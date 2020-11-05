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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20201105/medpomosch-1583162376.html
Шестой смарт-ФАП открылся в Нижнетавдинском районе Тюменской области
Шестой смарт-ФАП открылся в Нижнетавдинском районе Тюменской области
Шестой модульный смарт-ФАП, построенный в этом году в Нижнетавдинском районе Тюменской области в рамках нацпроекта "Здравоохранение", открылся в поселке Тукман, РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T13:48
2020-11-05T13:48
тюменская область
нижнетавдинский район
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ТЮМЕНЬ, 5 ноя - РИА Новости. Шестой модульный смарт-ФАП, построенный в этом году в Нижнетавдинском районе Тюменской области в рамках нацпроекта "Здравоохранение", открылся в поселке Тукман, сообщает департамент здравоохранения региона.Жители поселка много лет получали медпомощь в деревянном здании, когда-то принадлежавшем местной школе. "Пациентам больше не нужно за каждой надобностью ехать в поликлинику в Нижнюю Тавду. Анализы можно сдать на месте и там же сделать ЭКГ. Медицинские карты в smart-ФАПе электронные. Есть возможность удаленной записи на прием. И даже получить консультацию узкого специалиста, например, кардиолога или невролога, можно не покидая поселка. Врачи областной больницы №15 (Нижняя Тавда) или ОКБ №1 (Тюмень) будут общаться с жителями поселка Тукман по видеосвязи", - отметили в департаменте.Как сообщил на церемонии открытия ФАПа глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов, 6 модульных зданий медпунктов в районе были возведены всего за несколько месяцев. В этом году смарт-ФАПы появись также в поселках Карагандинский и Торгили, деревнях Красный Яр, Новопокровка и в селе Конченбург.
https://ria.ru/20201022/gospital-1580978238.html
нижнетавдинский район
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нижнетавдинский район

Шестой смарт-ФАП открылся в Нижнетавдинском районе Тюменской области

13:48 05.11.2020
 
© Фото : Департамент здравоохранения Тюменской областиТоржественное открытие шестого модульного смарт-ФАПа в поселке Тукман
Торжественное открытие шестого модульного смарт-ФАПа в поселке Тукман - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Фото : Департамент здравоохранения Тюменской области
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 5 ноя - РИА Новости. Шестой модульный смарт-ФАП, построенный в этом году в Нижнетавдинском районе Тюменской области в рамках нацпроекта "Здравоохранение", открылся в поселке Тукман, сообщает департамент здравоохранения региона.
Жители поселка много лет получали медпомощь в деревянном здании, когда-то принадлежавшем местной школе.
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"Пациентам больше не нужно за каждой надобностью ехать в поликлинику в Нижнюю Тавду. Анализы можно сдать на месте и там же сделать ЭКГ. Медицинские карты в smart-ФАПе электронные. Есть возможность удаленной записи на прием. И даже получить консультацию узкого специалиста, например, кардиолога или невролога, можно не покидая поселка. Врачи областной больницы №15 (Нижняя Тавда) или ОКБ №1 (Тюмень) будут общаться с жителями поселка Тукман по видеосвязи", - отметили в департаменте.
Как сообщил на церемонии открытия ФАПа глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов, 6 модульных зданий медпунктов в районе были возведены всего за несколько месяцев. В этом году смарт-ФАПы появись также в поселках Карагандинский и Торгили, деревнях Красный Яр, Новопокровка и в селе Конченбург.
 
Тюменская областьНижнетавдинский район
 
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