https://ria.ru/20201105/kuba-1583159270.html
Российские туристы рассказали, как их встретили на Кубе
Российские туристы рассказали, как их встретили на Кубе
Российские туристы, прибывшие на Кубу после многомесячной паузы в авиасообщении, поделились впечатлениями от отдыха, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T13:33
2020-11-05T13:33
2020-11-05T14:08
куда можно лететь
коронавирус covid-19
отели
торонто
туризм
туризм
туристы
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Российские туристы, прибывшие на Кубу после многомесячной паузы в авиасообщении, поделились впечатлениями от отдыха, сообщает TourDom.ru."Встретили отлично", – написал в инстаграме пользователь из Татарстана, прилетевший на остров Кайо-Коко утром 4 ноября. Правда, по его словам, самолет "облили антисептиком" из двух пожарных машин, но, вероятнее всего, речь идет о традиционной водяной арке, которой кубинцы решили приветствовать гостей из России. В аэропорту и в отеле звучала музыка, выступали танцоры. При этом не забыли и о мерах безопасности. Персонал был в масках, а регистрация прошла бесконтактным способом: чтобы получить ключи от номера туристы приложили паспорта к сканеру, установленному на ресепшен. О прилете первых российских гостей написали и в кубинской прессе. Как сообщает Prensa Latina, на борту было 429 пассажиров. В аэропорту они сдали экспресс-тесты, после чего отправились в восемь отелей острова. С сентября там отдыхают также туристы из Канады: они прилетают на еженедельных рейсах из Торонто и Монреаля. Что касается России, то следующий вылет на Кайо-Коко запланирован на 8 ноября. Рейсы по маршруту Москва – Санта-Клара пока осуществляться не будут. Как сообщает АТОР, на них не дает разрешение Росавиация.
https://ria.ru/20201029/kuba-1581961826.html
торонто
куба
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куда можно лететь, коронавирус covid-19, отели, торонто, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), куба
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости.
Российские туристы, прибывшие на Кубу после многомесячной паузы в авиасообщении, поделились впечатлениями от отдыха, сообщает
TourDom.ru.
"Встретили отлично", – написал в инстаграме пользователь из Татарстана, прилетевший на остров Кайо-Коко утром 4 ноября. Правда, по его словам, самолет "облили антисептиком" из двух пожарных машин, но, вероятнее всего, речь идет о традиционной водяной арке, которой кубинцы решили приветствовать гостей из России.
В аэропорту и в отеле звучала музыка, выступали танцоры. При этом не забыли и о мерах безопасности. Персонал был в масках, а регистрация прошла бесконтактным способом: чтобы получить ключи от номера туристы приложили паспорта к сканеру, установленному на ресепшен. О прилете первых российских гостей написали и в кубинской прессе.
Как сообщает Prensa Latina, на борту было 429 пассажиров. В аэропорту они сдали экспресс-тесты, после чего отправились в восемь отелей острова. С сентября там отдыхают также туристы из Канады: они прилетают на еженедельных рейсах из Торонто и Монреаля. Что касается России, то следующий вылет на Кайо-Коко запланирован на 8 ноября.
Рейсы по маршруту Москва – Санта-Клара пока осуществляться не будут. Как сообщает
АТОР, на них не дает разрешение Росавиация.