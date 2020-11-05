https://ria.ru/20201105/luna-1583226198.html

США замедлят лунную программу в случае победы Байдена, считает эксперт

США замедлят лунную программу в случае победы Байдена, считает эксперт

Планы пилотируемых полетов США на Луну в рамках проекта "Артемида" и строительство окололунной станции Gateway сохранятся в случае победы Джо Байдена на выборах РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T17:20

2020-11-05T17:20

2020-11-05T17:20

выборы президента сша — 2020

луна

андрей ионин

дональд трамп

космос - риа наука

наса

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571036255_0:0:3640:2048_1400x0_80_0_0_218b2d585a723041ced53ff47ede008e.jpg

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Планы пилотируемых полетов США на Луну в рамках проекта "Артемида" и строительство окололунной станции Gateway сохранятся в случае победы Джо Байдена на выборах президента США, однако их реализация затянется и будет идти не так активно, как при Дональде Трампе, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.По мнению эксперта, Байден и его команда в случае победы на выборах не будут проявлять активность в космической сфере, а без необходимой политической поддержки НАСА не удастся получать необходимый для лунных проектов объем финансирования.На новый виток сотрудничества по линии НАСА-"Роскосмос", полагает Ионин, рассчитывать при возможном президенте Байдене также не приходится. "Никаких улучшений отношений с Россией ожидать не стоит. В отличие от Трампа, Байден с Китаем не борется и улучшать с Россией отношения в качестве противовеса у него никакой мотивации нет. Ни в какие проекты нас приглашать не будут", - считает Ионин.

https://ria.ru/20201027/luna-1581748224.html

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

луна

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луна, андрей ионин, дональд трамп, космос - риа наука, наса, джо байден, сша, в мире