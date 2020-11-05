https://ria.ru/20201105/lg-1583132134.html
LG создаст смартфон со сворачиваемым экраном
LG создаст смартфон со сворачиваемым экраном
В южнокорейской компании LG ведется разработка смартфона, экран которого можно сворачивать в корпус. Об этом сообщает портал LetsGoDigital. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T11:20
2020-11-05T11:20
2020-11-05T11:20
риа наука
lg electronics
технологии
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В южнокорейской компании LG ведется разработка смартфона, экран которого можно сворачивать в корпус. Об этом сообщает портал LetsGoDigital.Корейцы зарегистрировали в Европе торговую марку LG Rollable, под которым и выйдет новинка. Предполагается, что смартфон получит дисплей, экран которого будет растягиваться по краям. В обычной эксплуатации устройство напоминает стандартный телефон.Ожидается, что смартфон поступит в продаже в начале 2021 года. Тогда же станут известны подробности о гаджете.
https://ria.ru/20201005/gibkiy-televizor-1578272231.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
lg electronics, технологии