https://ria.ru/20201105/les-1583205213.html

Свыше 430 млн рублей направят на сохранение лесов Подмосковья

Свыше 430 млн рублей направят на сохранение лесов Подмосковья

Свыше 430 миллионов рублей может быть направлено на проект "Сохранение лесов" в Подмосковье в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T16:24

2020-11-05T16:24

2020-11-05T16:24

новости подмосковья

московская областная дума

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Свыше 430 миллионов рублей может быть направлено на проект "Сохранение лесов" в Подмосковье в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.В настоящее время в ведомстве идет подготовка документации по утверждению бюджета на 2021-й и плановые 2022-2023 года."На реализацию проекта "Сохранение лесов", который входит в нацпроект "Экология", запланировано на 2021 год более 430 миллионов рублей – из них 140 миллионов – областные средства. Эти деньги будут направлены на оснащение организаций и ведомств необходимой техникой – для пожаротушения, лесовосстановления и лесоразведения", - приводятся слова главы Комитета по имущественным отношениям и землепользованию Владимира Шапкина.Он также добавил, что на вывоз мусора с лесных территорий Московской области в 2021 году планируется выделить свыше 110 миллионов рублей.

https://ria.ru/20201006/pozharoopasnost-1578395162.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская областная дума, московская область (подмосковье)