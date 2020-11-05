https://ria.ru/20201105/kurs-1583139466.html

Эксперты оценили ситуацию с курсом рубля

Эксперты оценили ситуацию с курсом рубля

Резкое укрепление рубля – это реакция на позитивные настроения на зарубежных площадках и на стоимость нефти, которая торгуется в районе 41 доллара за баррель... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T11:59

2020-11-05T11:59

2020-11-05T11:59

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

опек

федеральная резервная система сша

brent

сша

экономика

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Резкое укрепление рубля – это реакция на позитивные настроения на зарубежных площадках и на стоимость нефти, которая торгуется в районе 41 доллара за баррель Brent, однако укрепление отечественной валюты не будет продолжительным, считают опрошенные РИА Новости аналитики.Курс доллара расчетами "завтра" к 11.53 мск четверга снижается на 1,32 рубля – до 78,03 рубля рубля (уже опускался до 77,87 рубля), курс евро - на 1,14 рубля, до 91,75 рубля (уже снижался до 91,5 рубля)."Во-первых, нефть выросла: вчера ее котировки доходили до 41 доллара за баррель Brent, сейчас торгуется в районе 40,8 доллара за баррель. Во-вторых, рубль является мировой валютой и торгуется на форексе. Соответственно российский рынок ориентируется на открытии торгов на него. На данном уровне цен на нефть курс рубля справедливый, цена барреля в рублях - порядка 3000 рублей", - сказал начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко."Это реакция на укрепление на западных площадках, которое вчера произошло. Плюс ситуация на рынке нефти. ОПЕК может отсрочить рост добычи нефти с января. Это сбалансирует рынок энергоносителей", - также замечает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.В тоже время Суверов считает, что победа Байдена остается риском для рубля из-за возможных санкций, поэтому эксперт не ожидает длительного укрепления. Ващенко также не ожидает длительного укрепления рубля. С его точки зрения, все будет зависеть от того, как посчитают голоса в США, куда пойдут мировые рынки."К тому же сегодня заседание ФРС, и рынки ждут сигнала относительно программы стимулирования, которая сейчас готовится в Конгрессе США", - добавляет Ващенко.

https://ria.ru/20201105/rubl-1583099229.html

https://ria.ru/20201101/rubl-1582505961.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, опек, федеральная резервная система сша, brent, сша, экономика