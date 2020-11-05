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РИА Наука
https://ria.ru/20201105/lg-1583132134.html
LG создаст смартфон со сворачиваемым экраном
LG создаст смартфон со сворачиваемым экраном
В южнокорейской компании LG ведется разработка смартфона, экран которого можно сворачивать в корпус. Об этом сообщает портал LetsGoDigital. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T11:20
2020-11-05T11:20
риа наука
lg electronics
технологии
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В южнокорейской компании LG ведется разработка смартфона, экран которого можно сворачивать в корпус. Об этом сообщает портал LetsGoDigital.Корейцы зарегистрировали в Европе торговую марку LG Rollable, под которым и выйдет новинка. Предполагается, что смартфон получит дисплей, экран которого будет растягиваться по краям. В обычной эксплуатации устройство напоминает стандартный телефон.Ожидается, что смартфон поступит в продаже в начале 2021 года. Тогда же станут известны подробности о гаджете.
https://ria.ru/20201005/gibkiy-televizor-1578272231.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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lg electronics, технологии

LG создаст смартфон со сворачиваемым экраном

11:20 05.11.2020
 
© AP Photo / Lee Jin-manЛоготип компании LG Electronics в Сеуле, Южная Корея
Логотип компании LG Electronics в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© AP Photo / Lee Jin-man
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В южнокорейской компании LG ведется разработка смартфона, экран которого можно сворачивать в корпус. Об этом сообщает портал LetsGoDigital.
Корейцы зарегистрировали в Европе торговую марку LG Rollable, под которым и выйдет новинка. Предполагается, что смартфон получит дисплей, экран которого будет растягиваться по краям. В обычной эксплуатации устройство напоминает стандартный телефон.
Логотип компании LG Electronics в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 17:18РИА Наука
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Ожидается, что смартфон поступит в продаже в начале 2021 года. Тогда же станут известны подробности о гаджете.
 
РИА НаукаLG ElectronicsТехнологии
 
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