США замедлят лунную программу в случае победы Байдена, считает эксперт
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Планы пилотируемых полетов США на Луну в рамках проекта "Артемида" и строительство окололунной станции Gateway сохранятся в случае победы Джо Байдена на выборах президента США, однако их реализация затянется и будет идти не так активно, как при Дональде Трампе, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.
"Лунная программа не остановится. Слишком много инвестировано средств, слишком много компаний участвует в проекте. Такие проекты, как правило, в США не останавливают. Но интенсивность, безусловно, снизится, потому что двигателем этих проектов был, с одной стороны, Трамп, для которого это вписывалось в лозунг "Сделаем Америку снова великой", а с другой - вице-президент Майкл Пенс, который возглавил совет по космосу. Он активно руководил советом. Ускорение и характер американской политики в космосе последних лет связаны с его работой", - сказал РИА Новости Ионин.
По мнению эксперта, Байден и его команда в случае победы на выборах не будут проявлять активность в космической сфере, а без необходимой политической поддержки НАСА не удастся получать необходимый для лунных проектов объем финансирования.
На новый виток сотрудничества по линии НАСА-"Роскосмос", полагает Ионин, рассчитывать при возможном президенте Байдене также не приходится. "Никаких улучшений отношений с Россией ожидать не стоит. В отличие от Трампа, Байден с Китаем не борется и улучшать с Россией отношения в качестве противовеса у него никакой мотивации нет. Ни в какие проекты нас приглашать не будут", - считает Ионин.
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