https://ria.ru/20201105/led-1583096118.html

На севере Камчатки двое детей провалились под лед и утонули

На севере Камчатки двое детей провалились под лед и утонули

Камчатские следователи проводят проверку по сообщению о гибели двух детей в районе реки Тылда в селе Хаилино Олюторского района, сообщает краевое следственное... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T02:57

2020-11-05T02:57

2020-11-05T08:08

следственный комитет россии (ск рф)

олюторский район

камчатский край

петропавловск-камчатский

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 ноя – РИА Новости. Камчатские следователи проводят проверку по сообщению о гибели двух детей в районе реки Тылда в селе Хаилино Олюторского района, сообщает краевое следственное управление СК РФ.По предварительным данным, двое мальчиков, 2013 и 2014 годов рождения, вместе с друзьями отправились на прогулку на берег реки Тылда в селе Хаилино Олюторского района. Там дети стали бросать камни и прыгать по льду. Двое мальчиков провалились под лёд и утонули.В СК отмечают, что для выяснения обстоятельств случившегося на место происшествия направлена следственно-оперативная групп. По результатам проведенной работы будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух детей, провалившихся под лёд на реке Тылга в районе села Хаилино на севере Камчатки, сообщает краевое следственное управление СК РФ."По итогам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по факту гибели двух малолетних детей при падении под лед на реке Тылга Олюторского района (ч.3 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201029/vezdekhod-1582112945.html

https://ria.ru/20201027/gibel-1581734409.html

олюторский район

камчатский край

петропавловск-камчатский

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), олюторский район, камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия