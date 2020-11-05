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Выборы президента США — 2020
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Суд в Мичигане отказал Трампу в требовании приостановить подсчет голосов
Суд в Мичигане отказал Трампу в требовании приостановить подсчет голосов
Суд в штате Мичиган отказал штабу действующего президента США Дональда Трампа в требовании остановить подсчет голосов, поданных на президентских выборах. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T21:31
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выборы президента сша — 2020
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джо байден
мичиган
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Суд в штате Мичиган отказал штабу действующего президента США Дональда Трампа в требовании остановить подсчет голосов, поданных на президентских выборах.Ранее сообщалось, что штаб Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета.
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дональд трамп, джо байден, мичиган, сша, в мире

Суд в Мичигане отказал Трампу в требовании приостановить подсчет голосов

21:31 05.11.2020 (обновлено: 21:49 05.11.2020)
 
© REUTERS / Shannon StapletonСторонники Дональда Трампа в штате Мичиган, США
Сторонники Дональда Трампа в штате Мичиган, США - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© REUTERS / Shannon Stapleton
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Суд в штате Мичиган отказал штабу действующего президента США Дональда Трампа в требовании остановить подсчет голосов, поданных на президентских выборах.
Ранее сообщалось, что штаб Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета.

"Это требование отвергается", - заявила судья Синтия Стивенс во время слушаний.

 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденМичиганСШАВ мире
 
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