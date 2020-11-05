https://ria.ru/20201105/lechenie-1582856656.html

Москвичей будут лечить от депрессий дружелюбной атмосферой

Москвичей будут лечить от депрессий дружелюбной атмосферой

Москвичи, страдающие от депрессии, ипохондрии, а также от дисфункции нервной системы, теперь могут получить специализированную помощь в новом отделении... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T08:00

2020-11-05T08:00

2020-11-05T15:15

хорошие новости

хорошие новости

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582850853_0:0:2730:1537_1400x0_80_0_0_5e94926d5361980e9ea88b0ff82cef66.jpg

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Москвичи, страдающие от депрессии, ипохондрии, а также от дисфункции нервной системы, теперь могут получить специализированную помощь в новом отделении психосоматических расстройств, появившемся в столице. Об этом сообщила пресс-служба московского правительства.Врачи отделения используют особый подход, при котором большое внимание уделяется терапии средовым воздействием. Принцип лечения состоит в умеренном применении препаратов наряду с активным использованием психологических, психотерапевтических и социально-психологических методов. В клинике создается и поддерживается определенный микроклимат взаимодействия пациентов друг с другом и персоналом, проводятся занятия для дополнительной поддержки, сплачивания и адаптации пациентов."Отличительной особенностью реабилитационной программы в новом отделении является активное, добровольное и осознанное участие пациента в процессе собственного излечения. Такой подход многократно повышает эффективность лечения, но налагает на пациента определенные обязательства: своевременность и правильность приема назначенных препаратов, посещение всех назначенных занятий и процедур по расписанию", — рассказала заведующая филиалом психиатрической клинической больницы № 13 Ольга Степанова.Отделение психосоматических и соматоформных расстройств рассчитано на одновременную реабилитацию 50 человек в условиях дневного стационара. За помощью могут обратиться все желающие старше 18 лет, зарегистрированные в Москве. На прием к специалисту можно попасть по направлению врача из поликлиники или без него, предварительно записавшись на консультацию по телефону.

https://ria.ru/20201023/psikholog-1581024778.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, москва