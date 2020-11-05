https://ria.ru/20201105/lukashenko-1583256132.html

Лукашенко призвал не надеяться на зарубежную помощь в борьбе с COVID-19

Лукашенко призвал не надеяться на зарубежную помощь в борьбе с COVID-19

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стране не стоит рассчитывать на зарубежную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, а надо... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T19:41

2020-11-05T19:41

2020-11-05T19:41

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стране не стоит рассчитывать на зарубежную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, а надо ориентироваться на собственные силы.Белорусский лидер настаивает на том, что Белоруссия сама должна лечить своих людей и призывает учитывать, что лечение коронавирусных пациентов обходится дорого."Но при этом прошу учесть, что один день лечения больных COVID-19 обходится, специалисты мне докладывают, от 90 до 220 белорусских рублей (от 34 до 76 долларов). Один день! Это огромные деньги. Поэтому я позвал сюда губернаторов. Это ваша первейшая обязанность - считать деньги. Лишних денег в стране нет", - заявил Лукашенко.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев инфицирования коронавирусом по сравнению с летом. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой. Он подчеркнул, что в республике есть необходимый опыт борьбы с заболеванием, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201105/lukashenko-1583185722.html

https://ria.ru/20201105/vaktsina-1583180205.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, александр лукашенко, белоруссия, в мире