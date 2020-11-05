https://ria.ru/20201105/migranty-1583222602.html

На литовско-белорусской границе задержали 19 мигрантов

На литовско-белорусской границе задержали 19 мигрантов

Сотрудники литовской Госпогранслужбы в Шальчининкайском районе задержали группу из 19 мигрантов, прибывших в Литву из Белоруссии нелегальным путем, сообщает... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T17:10

2020-11-05T17:10

2020-11-05T17:10

белоруссия

литва

в мире

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ВИЛЬНЮС, 5 ноя - РИА Новости. Сотрудники литовской Госпогранслужбы в Шальчининкайском районе задержали группу из 19 мигрантов, прибывших в Литву из Белоруссии нелегальным путем, сообщает пограничное ведомство литовской республики.По словам офицера пограничной службы Гинтараса Жагуниса, он заметили группу подозрительных лиц в лесном массиве недалеко от деревни Науйойи Миежоняй. "При задержании выяснилось, что это пять мужчин, четыре женщины и десять несовершеннолетних", - уточнил Жагунис.Документов, удостоверяющих личность, ни у кого из задержанных не было, но они представились гражданами России чеченской национальности, отметили в ведомстве. У мигрантов были рюкзаки, личные вещи, предметы гигиены. Кинолог, осматривавший место задержания, ничего подозрительного не обнаружил."Установлено, что иностранцы прибыли в Литву в несанкционированном месте, пересекая ручей Гервине, который проходит вдоль литовско-белорусской границы", - отметили в ведомстве, добавив, что мигранты преодолели эту водную преграду, направлялись вглубь территории страны, но были задержаны пограничниками в полукилометре от границы.По данным ведомства, иностранцы подали письменные ходатайства о предоставлении временного территориального убежища в Литве. Их личности установлены, они временно размещены в центре для беженцев, где будут проверены на наличие коронавирусной инфекции COVID-19. После этой процедуры и после получения результатов обследования будет решаться вопрос с размещением иностранцев. О задержании Госпогранслужба уведомила департамент миграции, который рассматривает заявления о предоставлении убежища в Литве.

https://ria.ru/20201029/vezd-1582167356.html

https://ria.ru/20201104/aes-1583024070.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, литва, в мире