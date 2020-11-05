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Официальный курс евро на пятницу снизился более чем на рубль
Официальный курс евро на пятницу снизился более чем на рубль
Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на пятницу, упал на 1,22 рубля до 92,1229 рубля, доллар уменьшился на 1,54 рубля до 78,4559, следует... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T13:22
2020-11-05T13:22
2020-11-05T14:29
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на пятницу, упал на 1,22 рубля до 92,1229 рубля, доллар уменьшился на 1,54 рубля до 78,4559, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась на 1,4 рубля, составив 84,6061 рубля.Российская валюта укрепляется на фоне позитивных настроений на мировых площадках и растущей нефти. Последняя торгуется на уровне 41 доллара за баррель марки Brent. При этом некоторые аналитики полагают, что увеличение не будет длительным. Так, инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов считает, что победа Джо Байдена на выборах президента США остается риском для рубля из-за возможных санкций. А по мнению начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, все будет зависеть от того, как посчитают голоса на американских выборах и куда пойдут мировые рынки.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
https://ria.ru/20201105/kurs-1583139466.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика