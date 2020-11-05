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Суд в Мичигане отказал Трампу в требовании приостановить подсчет голосов
Суд в Мичигане отказал Трампу в требовании приостановить подсчет голосов
Суд в штате Мичиган отказал штабу действующего президента США Дональда Трампа в требовании остановить подсчет голосов, поданных на президентских выборах. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T21:31
2020-11-05T21:31
2020-11-05T21:49
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
мичиган
сша
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Суд в штате Мичиган отказал штабу действующего президента США Дональда Трампа в требовании остановить подсчет голосов, поданных на президентских выборах.Ранее сообщалось, что штаб Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, мичиган, сша, в мире