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https://ria.ru/20201105/lukashenko-1583185722.html
Лукашенко предостерег врачей от переезда в Польшу для борьбы с COVID-19
Лукашенко предостерег врачей от переезда в Польшу для борьбы с COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил белорусских врачей, которые откликнутся на призыв Польши приезжать в страну бороться с COVID-19, что никто... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T15:04
2020-11-05T15:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
александр лукашенко
польша
белоруссия
в мире
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МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил белорусских врачей, которые откликнутся на призыв Польши приезжать в страну бороться с COVID-19, что никто их держать не будет, но если кто-то уедет – назад не вернется, будет там работать.Лукашенко напомнил, что несколько дней назад в Польше заявили о намерениях приглашать к себе врачей из-за рубежа, в том числе из Белоруссии, чтобы наладить борьбу с коронавирусом.Глава государства обратил внимание, что это не угроза, а приказ для правительства. "Поэтому всех надо ставить на место, никому не препятствуя в случае, если он хочет большого рубля или у него позеленели глаза от валюты", - добавил он.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, александр лукашенко, польша, белоруссия, в мире

Лукашенко предостерег врачей от переезда в Польшу для борьбы с COVID-19

15:04 05.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил белорусских врачей, которые откликнутся на призыв Польши приезжать в страну бороться с COVID-19, что никто их держать не будет, но если кто-то уедет – назад не вернется, будет там работать.

"Особенно просят наших врачей приехать в Польшу, чтобы помочь населению и государству в борьбе с COVID-19. Хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал - назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал", - цитирует президента в четверг Sputnik Беларусь.

Лукашенко напомнил, что несколько дней назад в Польше заявили о намерениях приглашать к себе врачей из-за рубежа, в том числе из Белоруссии, чтобы наладить борьбу с коронавирусом.
Глава государства обратил внимание, что это не угроза, а приказ для правительства. "Поэтому всех надо ставить на место, никому не препятствуя в случае, если он хочет большого рубля или у него позеленели глаза от валюты", - добавил он.
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