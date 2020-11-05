https://ria.ru/20201105/lokdaun-1583181874.html
Собравший для медиков миллионы фунтов британец призвал гулять и общаться
Собравший для медиков миллионы фунтов британец призвал гулять и общаться
Столетний британский ветеран сэр Том Мур, собравший во время предыдущего карантина более 32 миллионов фунтов стерлингов для помощи Национальной службе... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T14:51
2020-11-05T14:51
2020-11-05T14:51
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великобритания
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ЛОНДОН, 5 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Столетний британский ветеран сэр Том Мур, собравший во время предыдущего карантина более 32 миллионов фунтов стерлингов для помощи Национальной службе здравоохранения (NHS), призвал своих соотечественников воспользоваться новым локдауном для ходьбы и социально дистанцированного общения.Когда ему было еще 99 лет, Мур поставил перед собой задачу обойти свой 25-метровый двор 100 раз до того, как ему исполнится 100 лет, и успешно справился с этой миссией. Изначально ветеран Второй мировой войны планировал собрать одну тысячу фунтов для помощи врачам, но его инициативу поддержали обычные граждане и знаменитости, благодаря чему были собраны миллионы фунтов.В четверг в Англии начался второй национальный локдаун.Фонд предлагает рассказывать о своих достижениях в соцсетях с хэштегом #WalkWithTom."Я бы очень хотел, чтобы мы все стояли плечом к плечу (в метафорическом смысле!) Давайте попытаемся не падать духом, мы преодолеем все, что обрушается на нас, и вместе обеспечим, чтобы завтра было хорошим днем", - призвал капитан Мур.Желающие могут также сделать пожертвование на благотворительность.Сам Мур продолжает вести активный образ жизни, а, кроме того, периодически звонит одиноким людям, чтобы их поддержать. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, англия, великобритания, в мире
ЛОНДОН, 5 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Столетний британский ветеран сэр Том Мур, собравший во время предыдущего карантина более 32 миллионов фунтов стерлингов для помощи Национальной службе здравоохранения (NHS), призвал своих соотечественников воспользоваться новым локдауном для ходьбы и социально дистанцированного общения.
Когда ему было еще 99 лет, Мур поставил перед собой задачу обойти свой 25-метровый двор 100 раз до того, как ему исполнится 100 лет, и успешно справился с этой миссией. Изначально ветеран Второй мировой войны планировал собрать одну тысячу фунтов для помощи врачам, но его инициативу поддержали обычные граждане и знаменитости, благодаря чему были собраны миллионы фунтов.
В четверг в Англии
начался второй национальный локдаун.
"На этот раз капитан Том передает всем факел с самого начала. Кампания "Ходите с Томом" направлена на то, чтобы убедить людей вне зависимости от возраста, географии и убеждений, действовать. Люди могут ходить, чтобы поддерживать хорошее настроение, они могут ходить и звонить кому-то. Пойдите к дому самоизолирующегося друга и оставьте ему на пороге небольшой подарок, или просто поговорите с ним – конечно, на расстоянии, - говорится в сообщении на сайте фонда капитана Тома Мура, - Хотите ли вы пройти 100 отрезков пути, как это делал капитан Том, или пробежать марафон – замечательно, если вы хотите пройти 100 метров, отлично, если ваш ребенок делает первые шаги – здорово!"
Фонд предлагает рассказывать о своих достижениях в соцсетях с хэштегом #WalkWithTom.
"Я бы очень хотел, чтобы мы все стояли плечом к плечу (в метафорическом смысле!) Давайте попытаемся не падать духом, мы преодолеем все, что обрушается на нас, и вместе обеспечим, чтобы завтра было хорошим днем", - призвал капитан Мур.
Желающие могут также сделать пожертвование на благотворительность.
Сам Мур продолжает вести активный образ жизни, а, кроме того, периодически звонит одиноким людям, чтобы их поддержать.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф