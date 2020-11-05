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Глава омского минздрава попросила жителей перестать искать виноватых
Глава омского минздрава попросила жителей перестать искать виноватых
Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова попросила жителей региона помочь медикам и "перестать искать виноватых и устраивать провокации",... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T09:11
2020-11-05T09:12
распространение нового коронавируса
здоровье - общество
дмитрий песков
омская область
омск
общество
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ОМСК, 5 ноя - РИА Новости. Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова попросила жителей региона помочь медикам и "перестать искать виноватых и устраивать провокации", обращение она опубликовала в своём аккаунте Instagram.Ранее депутат горсовета и главврач омской медсанчасти №4 Юрий Филатов на встрече губернатора Омской области с главврачами заявил, что омским медикам, работающим с больными с коронавирусом, мешают панические настроения в обществе.После скандала со скорыми в Омске, когда две бригады привезли пациентов к зданию регионального минздрава, губернатор Омской области Александр Бурков отказался от реабилитации после COVID и в ручном режиме начал регулировать сложившуюся ситуацию. Минздрав Омской области 28 октября начал служебную проверку, в результате губернатор Александр Бурков отстранил от работы замминистра здравоохранения региона, отвечающую за оказание скорой помощи и назначил нового заместителя министра.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что реакция на непозволительные ситуации в регионах в сфере здравоохранения должна быть незамедлительной, губернаторы должны реагировать. В соцсетях регулярно появляются жалобы жителей Омской области на отсутствие мест в больницах, на нехватку врачей и лекарств для лечения коронавируса, гриппа и простуды.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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здоровье - общество, дмитрий песков, омская область, омск, общество

Глава омского минздрава попросила жителей перестать искать виноватых

09:11 05.11.2020 (обновлено: 09:12 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ОМСК, 5 ноя - РИА Новости. Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова попросила жителей региона помочь медикам и "перестать искать виноватых и устраивать провокации", обращение она опубликовала в своём аккаунте Instagram.
Ранее депутат горсовета и главврач омской медсанчасти №4 Юрий Филатов на встрече губернатора Омской области с главврачами заявил, что омским медикам, работающим с больными с коронавирусом, мешают панические настроения в обществе.
"Давайте перестанем искать виноватых, ругать врачей, говорить, что все только плохо, подливать масла в огонь и устраивать провокации! Как дальше будут развиваться события, зависит только от нас! Давайте слышать друг друга, быть терпеливыми, с пониманием относиться к сложившейся ситуации и беречь близких!" – написала министр в Instagram.
После скандала со скорыми в Омске, когда две бригады привезли пациентов к зданию регионального минздрава, губернатор Омской области Александр Бурков отказался от реабилитации после COVID и в ручном режиме начал регулировать сложившуюся ситуацию. Минздрав Омской области 28 октября начал служебную проверку, в результате губернатор Александр Бурков отстранил от работы замминистра здравоохранения региона, отвечающую за оказание скорой помощи и назначил нового заместителя министра.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что реакция на непозволительные ситуации в регионах в сфере здравоохранения должна быть незамедлительной, губернаторы должны реагировать. В соцсетях регулярно появляются жалобы жителей Омской области на отсутствие мест в больницах, на нехватку врачей и лекарств для лечения коронавируса, гриппа и простуды.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковОмская областьОмскОбщество
 
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