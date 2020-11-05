https://ria.ru/20201105/kurs-1583249417.html
Курс доллара опустился ниже 77 рублей, евро — 91 рубля
Курс доллара опустился ниже 77 рублей, евро — 91 рубля
Рубль вечером усилил рост, евро опустился ниже 91 рубля, доллар также ниже круглой отметки - 77 рублей, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T19:05
2020-11-05T19:05
2020-11-05T19:05
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Рубль вечером усилил рост, евро опустился ниже 91 рубля, доллар также ниже круглой отметки - 77 рублей, свидетельствуют данные торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 18.47 мск падал на 2,35 рубля, до 76,99 рубля, курс евро – на 1,93 рубля, до уровня 90,96 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в четверг евро опускался до 90,93 рубля, евро - до 76,96 рубля - к минимумам с 27 октября.
https://radiosputnik.ria.ru/20201105/rubl-1583168110.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, московская биржа, экономика