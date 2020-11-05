https://ria.ru/20201105/mediki-1583111608.html

Глава омского минздрава попросила жителей перестать искать виноватых

Глава омского минздрава попросила жителей перестать искать виноватых

Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова попросила жителей региона помочь медикам и "перестать искать виноватых и устраивать провокации",... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T09:11

2020-11-05T09:11

2020-11-05T09:12

распространение нового коронавируса

здоровье - общество

дмитрий песков

омская область

омск

общество

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ОМСК, 5 ноя - РИА Новости. Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова попросила жителей региона помочь медикам и "перестать искать виноватых и устраивать провокации", обращение она опубликовала в своём аккаунте Instagram.Ранее депутат горсовета и главврач омской медсанчасти №4 Юрий Филатов на встрече губернатора Омской области с главврачами заявил, что омским медикам, работающим с больными с коронавирусом, мешают панические настроения в обществе.После скандала со скорыми в Омске, когда две бригады привезли пациентов к зданию регионального минздрава, губернатор Омской области Александр Бурков отказался от реабилитации после COVID и в ручном режиме начал регулировать сложившуюся ситуацию. Минздрав Омской области 28 октября начал служебную проверку, в результате губернатор Александр Бурков отстранил от работы замминистра здравоохранения региона, отвечающую за оказание скорой помощи и назначил нового заместителя министра.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что реакция на непозволительные ситуации в регионах в сфере здравоохранения должна быть незамедлительной, губернаторы должны реагировать. В соцсетях регулярно появляются жалобы жителей Омской области на отсутствие мест в больницах, на нехватку врачей и лекарств для лечения коронавируса, гриппа и простуды.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201031/vyplaty-1582491770.html

омская область

омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, дмитрий песков, омская область, омск, общество