https://ria.ru/20201105/lechenie-1583151626.html
В Минздраве оценили влияние ошибок тестов на COVID-19 на тактику лечения
В Минздраве оценили влияние ошибок тестов на COVID-19 на тактику лечения
При наличии клинических проявлений COVID-19 возможные ошибки в тестах на выявление коронавирусной инфекции не влияют на тактику ведения пациентов, заявил... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:47
2020-11-05T12:47
2020-11-05T12:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
сергей авдеев
общество
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. При наличии клинических проявлений COVID-19 возможные ошибки в тестах на выявление коронавирусной инфекции не влияют на тактику ведения пациентов, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.Ранее Авдеев сообщил, что тест на коронавирус примерно в 30-40% случаев может показать ложноотрицательный результат, это связано с забором материала, а не с качеством тестов.Он отметил, что при наличии клинических проявлений болезни врачам доступны и другие методы лабораторной диагностики, подтверждающие диагноз "новая коронавирусная инфекция". Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583150427.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), сергей авдеев, общество