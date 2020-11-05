https://ria.ru/20201105/lekarstva-1583270520.html
Собянин рассказал о ситуации с лекарствами в Москве
Собянин рассказал о ситуации с лекарствами в Москве
Узкопрофильные лекарства в Москве всегда были в достаточном количестве, амбулаторные больные полностью обеспечены бесплатным лекарствами, сообщил мэр Москвы... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T21:42
2020-11-05T21:42
2020-11-05T21:42
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Узкопрофильные лекарства в Москве всегда были в достаточном количестве, амбулаторные больные полностью обеспечены бесплатным лекарствами, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1"."Всегда были у нас в достаточном количестве. Как только появлялись, только их регистрировали, мы сразу закупали их и полностью обеспечивали бесплатное лекарственное обеспечение амбулаторных больных", - сказал Собянин, отвечая на вопрос, в достаточном ли объёме сейчас закупаются узкопрофильные лекарства в связи с тем, что, по словам врачей, их не хватало весной. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество