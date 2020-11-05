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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/luna-1583226198.html
США замедлят лунную программу в случае победы Байдена, считает эксперт
США замедлят лунную программу в случае победы Байдена, считает эксперт
Планы пилотируемых полетов США на Луну в рамках проекта "Артемида" и строительство окололунной станции Gateway сохранятся в случае победы Джо Байдена на выборах РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T17:20
2020-11-05T17:20
выборы президента сша — 2020
луна
андрей ионин
дональд трамп
космос - риа наука
наса
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Планы пилотируемых полетов США на Луну в рамках проекта "Артемида" и строительство окололунной станции Gateway сохранятся в случае победы Джо Байдена на выборах президента США, однако их реализация затянется и будет идти не так активно, как при Дональде Трампе, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.По мнению эксперта, Байден и его команда в случае победы на выборах не будут проявлять активность в космической сфере, а без необходимой политической поддержки НАСА не удастся получать необходимый для лунных проектов объем финансирования.На новый виток сотрудничества по линии НАСА-"Роскосмос", полагает Ионин, рассчитывать при возможном президенте Байдене также не приходится. "Никаких улучшений отношений с Россией ожидать не стоит. В отличие от Трампа, Байден с Китаем не борется и улучшать с Россией отношения в качестве противовеса у него никакой мотивации нет. Ни в какие проекты нас приглашать не будут", - считает Ионин.
https://ria.ru/20201027/luna-1581748224.html
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
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луна, андрей ионин, дональд трамп, космос - риа наука, наса, джо байден, сша, в мире

США замедлят лунную программу в случае победы Байдена, считает эксперт

17:20 05.11.2020
 
© NASAСпускаемый аппарат космической программы Артемида на Луне в представлении художника
Спускаемый аппарат космической программы Артемида на Луне в представлении художника - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© NASA
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Планы пилотируемых полетов США на Луну в рамках проекта "Артемида" и строительство окололунной станции Gateway сохранятся в случае победы Джо Байдена на выборах президента США, однако их реализация затянется и будет идти не так активно, как при Дональде Трампе, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.

"Лунная программа не остановится. Слишком много инвестировано средств, слишком много компаний участвует в проекте. Такие проекты, как правило, в США не останавливают. Но интенсивность, безусловно, снизится, потому что двигателем этих проектов был, с одной стороны, Трамп, для которого это вписывалось в лозунг "Сделаем Америку снова великой", а с другой - вице-президент Майкл Пенс, который возглавил совет по космосу. Он активно руководил советом. Ускорение и характер американской политики в космосе последних лет связаны с его работой", - сказал РИА Новости Ионин.

По мнению эксперта, Байден и его команда в случае победы на выборах не будут проявлять активность в космической сфере, а без необходимой политической поддержки НАСА не удастся получать необходимый для лунных проектов объем финансирования.
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На новый виток сотрудничества по линии НАСА-"Роскосмос", полагает Ионин, рассчитывать при возможном президенте Байдене также не приходится. "Никаких улучшений отношений с Россией ожидать не стоит. В отличие от Трампа, Байден с Китаем не борется и улучшать с Россией отношения в качестве противовеса у него никакой мотивации нет. Ни в какие проекты нас приглашать не будут", - считает Ионин.
Итоги президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
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Итоги президентских выборов в США
 
Выборы президента США — 2020ЛунаАндрей ИонинДональд ТрампКосмос - РИА НаукаНАСАДжо БайденСШАВ мире
 
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