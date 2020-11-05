https://ria.ru/20201105/kvartal-1583192467.html

В Череповце обновили часть исторического квартала у дома Верещагиных

В Череповце обновили часть исторического квартала у дома Верещагиных

В Череповце на средства федерального гранта — 54 миллиона рублей — реконструировали часть городской территории вокруг дома-музея известного русского живописца... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T15:50

2020-11-05T15:50

2020-11-05T15:50

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

череповец

вологодская область

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ВОЛОГДА, 5 ноя – РИА Новости. В Череповце на средства федерального гранта — 54 миллиона рублей — реконструировали часть городской территории вокруг дома-музея известного русского живописца Василия Верещагина и его брата Николая, инициатора крестьянского "артельного маслоделия", сообщает пресс-служба правительства региона."Череповцу исполняется 243 года. Это не только промышленный центр, но и город с богатой историей. Эту историю творили наши с вами земляки, среди которых знаменитые братья Василий и Николай Верещагины. Сегодня, открывая только первый этап реализации проекта по воссозданию историко-культурной среды мемориального дома-музея, мы отдаем дань памяти нашим предкам",- приводит слова губернатора региона Олега Кувшинникова пресс-служба.Решение воссоздать верещагинский квартал принято два года назад на градостроительном совете Череповца. Проект реконструкции, победивший в конкурсе проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, получил грант Минстроя России. На первый этап проекта выделены 54 миллиона рублей. На эти средства привели в порядок​ фасад и​ дворик дома-музея Верещагиных, сквер напротив, часть улицы, где находится мемориальный комплекс. У музейных зданий восстановлены исторический деревянный тротуар и резной деревянный забор, говорится в сообщении пресс-службы.Второй этап реконструкции предусматривает благоустройство старейшего в городе Соляного​ парка неподалеку от музея Верещагиных, на это выделен федеральный грант в размере 54 миллионов рублей, а средства на​ ремонт фасада каменного здания рядом с музеем Верещагиных выделила компания "Северсталь".​ В нем разместятся выставочные залы, в которых будет представлено творчество художника, баталиста, путешественника Василия Верещагина, а на первом этаже – деятельность​ его старшего​ брата,​ общественного деятеля, создателя новой отрасли русского народного хозяйства "масло- и сыроделия".Кроме того, в сквере напротив дома-музея планируется установить памятник братьям Верещагиным. Сейчас в музее идет голосование за лучший макет.

https://ria.ru/20201027/byudzhet-1581737143.html

череповец

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), череповец