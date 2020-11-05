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Москвичей будут лечить от депрессий дружелюбной атмосферой
Москвичей будут лечить от депрессий дружелюбной атмосферой
Москвичи, страдающие от депрессии, ипохондрии, а также от дисфункции нервной системы, теперь могут получить специализированную помощь в новом отделении... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T08:00
2020-11-05T15:15
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Москвичи, страдающие от депрессии, ипохондрии, а также от дисфункции нервной системы, теперь могут получить специализированную помощь в новом отделении психосоматических расстройств, появившемся в столице. Об этом сообщила пресс-служба московского правительства.Врачи отделения используют особый подход, при котором большое внимание уделяется терапии средовым воздействием. Принцип лечения состоит в умеренном применении препаратов наряду с активным использованием психологических, психотерапевтических и социально-психологических методов. В клинике создается и поддерживается определенный микроклимат взаимодействия пациентов друг с другом и персоналом, проводятся занятия для дополнительной поддержки, сплачивания и адаптации пациентов."Отличительной особенностью реабилитационной программы в новом отделении является активное, добровольное и осознанное участие пациента в процессе собственного излечения. Такой подход многократно повышает эффективность лечения, но налагает на пациента определенные обязательства: своевременность и правильность приема назначенных препаратов, посещение всех назначенных занятий и процедур по расписанию", — рассказала заведующая филиалом психиатрической клинической больницы № 13 Ольга Степанова.Отделение психосоматических и соматоформных расстройств рассчитано на одновременную реабилитацию 50 человек в условиях дневного стационара. За помощью могут обратиться все желающие старше 18 лет, зарегистрированные в Москве. На прием к специалисту можно попасть по направлению врача из поликлиники или без него, предварительно записавшись на консультацию по телефону.
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хорошие новости, москва

Москвичей будут лечить от депрессий дружелюбной атмосферой

08:00 05.11.2020 (обновлено: 15:15 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцПациентка на приеме у врача
Пациентка на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинц
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Москвичи, страдающие от депрессии, ипохондрии, а также от дисфункции нервной системы, теперь могут получить специализированную помощь в новом отделении психосоматических расстройств, появившемся в столице. Об этом сообщила пресс-служба московского правительства.
Врачи отделения используют особый подход, при котором большое внимание уделяется терапии средовым воздействием. Принцип лечения состоит в умеренном применении препаратов наряду с активным использованием психологических, психотерапевтических и социально-психологических методов. В клинике создается и поддерживается определенный микроклимат взаимодействия пациентов друг с другом и персоналом, проводятся занятия для дополнительной поддержки, сплачивания и адаптации пациентов.
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"Отличительной особенностью реабилитационной программы в новом отделении является активное, добровольное и осознанное участие пациента в процессе собственного излечения. Такой подход многократно повышает эффективность лечения, но налагает на пациента определенные обязательства: своевременность и правильность приема назначенных препаратов, посещение всех назначенных занятий и процедур по расписанию", — рассказала заведующая филиалом психиатрической клинической больницы № 13 Ольга Степанова.
Отделение психосоматических и соматоформных расстройств рассчитано на одновременную реабилитацию 50 человек в условиях дневного стационара. За помощью могут обратиться все желающие старше 18 лет, зарегистрированные в Москве. На прием к специалисту можно попасть по направлению врача из поликлиники или без него, предварительно записавшись на консультацию по телефону.
 
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