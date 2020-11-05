Лукашенко предостерег врачей от переезда в Польшу для борьбы с COVID-19
МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил белорусских врачей, которые откликнутся на призыв Польши приезжать в страну бороться с COVID-19, что никто их держать не будет, но если кто-то уедет – назад не вернется, будет там работать.
"Особенно просят наших врачей приехать в Польшу, чтобы помочь населению и государству в борьбе с COVID-19. Хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал - назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал", - цитирует президента в четверг Sputnik Беларусь.
Лукашенко напомнил, что несколько дней назад в Польше заявили о намерениях приглашать к себе врачей из-за рубежа, в том числе из Белоруссии, чтобы наладить борьбу с коронавирусом.
Глава государства обратил внимание, что это не угроза, а приказ для правительства. "Поэтому всех надо ставить на место, никому не препятствуя в случае, если он хочет большого рубля или у него позеленели глаза от валюты", - добавил он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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