Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201105/mars-1583204108.html
На орбите Марса обнаружили фрагмент Луны
На орбите Марса обнаружили фрагмент Луны
Один из астероидов, находящихся на одной орбите с Марсом, вполне может быть фрагментом, отколовшимся в свое время от Луны. К такому выводу пришли астрономы,... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T16:26
2020-11-05T21:51
риа наука
луна
северная ирландия
марс
европейская южная обсерватория
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149889/58/1498895851_0:238:2000:1363_1400x0_80_0_0_2cef59952be59008981355d3f6fca764.png
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Один из астероидов, находящихся на одной орбите с Марсом, вполне может быть фрагментом, отколовшимся в свое время от Луны. К такому выводу пришли астрономы, изучившие спектральные характеристики необычного космического объекта. Результаты исследования опубликованы в журнале Icarus.Астероид 101429 (1998 VF31), о котором идет речь, относится к категории троянских астероидов — небольших небесных тел, попавших в гравитационно-сбалансированные области на околосолнечных орбитах планет — точки Лагранжа. Они расположены на 60 градусов впереди и позади планет.На сегодняшний день в Солнечной системе выявлено 7681 таких астероидов, из которых 7642 находятся на орбите Юпитера. Девять "троянцев" есть и у Марса. Все они, за исключением 101429, относятся к так называемому семейству Эврики, в которое входят астероид 5261 Эврика и группа отколовшихся от него каменистых тел.Астрономы из Обсерватории и планетария Арма (AOP) в Северной Ирландии решили выяснить, почему астероид 101429 занимает обособленное положение. Используя спектрограф X-SHOOTER, установленный на восьмиметровом телескопе VLT Европейской южной обсерватории в Чили, ученые сравнили спектры отражения 101429 и астероидов из семейства Эврики и выявили отчетливые спектральные различия, указывающие на различный состав. При этом спектр 101429 оказался удивительно похожим на спектр Луны."Спектр этого астероида кажется почти идентичным тем частям Луны, где есть обнаженные коренные породы, — таким как внутренние части кратеров и горы", — приводятся в пресс-релизе AOP слова одного из участников исследования, астрохимика Галина Борисова (Galin Borisov).Исследователи считают, что 101429 вполне может представлять собой древний фрагмент первоначальной твердой коры Луны."Ранняя Солнечная система сильно отличалась от того, что мы видим сегодня, — говорит первый автор статьи Апостолос Христу (Apostolos Christou). — Пространство между новообразованными планетами было полно обломков, и столкновения были обычным явлением. Большие астероиды — планетезимали — постоянно ударяли по Луне и другим планетам. Осколок от такого столкновения мог достигнуть орбиты Марса, когда планета еще формировалась, и был захвачен облаком троянских астероидов".По мнению авторов, могут быть и другие объяснения. Например, что это — необычный фрагмент Марса, отколовшийся от него в результате какого-то древнего столкновения, или типовой астероид, который в результате процессов солнечного выветривания приобрел "лунный" спектр.Для того чтобы сделать окончательный вывод относительно происхождения астероида 101429, нужно продолжать наблюдения с помощью более мощных спектрографов, считают ученые. Также дополнительные данные могут быть получены в ходе реализации будущих марсианских миссий, которые по пути к Красной планете изучат ее "троянцев".
https://ria.ru/20201104/astronomiya-1582929283.html
https://ria.ru/20201027/planeta-1581809538.html
луна
северная ирландия
марс
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/149889/58/1498895851_0:50:2000:1550_1400x0_80_0_0_eaf1a6a6fa47557a05664ca43cc73143.png
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
луна, северная ирландия, марс, европейская южная обсерватория, космос - риа наука

На орбите Марса обнаружили фрагмент Луны

16:26 05.11.2020 (обновлено: 21:51 05.11.2020)
 
© Фото : NASA, ESA, and Z. Levay (STScI)Фотографии Фобоса, движущегося вокруг Марса
Фотографии Фобоса, движущегося вокруг Марса - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Фото : NASA, ESA, and Z. Levay (STScI)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Один из астероидов, находящихся на одной орбите с Марсом, вполне может быть фрагментом, отколовшимся в свое время от Луны. К такому выводу пришли астрономы, изучившие спектральные характеристики необычного космического объекта. Результаты исследования опубликованы в журнале Icarus.
Астероид 101429 (1998 VF31), о котором идет речь, относится к категории троянских астероидов — небольших небесных тел, попавших в гравитационно-сбалансированные области на околосолнечных орбитах планет — точки Лагранжа. Они расположены на 60 градусов впереди и позади планет.
На сегодняшний день в Солнечной системе выявлено 7681 таких астероидов, из которых 7642 находятся на орбите Юпитера. Девять "троянцев" есть и у Марса. Все они, за исключением 101429, относятся к так называемому семейству Эврики, в которое входят астероид 5261 Эврика и группа отколовшихся от него каменистых тел.
Астрономы из Обсерватории и планетария Арма (AOP) в Северной Ирландии решили выяснить, почему астероид 101429 занимает обособленное положение. Используя спектрограф X-SHOOTER, установленный на восьмиметровом телескопе VLT Европейской южной обсерватории в Чили, ученые сравнили спектры отражения 101429 и астероидов из семейства Эврики и выявили отчетливые спектральные различия, указывающие на различный состав. При этом спектр 101429 оказался удивительно похожим на спектр Луны.
Радиотелескоп CHIME, с помощью которого был зафиксирован быстрый радиовсплеск FRB 200428 - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
Вчера, 19:00РИА Наука
Впервые определен источник быстрых радиовсплесков в нашей Галактике
"Спектр этого астероида кажется почти идентичным тем частям Луны, где есть обнаженные коренные породы, — таким как внутренние части кратеров и горы", — приводятся в пресс-релизе AOP слова одного из участников исследования, астрохимика Галина Борисова (Galin Borisov).
Исследователи считают, что 101429 вполне может представлять собой древний фрагмент первоначальной твердой коры Луны.
"Ранняя Солнечная система сильно отличалась от того, что мы видим сегодня, — говорит первый автор статьи Апостолос Христу (Apostolos Christou). — Пространство между новообразованными планетами было полно обломков, и столкновения были обычным явлением. Большие астероиды — планетезимали — постоянно ударяли по Луне и другим планетам. Осколок от такого столкновения мог достигнуть орбиты Марса, когда планета еще формировалась, и был захвачен облаком троянских астероидов".
По мнению авторов, могут быть и другие объяснения. Например, что это — необычный фрагмент Марса, отколовшийся от него в результате какого-то древнего столкновения, или типовой астероид, который в результате процессов солнечного выветривания приобрел "лунный" спектр.
Для того чтобы сделать окончательный вывод относительно происхождения астероида 101429, нужно продолжать наблюдения с помощью более мощных спектрографов, считают ученые. Также дополнительные данные могут быть получены в ходе реализации будущих марсианских миссий, которые по пути к Красной планете изучат ее "троянцев".
Орбита гипотетической Девятой планеты - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 18:13РИА Наука
Астрономы нашли 17 кандидатов на роль Девятой планеты
 
РИА НаукаЛунаСеверная ИрландияМарсЕвропейская южная обсерваторияКосмос - РИА Наука
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:51Глава офиса Зеленского прокомментировал ситуацию с водой в Крыму
00:42Fox: Байден направил юристов в штаты, где проверяют иски от штаба Трампа
00:41Суд в США вынесет новый приговор россиянке Осиповой
00:36Байден заявил о скором завершении подсчета голосов
00:33Байден не сомневается в своей победе на выборах
00:30Байден призвал всех американцев к спокойствию
00:29Байден заявил, что каждый бюллетень должен быть подсчитан
00:21Григорий Лепс записал песню к исторической драме "Грозный"
00:18Штаб Трампа подал иск о недопуске наблюдателей к подсчету голосов
00:15Facebook заблокировал группу в поддержку Трампа и против "кражи выборов"
00:04В аэропорту Финляндии собаки выявляют коронавирус быстрее, чем ПЦР-тесты
23:52СК проверит данные СМИ о новых фактах в деле о наследстве Баталова
23:45На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом
23:44NBC: глава Пентагона Эспер подготовил прошение об отставке
23:42СК проверяет обстоятельства схода электрички с рельсов в Подмосковье
23:40В СК назвали причину смерти водителя автобуса в Новгороде
23:36В Дагестане экс-мэр получил 2,5 года колонии за превышение полномочий
23:35Собянин рассказал, как пандемия ударила по бюджету Москвы
23:33Украина рассчитывает провести выборы в Донбассе в 2021 году
23:33В Петербурге приняли решение о приостановке работы фуд-кортов
Лента новостейМолния