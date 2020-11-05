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Вологодская область
https://ria.ru/20201105/kvartal-1583192467.html
В Череповце обновили часть исторического квартала у дома Верещагиных
В Череповце обновили часть исторического квартала у дома Верещагиных
В Череповце на средства федерального гранта — 54 миллиона рублей — реконструировали часть городской территории вокруг дома-музея известного русского живописца... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T15:50
2020-11-05T15:50
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
череповец
вологодская область
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ВОЛОГДА, 5 ноя – РИА Новости. В Череповце на средства федерального гранта — 54 миллиона рублей — реконструировали часть городской территории вокруг дома-музея известного русского живописца Василия Верещагина и его брата Николая, инициатора крестьянского "артельного маслоделия", сообщает пресс-служба правительства региона."Череповцу исполняется 243 года. Это не только промышленный центр, но и город с богатой историей. Эту историю творили наши с вами земляки, среди которых знаменитые братья Василий и Николай Верещагины. Сегодня, открывая только первый этап реализации проекта по воссозданию историко-культурной среды мемориального дома-музея, мы отдаем дань памяти нашим предкам",- приводит слова губернатора региона Олега Кувшинникова пресс-служба.Решение воссоздать верещагинский квартал принято два года назад на градостроительном совете Череповца. Проект реконструкции, победивший в конкурсе проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, получил грант Минстроя России. На первый этап проекта выделены 54 миллиона рублей. На эти средства привели в порядок​ фасад и​ дворик дома-музея Верещагиных, сквер напротив, часть улицы, где находится мемориальный комплекс. У музейных зданий восстановлены исторический деревянный тротуар и резной деревянный забор, говорится в сообщении пресс-службы.Второй этап реконструкции предусматривает благоустройство старейшего в городе Соляного​ парка неподалеку от музея Верещагиных, на это выделен федеральный грант в размере 54 миллионов рублей, а средства на​ ремонт фасада каменного здания рядом с музеем Верещагиных выделила компания "Северсталь".​ В нем разместятся выставочные залы, в которых будет представлено творчество художника, баталиста, путешественника Василия Верещагина, а на первом этаже – деятельность​ его старшего​ брата,​ общественного деятеля, создателя новой отрасли русского народного хозяйства "масло- и сыроделия".Кроме того, в сквере напротив дома-музея планируется установить памятник братьям Верещагиным. Сейчас в музее идет голосование за лучший макет.
https://ria.ru/20201027/byudzhet-1581737143.html
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), череповец

В Череповце обновили часть исторического квартала у дома Верещагиных

15:50 05.11.2020
 
© Фото : Правительство Вологодской областиДом-музей Верещагиных в Череповеце
Дом-музей Верещагиных в Череповеце - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Фото : Правительство Вологодской области
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ВОЛОГДА, 5 ноя – РИА Новости. В Череповце на средства федерального гранта — 54 миллиона рублей — реконструировали часть городской территории вокруг дома-музея известного русского живописца Василия Верещагина и его брата Николая, инициатора крестьянского "артельного маслоделия", сообщает пресс-служба правительства региона.
"Череповцу исполняется 243 года. Это не только промышленный центр, но и город с богатой историей. Эту историю творили наши с вами земляки, среди которых знаменитые братья Василий и Николай Верещагины. Сегодня, открывая только первый этап реализации проекта по воссозданию историко-культурной среды мемориального дома-музея, мы отдаем дань памяти нашим предкам",- приводит слова губернатора региона Олега Кувшинникова пресс-служба.
Решение воссоздать верещагинский квартал принято два года назад на градостроительном совете Череповца. Проект реконструкции, победивший в конкурсе проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, получил грант Минстроя России. На первый этап проекта выделены 54 миллиона рублей. На эти средства привели в порядок​ фасад и​ дворик дома-музея Верещагиных, сквер напротив, часть улицы, где находится мемориальный комплекс. У музейных зданий восстановлены исторический деревянный тротуар и резной деревянный забор, говорится в сообщении пресс-службы.
Второй этап реконструкции предусматривает благоустройство старейшего в городе Соляного​ парка неподалеку от музея Верещагиных, на это выделен федеральный грант в размере 54 миллионов рублей, а средства на​ ремонт фасада каменного здания рядом с музеем Верещагиных выделила компания "Северсталь".​ В нем разместятся выставочные залы, в которых будет представлено творчество художника, баталиста, путешественника Василия Верещагина, а на первом этаже – деятельность​ его старшего​ брата,​ общественного деятеля, создателя новой отрасли русского народного хозяйства "масло- и сыроделия".
Кроме того, в сквере напротив дома-музея планируется установить памятник братьям Верещагиным. Сейчас в музее идет голосование за лучший макет.
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Вологодская областьМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Череповец
 
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