https://ria.ru/20201105/kurs-1583249417.html

Курс доллара опустился ниже 77 рублей, евро — 91 рубля

Курс доллара опустился ниже 77 рублей, евро — 91 рубля

Рубль вечером усилил рост, евро опустился ниже 91 рубля, доллар также ниже круглой отметки - 77 рублей, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T19:05

2020-11-05T19:05

2020-11-05T19:05

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Рубль вечером усилил рост, евро опустился ниже 91 рубля, доллар также ниже круглой отметки - 77 рублей, свидетельствуют данные торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 18.47 мск падал на 2,35 рубля, до 76,99 рубля, курс евро – на 1,93 рубля, до уровня 90,96 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в четверг евро опускался до 90,93 рубля, евро - до 76,96 рубля - к минимумам с 27 октября.

https://radiosputnik.ria.ru/20201105/rubl-1583168110.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, московская биржа, экономика