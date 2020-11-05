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https://ria.ru/20201105/mh17-1583253646.html
Защита по делу MH17 просит допросить членов 53-й бригады ВС России
Защита по делу MH17 просит допросить членов 53-й бригады ВС России
Защита по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины считает, что суд должен допросить членов 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T19:29
2020-11-05T19:29
россия
mh17. расследование
вооруженные силы рф
бук (зенитный ракетный комплекс)
николай винниченко
курск
нидерланды
в мире
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Защита по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины считает, что суд должен допросить членов 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил РФ из Курска, заявила на слушаниях в четверг адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова.Третьего ноября в особо охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах возобновились слушания по делу об авиакатастрофе.Она также добавила, что необходимо допросить других фигурантов дела – Игоря Гиркина и Сергея Дубинского.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20201105/mh17-1583184136.html
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россия, mh17. расследование, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), николай винниченко, курск, нидерланды, в мире

Защита по делу MH17 просит допросить членов 53-й бригады ВС России

19:29 05.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлавный судья процесса Хендрик Стенхейс на заседании суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17. 9 марта 2020
Главный судья процесса Хендрик Стенхейс на заседании суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17. 9 марта 2020 - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Защита по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины считает, что суд должен допросить членов 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил РФ из Курска, заявила на слушаниях в четверг адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова.
Третьего ноября в особо охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах возобновились слушания по делу об авиакатастрофе.
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"Мы хотели бы допросить членов 53-й бригады (зенитно-ракетной бригады ВС РФ из Курска - ред.)…Обвинение подозревает, что предполагаемый ЗРК "Бук", которым мог бить сбит MH17, был привезен и транспортирован 53-й бригадой. Даже если прокуратура права, эти люди могут подтвердить, что они не получали инструкций и приказов от нашего подзащитного. Это бы могло подтвердить нашу позицию о том, что наш клиент не был причастен к транспортировке и запуску ракеты "Бука", - сообщила адвокат.

Она также добавила, что необходимо допросить других фигурантов дела – Игоря Гиркина и Сергея Дубинского.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
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Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
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МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
 
РоссияMH17. РасследованиеВооруженные силы РФБук (зенитный ракетный комплекс)Николай ВинниченкоКурскНидерландыВ мире
 
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