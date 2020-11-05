В МИД отметили необходимость придать астанинскому формату новый импульс
© МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© МИД РФ
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия с партнерами думает о том, как во время вынужденной паузы в работе астанинского формата по Сирии придать ему новый импульс, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как сообщила ранее Захарова, Конференция по возвращению сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц намечена на 11-12 ноября в Дамаске.
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"Ни в коем случае не усматриваем в этой инициативе попытки отвлечения внимания от процесса политического урегулирования в Сирии, либо создания альтернативы существующим диалоговым площадкам и форматам. Предстоящий форум будет посвящен исключительно вопросам содействия решению важной гуманитарной проблемы. Со своей стороны призываем партнеров отказаться от политизированных подходов, принять практическое участие в данном мероприятии", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, Москва выступает за сохранение доказавшего свою эффективность астанинского формата по урегулированию кризиса в Сирии.
"Высоко оцениваем достигнутый уровень взаимодействия тройки стран-гарантов этого процесса. В связи с новой волной распространения пандемии сроки проведения очередной 15-й международной встречи на этой площадке приходится сдвигать. Вместе с тем мы пытаемся воспользоваться вынужденной паузой для того, чтобы подумать вместе с партнерами о том, как насытить астанинские встречи новыми конкретными не только темами, но обсуждением возможности преодоления имеющихся проблем, чтобы содержание этой встречи стало не просто насыщенным, но и эффективным, конструктивным", - добавили Захарова.