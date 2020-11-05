https://ria.ru/20201105/lechenie-1583151626.html

В Минздраве оценили влияние ошибок тестов на COVID-19 на тактику лечения

В Минздраве оценили влияние ошибок тестов на COVID-19 на тактику лечения

При наличии клинических проявлений COVID-19 возможные ошибки в тестах на выявление коронавирусной инфекции не влияют на тактику ведения пациентов, заявил... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T12:47

2020-11-05T12:47

2020-11-05T12:47

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

сергей авдеев

общество

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. При наличии клинических проявлений COVID-19 возможные ошибки в тестах на выявление коронавирусной инфекции не влияют на тактику ведения пациентов, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.Ранее Авдеев сообщил, что тест на коронавирус примерно в 30-40% случаев может показать ложноотрицательный результат, это связано с забором материала, а не с качеством тестов.Он отметил, что при наличии клинических проявлений болезни врачам доступны и другие методы лабораторной диагностики, подтверждающие диагноз "новая коронавирусная инфекция". Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583150427.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), сергей авдеев, общество