Лукашенко призвал не надеяться на зарубежную помощь в борьбе с COVID-19
© AP Photo / TUT.byПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на женском форуме в Минске. 17 сентября 2020
© AP Photo / TUT.by
МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стране не стоит рассчитывать на зарубежную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, а надо ориентироваться на собственные силы.
"Там же нам обещали из-за границы еще во времена Владимира Степановича (Караника на посту министра здравоохранения - ред.) не то 50 миллионов, не то 150 подкинуть на лечение. Правда, сказали, что будут гражданское общество лечить. Они нас не вылечат. Им нужны бардак, мятеж. Даже не революция, а переворот. Поэтому на них рассчитывать не надо", заявил в четверг глава государства на совещании о принимаемых мерах противодействия распространению вирусных инфекций. Слова Лукашенко приводит Sputnik Беларусь.
Белорусский лидер настаивает на том, что Белоруссия сама должна лечить своих людей и призывает учитывать, что лечение коронавирусных пациентов обходится дорого.
"Но при этом прошу учесть, что один день лечения больных COVID-19 обходится, специалисты мне докладывают, от 90 до 220 белорусских рублей (от 34 до 76 долларов). Один день! Это огромные деньги. Поэтому я позвал сюда губернаторов. Это ваша первейшая обязанность - считать деньги. Лишних денег в стране нет", - заявил Лукашенко.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев инфицирования коронавирусом по сравнению с летом. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой. Он подчеркнул, что в республике есть необходимый опыт борьбы с заболеванием, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.