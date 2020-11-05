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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201105/lukashenko-1583256132.html
Лукашенко призвал не надеяться на зарубежную помощь в борьбе с COVID-19
Лукашенко призвал не надеяться на зарубежную помощь в борьбе с COVID-19
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стране не стоит рассчитывать на зарубежную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, а надо... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T19:41
2020-11-05T19:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стране не стоит рассчитывать на зарубежную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, а надо ориентироваться на собственные силы.Белорусский лидер настаивает на том, что Белоруссия сама должна лечить своих людей и призывает учитывать, что лечение коронавирусных пациентов обходится дорого."Но при этом прошу учесть, что один день лечения больных COVID-19 обходится, специалисты мне докладывают, от 90 до 220 белорусских рублей (от 34 до 76 долларов). Один день! Это огромные деньги. Поэтому я позвал сюда губернаторов. Это ваша первейшая обязанность - считать деньги. Лишних денег в стране нет", - заявил Лукашенко.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев инфицирования коронавирусом по сравнению с летом. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой. Он подчеркнул, что в республике есть необходимый опыт борьбы с заболеванием, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201105/lukashenko-1583185722.html
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коронавирус covid-19, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко призвал не надеяться на зарубежную помощь в борьбе с COVID-19

19:41 05.11.2020
 
© AP Photo / TUT.byПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на женском форуме в Минске. 17 сентября 2020
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на женском форуме в Минске. 17 сентября 2020 - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© AP Photo / TUT.by
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МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стране не стоит рассчитывать на зарубежную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, а надо ориентироваться на собственные силы.

"Там же нам обещали из-за границы еще во времена Владимира Степановича (Караника на посту министра здравоохранения - ред.) не то 50 миллионов, не то 150 подкинуть на лечение. Правда, сказали, что будут гражданское общество лечить. Они нас не вылечат. Им нужны бардак, мятеж. Даже не революция, а переворот. Поэтому на них рассчитывать не надо", заявил в четверг глава государства на совещании о принимаемых мерах противодействия распространению вирусных инфекций. Слова Лукашенко приводит Sputnik Беларусь.

Белорусский лидер настаивает на том, что Белоруссия сама должна лечить своих людей и призывает учитывать, что лечение коронавирусных пациентов обходится дорого.
"Но при этом прошу учесть, что один день лечения больных COVID-19 обходится, специалисты мне докладывают, от 90 до 220 белорусских рублей (от 34 до 76 долларов). Один день! Это огромные деньги. Поэтому я позвал сюда губернаторов. Это ваша первейшая обязанность - считать деньги. Лишних денег в стране нет", - заявил Лукашенко.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев инфицирования коронавирусом по сравнению с летом. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой. Он подчеркнул, что в республике есть необходимый опыт борьбы с заболеванием, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
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