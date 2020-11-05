Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201105/kurs-1583161743.html
Официальный курс евро на пятницу снизился более чем на рубль
Официальный курс евро на пятницу снизился более чем на рубль
Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на пятницу, упал на 1,22 рубля до 92,1229 рубля, доллар уменьшился на 1,54 рубля до 78,4559, следует... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T13:22
2020-11-05T14:29
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582611817_0:397:2933:2047_1400x0_80_0_0_f0806461bacf86d345b01a90e85fa479.jpg
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на пятницу, упал на 1,22 рубля до 92,1229 рубля, доллар уменьшился на 1,54 рубля до 78,4559, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась на 1,4 рубля, составив 84,6061 рубля.Российская валюта укрепляется на фоне позитивных настроений на мировых площадках и растущей нефти. Последняя торгуется на уровне 41 доллара за баррель марки Brent. При этом некоторые аналитики полагают, что увеличение не будет длительным. Так, инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов считает, что победа Джо Байдена на выборах президента США остается риском для рубля из-за возможных санкций. А по мнению начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, все будет зависеть от того, как посчитают голоса на американских выборах и куда пойдут мировые рынки.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201105/kurs-1583139466.html
https://ria.ru/20201030/bayden-1582212934.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582611817_204:0:2933:2047_1400x0_80_0_0_6dc57d06db1abfa035a10e8bef413061.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на пятницу снизился более чем на рубль

13:22 05.11.2020 (обновлено: 14:29 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на пятницу, упал на 1,22 рубля до 92,1229 рубля, доллар уменьшился на 1,54 рубля до 78,4559, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась на 1,4 рубля, составив 84,6061 рубля.
Монеты номиналом один рубль, один евро на банкноте один доллар США - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
11:59Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперты оценили ситуацию с курсом рубля
Российская валюта укрепляется на фоне позитивных настроений на мировых площадках и растущей нефти. Последняя торгуется на уровне 41 доллара за баррель марки Brent. При этом некоторые аналитики полагают, что увеличение не будет длительным.
Так, инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов считает, что победа Джо Байдена на выборах президента США остается риском для рубля из-за возможных санкций. А по мнению начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, все будет зависеть от того, как посчитают голоса на американских выборах и куда пойдут мировые рынки.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 09:04Выборы президента США — 2020
Эксперт рассказал, как победа Байдена на выборах повлияет на доллар
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:51Глава офиса Зеленского прокомментировал ситуацию с водой в Крыму
00:42Fox: Байден направил юристов в штаты, где проверяют иски от штаба Трампа
00:41Суд в США вынесет новый приговор россиянке Осиповой
00:36Байден заявил о скором завершении подсчета голосов
00:33Байден не сомневается в своей победе на выборах
00:30Байден призвал всех американцев к спокойствию
00:29Байден заявил, что каждый бюллетень должен быть подсчитан
00:21Григорий Лепс записал песню к исторической драме "Грозный"
00:18Штаб Трампа подал иск о недопуске наблюдателей к подсчету голосов
00:15Facebook заблокировал группу в поддержку Трампа и против "кражи выборов"
00:04В аэропорту Финляндии собаки выявляют коронавирус быстрее, чем ПЦР-тесты
23:52СК проверит данные СМИ о новых фактах в деле о наследстве Баталова
23:45На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом
23:44NBC: глава Пентагона Эспер подготовил прошение об отставке
23:42СК проверяет обстоятельства схода электрички с рельсов в Подмосковье
23:40В СК назвали причину смерти водителя автобуса в Новгороде
23:36В Дагестане экс-мэр получил 2,5 года колонии за превышение полномочий
23:35Собянин рассказал, как пандемия ударила по бюджету Москвы
23:33Украина рассчитывает провести выборы в Донбассе в 2021 году
23:33В Петербурге приняли решение о приостановке работы фуд-кортов
Лента новостейМолния