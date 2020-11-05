https://ria.ru/20201105/lukashenko-1583185722.html

Лукашенко предостерег врачей от переезда в Польшу для борьбы с COVID-19

Лукашенко предостерег врачей от переезда в Польшу для борьбы с COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил белорусских врачей, которые откликнутся на призыв Польши приезжать в страну бороться с COVID-19, что никто... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T15:04

2020-11-05T15:04

2020-11-05T15:04

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

александр лукашенко

польша

белоруссия

в мире

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МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил белорусских врачей, которые откликнутся на призыв Польши приезжать в страну бороться с COVID-19, что никто их держать не будет, но если кто-то уедет – назад не вернется, будет там работать.Лукашенко напомнил, что несколько дней назад в Польше заявили о намерениях приглашать к себе врачей из-за рубежа, в том числе из Белоруссии, чтобы наладить борьбу с коронавирусом.Глава государства обратил внимание, что это не угроза, а приказ для правительства. "Поэтому всех надо ставить на место, никому не препятствуя в случае, если он хочет большого рубля или у него позеленели глаза от валюты", - добавил он.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201105/belorussiya-1583134219.html

польша

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, александр лукашенко, польша, белоруссия, в мире