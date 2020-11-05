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Суд в Мичигане отказал Трампу в требовании приостановить подсчет голосов

Суд в Мичигане отказал Трампу в требовании приостановить подсчет голосов

Суд в штате Мичиган отказал штабу действующего президента США Дональда Трампа в требовании остановить подсчет голосов, поданных на президентских выборах. РИА Новости, 05.11.2020

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

мичиган

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Суд в штате Мичиган отказал штабу действующего президента США Дональда Трампа в требовании остановить подсчет голосов, поданных на президентских выборах.Ранее сообщалось, что штаб Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета.

мичиган

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, мичиган, сша, в мире