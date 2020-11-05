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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201105/les-1583205213.html
Свыше 430 млн рублей направят на сохранение лесов Подмосковья
Свыше 430 млн рублей направят на сохранение лесов Подмосковья
Свыше 430 миллионов рублей может быть направлено на проект "Сохранение лесов" в Подмосковье в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T16:24
2020-11-05T16:24
новости подмосковья
московская областная дума
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Свыше 430 миллионов рублей может быть направлено на проект "Сохранение лесов" в Подмосковье в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.В настоящее время в ведомстве идет подготовка документации по утверждению бюджета на 2021-й и плановые 2022-2023 года."На реализацию проекта "Сохранение лесов", который входит в нацпроект "Экология", запланировано на 2021 год более 430 миллионов рублей – из них 140 миллионов – областные средства. Эти деньги будут направлены на оснащение организаций и ведомств необходимой техникой – для пожаротушения, лесовосстановления и лесоразведения", - приводятся слова главы Комитета по имущественным отношениям и землепользованию Владимира Шапкина.Он также добавил, что на вывоз мусора с лесных территорий Московской области в 2021 году планируется выделить свыше 110 миллионов рублей.
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московская областная дума, московская область (подмосковье)

Свыше 430 млн рублей направят на сохранение лесов Подмосковья

16:24 05.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗакат в осеннем лесу в Подмосковье
Закат в осеннем лесу в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Свыше 430 миллионов рублей может быть направлено на проект "Сохранение лесов" в Подмосковье в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.
В настоящее время в ведомстве идет подготовка документации по утверждению бюджета на 2021-й и плановые 2022-2023 года.
"На реализацию проекта "Сохранение лесов", который входит в нацпроект "Экология", запланировано на 2021 год более 430 миллионов рублей – из них 140 миллионов – областные средства. Эти деньги будут направлены на оснащение организаций и ведомств необходимой техникой – для пожаротушения, лесовосстановления и лесоразведения", - приводятся слова главы Комитета по имущественным отношениям и землепользованию Владимира Шапкина.
Он также добавил, что на вывоз мусора с лесных территорий Московской области в 2021 году планируется выделить свыше 110 миллионов рублей.
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Новости ПодмосковьяМосковская областная думаМосковская область (Подмосковье)
 
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