Донбассе в 2021 году
23:33В Петербурге приняли решение о приостановке работы фуд-кортов
Лента новостейМолния