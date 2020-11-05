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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20201105/mid-1583213332.html
В МИД отметили необходимость придать астанинскому формату новый импульс
В МИД отметили необходимость придать астанинскому формату новый импульс
Россия с партнерами думает о том, как во время вынужденной паузы в работе астанинского формата по Сирии придать ему новый импульс, сказала официальный... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T16:47
2020-11-05T16:47
война в сирии
мария захарова
москва
сирия
дамаск (город)
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия с партнерами думает о том, как во время вынужденной паузы в работе астанинского формата по Сирии придать ему новый импульс, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Как сообщила ранее Захарова, Конференция по возвращению сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц намечена на 11-12 ноября в Дамаске."Ни в коем случае не усматриваем в этой инициативе попытки отвлечения внимания от процесса политического урегулирования в Сирии, либо создания альтернативы существующим диалоговым площадкам и форматам. Предстоящий форум будет посвящен исключительно вопросам содействия решению важной гуманитарной проблемы. Со своей стороны призываем партнеров отказаться от политизированных подходов, принять практическое участие в данном мероприятии", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, Москва выступает за сохранение доказавшего свою эффективность астанинского формата по урегулированию кризиса в Сирии."Высоко оцениваем достигнутый уровень взаимодействия тройки стран-гарантов этого процесса. В связи с новой волной распространения пандемии сроки проведения очередной 15-й международной встречи на этой площадке приходится сдвигать. Вместе с тем мы пытаемся воспользоваться вынужденной паузой для того, чтобы подумать вместе с партнерами о том, как насытить астанинские встречи новыми конкретными не только темами, но обсуждением возможности преодоления имеющихся проблем, чтобы содержание этой встречи стало не просто насыщенным, но и эффективным, конструктивным", - добавили Захарова.
https://radiosputnik.ria.ru/20201031/ssha-siriya-1582481300.html
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мария захарова, москва, сирия, дамаск (город), в мире

В МИД отметили необходимость придать астанинскому формату новый импульс

16:47 05.11.2020
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© МИД РФ
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия с партнерами думает о том, как во время вынужденной паузы в работе астанинского формата по Сирии придать ему новый импульс, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как сообщила ранее Захарова, Конференция по возвращению сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц намечена на 11-12 ноября в Дамаске.
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"Ни в коем случае не усматриваем в этой инициативе попытки отвлечения внимания от процесса политического урегулирования в Сирии, либо создания альтернативы существующим диалоговым площадкам и форматам. Предстоящий форум будет посвящен исключительно вопросам содействия решению важной гуманитарной проблемы. Со своей стороны призываем партнеров отказаться от политизированных подходов, принять практическое участие в данном мероприятии", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, Москва выступает за сохранение доказавшего свою эффективность астанинского формата по урегулированию кризиса в Сирии.
"Высоко оцениваем достигнутый уровень взаимодействия тройки стран-гарантов этого процесса. В связи с новой волной распространения пандемии сроки проведения очередной 15-й международной встречи на этой площадке приходится сдвигать. Вместе с тем мы пытаемся воспользоваться вынужденной паузой для того, чтобы подумать вместе с партнерами о том, как насытить астанинские встречи новыми конкретными не только темами, но обсуждением возможности преодоления имеющихся проблем, чтобы содержание этой встречи стало не просто насыщенным, но и эффективным, конструктивным", - добавили Захарова.
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Война в СирииМария ЗахароваМоскваСирияДамаск (город)В мире
 
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