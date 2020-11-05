https://ria.ru/20201105/mh17-1583184136.html

Защита по делу MH17 потребовала узнать, есть ли у Китая данные о крушении

Защита по делу MH17 потребовала узнать, есть ли у Китая данные о крушении

Защита обвиняемого по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины россиянина Олега Пулатова требует допросить автора отчета, который... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T14:58

2020-11-05T14:58

2020-11-05T14:58

россия

mh17. расследование

китай

нидерланды

украина

в мире

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Защита обвиняемого по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины россиянина Олега Пулатова требует допросить автора отчета, который утверждает, что у Китая есть спутниковые снимки с места катастрофы, и узнать, пыталась ли Совместная следственная группа (ССГ) запросить эти изображения, заявил адвокат Баудевейн ван Эйк.Третьего ноября в особо охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах возобновились слушания по делу об авиакатастрофе."Защита хотела бы спросить автора одного из отчетов, почему он считает, что китайский спутник может иметь изображения с места крушения 17 июля 2014 года, и, что более важно, пыталась ли Совместная следственная группа получить такие изображения от Китайского космического агентства", - сказал Ван Эйк на заседании в четверг.По его словам, для этого есть все основания, потому что США до сих пор не предоставили свои спутниковые снимки. "Эти изображения могут содержать крайне важную информацию", - отметил голландский адвокат.Председательствующий судья Хендрик Стинхейс ранее сообщил, что суд в Нидерландах в рамках дела направил новый запрос США о спутниковых снимках места авиакатастрофы.Ранее сообщалось, что США проинформировали Нидерланды, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по Boeing к документу, который был направлен ими еще в 2014 году. По словам председательствующего судьи Стинхейса, суд запрашивал у американской стороны, можно ли добавить к делу засекреченные спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты и которые были переданы спецслужбам Нидерландов. Прокуратура ответила, что запрос был оправлен США еще в 2014 году, тогда в ответ был получен лишь меморандум, без снимков.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20201104/avakov-1583058662.html

https://ria.ru/20201103/niderlandy-1582870381.html

https://ria.ru/20201018/mh17-1580350921.html

https://ria.ru/20201103/niderlandy-1582850206.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, mh17. расследование, китай, нидерланды, украина, в мире