https://ria.ru/20201105/lokdaun-1583181874.html

Собравший для медиков миллионы фунтов британец призвал гулять и общаться

Собравший для медиков миллионы фунтов британец призвал гулять и общаться

Столетний британский ветеран сэр Том Мур, собравший во время предыдущего карантина более 32 миллионов фунтов стерлингов для помощи Национальной службе... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T14:51

2020-11-05T14:51

2020-11-05T14:51

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ЛОНДОН, 5 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Столетний британский ветеран сэр Том Мур, собравший во время предыдущего карантина более 32 миллионов фунтов стерлингов для помощи Национальной службе здравоохранения (NHS), призвал своих соотечественников воспользоваться новым локдауном для ходьбы и социально дистанцированного общения.Когда ему было еще 99 лет, Мур поставил перед собой задачу обойти свой 25-метровый двор 100 раз до того, как ему исполнится 100 лет, и успешно справился с этой миссией. Изначально ветеран Второй мировой войны планировал собрать одну тысячу фунтов для помощи врачам, но его инициативу поддержали обычные граждане и знаменитости, благодаря чему были собраны миллионы фунтов.В четверг в Англии начался второй национальный локдаун.Фонд предлагает рассказывать о своих достижениях в соцсетях с хэштегом #WalkWithTom."Я бы очень хотел, чтобы мы все стояли плечом к плечу (в метафорическом смысле!) Давайте попытаемся не падать духом, мы преодолеем все, что обрушается на нас, и вместе обеспечим, чтобы завтра было хорошим днем", - призвал капитан Мур.Желающие могут также сделать пожертвование на благотворительность.Сам Мур продолжает вести активный образ жизни, а, кроме того, периодически звонит одиноким людям, чтобы их поддержать. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://radiosputnik.ria.ru/20200811/1575630496.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, англия, великобритания, в мире